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Инспектор ювенальной полиции Виннитчины задержан на взятке в $5,5 тыс. ФОТО

Правоохранители задержали инспектора отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Винницкой области во время получения 5,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, полицейский, находясь в сговоре с коллегой по службе, требовал и получил деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении незаконного лишения свободы человека.

Инспектор полиции был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи средств.

Взяточнику сообщили о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Сейчас проверяется причастность других сотрудников ГУ Нацполиции в Винницкой области к совершению указанного преступления.

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Инспектор ювенальной полиции Виннитчины задержан на взятке в $5,5 тыс 01
Инспектор ювенальной полиции Виннитчины задержан на взятке в $5,5 тыс 02

взятка (6174) Нацполиция (16546) Офис Генпрокурора (2489)


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