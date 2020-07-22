МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Министерство внутренних дел Украины подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины с французской ОСЕА при участии компании "Нибулон".
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА", - сказал Аваков.
Министр отметил, что партнеры из компании ОСЕА выбрали завод "Нибулон" для частичной локализации производства катеров.
"Эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". В рамках реализации этого проекту Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", - сказал Аваков.
По словам главы МВД, проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров.
Генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский отметил, что предприятие готово выполнить условия контракта в кратчайшие сроки.
Как сообщалось, в марте Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.
В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.
В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.
Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.
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А как же СИСТЕМА "ПРОЗОРО"?!!!
Авакову закон, разумеется, НЕ писан!
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
Вам дозволяю хоч на голову йому накати!!
Любить очередного или экспрезидента - это ваше интимное дело.. Закройте глаза и откройте рот и любите.. Не занимайтесь интимом на людях.
🤗
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5.html
🤗
...
Аваков и вертолеты покупает тоже гражданские, чтоб с комфортом полетать с Зеленским.
Кому война, а кому мать родная. Аваков с Зеленским усиленно изображают, что войны нет, и никого не убивают каждый день.
вот кстати наш проект . как по мне не хуже француза