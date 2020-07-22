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Новости Фото Захват заложников в Луцке
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Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м". ФОТО

Илон Маск оставил комментарий под постом The New York Times в Twitter о захвате автобуса в Луцке и ролике Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так под заметкой с текстом "Мужчина с огнестрельным оружием и взрывчаткой захватил 13 заложников и потребовал, чтобы президент Украины порекомендовал документальный фильм о жестоком обращении с животными, озвученный Хоакином Фениксом. Президент выполнил требование и заложники были освобождены" Маск написал: "Просто еще один день в 2020-м".

Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: Просто еще один день в 2020-м 01

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

заложник (1493) Луцк (587) Маск Илон (230)


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Топ комментарии
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Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м" - Цензор.НЕТ 2112
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22.07.2020 13:23
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Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м" - Цензор.НЕТ 9895Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м" - Цензор.НЕТ 2616
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22.07.2020 13:28
+39
Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 7157
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22.07.2020 13:51
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Маск на копростане точно был! И сомневаюсь, что после маацковцких аавтобусов и метро, увидит "автобусы такие нищебродские"...
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22.07.2020 15:43 Ответить
А такие Богданы есть в природе?
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22.07.2020 16:04 Ответить
теперь уже так - если ты не запилил видосик - то ты не человек... вон даже ******* с кавказских гор знает об этом)).. новая эпоха
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22.07.2020 14:24 Ответить
перекажу зміст: 2020 рік - паскудний! і це ще одне свідчення.
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22.07.2020 15:11 Ответить
так.. просто ще один день 2020...
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22.07.2020 16:16 Ответить
Логично, Илон уже живет на Марсе в 2050-м году.
Для него все это тлен...
Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 7958 Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 6382
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22.07.2020 16:18 Ответить
це просто ще один день в українському дурдомі від зеленої шмарклі.
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22.07.2020 17:37 Ответить
Грета Тунберг. получила в Португалии премию «За гуманизм»
Just another day in 2020
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22.07.2020 20:07 Ответить
Еще один день в 95 квартале
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23.07.2020 06:14 Ответить
Как у Маска волосы выросли, где брали рассаду?
Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 4154

Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му" - Цензор.НЕТ 3230
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23.07.2020 09:16 Ответить
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