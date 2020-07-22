Инспектор ювенальной полиции Виннитчины задержан на взятке в $5,5 тыс. ФОТО
Правоохранители задержали инспектора отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Винницкой области во время получения 5,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, полицейский, находясь в сговоре с коллегой по службе, требовал и получил деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении незаконного лишения свободы человека.
Инспектор полиции был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи средств.
Взяточнику сообщили о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
Сейчас проверяется причастность других сотрудников ГУ Нацполиции в Винницкой области к совершению указанного преступления.
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