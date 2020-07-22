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МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел Украины подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины с французской ОСЕА при участии компании "Нибулон".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА", - сказал Аваков.

Министр отметил, что партнеры из компании ОСЕА выбрали завод "Нибулон" для частичной локализации производства катеров.

"Эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". В рамках реализации этого проекту Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", - сказал Аваков.

МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников 01
МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников 02
МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников 03
МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников 04
МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников 05
МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников 06

По словам главы МВД, проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров.

Генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский отметил, что предприятие готово выполнить условия контракта в кратчайшие сроки.

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Как сообщалось, в марте Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

Аваков Арсен (3444) корабль (2045) МВД (9324) Нибулон (52) пограничники (1579) Франция (3540)


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Топ комментарии
+17
Помню какая зрада була когда такие катера делала Кузня на Рибальском. Дубинский наизнанку выворачивался рассказывая что они Украине нафиг не нужны. А вот купить теперь у французов - самое оно
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22.07.2020 16:21
+11
Вважаю, що витрачати гроші на інозeмні катeри - цe бeзглуздя, якe крім корупцією та відкатом ніяк нe пояснити. Зараз ці гроші трeба було витрачати на відчизняні ракeтні комплeкси, той жe "Нeптун", "Стугна". Такe відчуття, що цe робиться спeціально пeрeд наступом рашистів на півдні та сході Украіни
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22.07.2020 16:38
+10
Ну то збудуй у Кривому Розі, у чому проблема? Не здатні? а що вмієте, тільки відкати із французами пиляти?
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22.07.2020 16:43
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Вопрос в доли локализации. Если вся локализация будет заключаться в заточке якорей, то в ж...пу такую локализацию !
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22.07.2020 16:17 Ответить
Вважаю, що витрачати гроші на інозeмні катeри - цe бeзглуздя, якe крім корупцією та відкатом ніяк нe пояснити. Зараз ці гроші трeба було витрачати на відчизняні ракeтні комплeкси, той жe "Нeптун", "Стугна". Такe відчуття, що цe робиться спeціально пeрeд наступом рашистів на півдні та сході Украіни
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22.07.2020 16:38 Ответить
менты ...пограничники ...французы ...яхты ...катера ...Средиземное море ...виллариба ...виллабаджо ... корочше бред ...але за наші з вами гроші
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22.07.2020 16:20 Ответить
И когда он все успевает?
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22.07.2020 16:20 Ответить
Помню какая зрада була когда такие катера делала Кузня на Рибальском. Дубинский наизнанку выворачивался рассказывая что они Украине нафиг не нужны. А вот купить теперь у французов - самое оно
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22.07.2020 16:21 Ответить
Лайно було на Кузні..))
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22.07.2020 16:31 Ответить
Ну то збудуй у Кривому Розі, у чому проблема? Не здатні? а що вмієте, тільки відкати із французами пиляти?
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22.07.2020 16:43 Ответить
лайно вы год назад президентом сделали
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22.07.2020 18:50 Ответить
+++
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22.07.2020 18:57 Ответить
Мда....позорище........
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22.07.2020 16:22 Ответить
Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем - и на свободе.
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22.07.2020 16:23 Ответить
Аваков молодец. Хороший министр.
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22.07.2020 16:24 Ответить
Вы забыли артикль "***".
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22.07.2020 16:40 Ответить
самый главный вопрос как они будут вооружены и оснащены, если туда постявят модуль с Гюрзы то это не понятная сделка!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2020 16:26 Ответить
Шо там с вертолетами, все уже поставили?
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22.07.2020 16:27 Ответить
А шотама "Кузня на Р'ыбальском"??
🤔
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22.07.2020 16:30 Ответить
А там якісь пітари мабуть працюють? Ми їм робочі місця не будемо створювати, ми французам створимо!
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22.07.2020 16:42 Ответить
Вот так, взяло и подписало?
А как же СИСТЕМА "ПРОЗОРО"?!!!
Авакову закон, разумеется, НЕ писан!
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22.07.2020 16:33 Ответить
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
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22.07.2020 16:38 Ответить
Твій Зеленський теж міг би катерок для армії прикупити... Чи вілла у Італії не дозволяє?
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22.07.2020 16:40 Ответить
Ойц!! Чому Мій?!
Вам дозволяю хоч на голову йому накати!!
Любить очередного или экспрезидента - это ваше интимное дело.. Закройте глаза и откройте рот и любите.. Не занимайтесь интимом на людях.

🤗
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22.07.2020 16:45 Ответить
традиція на сайті, якщо ти проти Пеці, значить за Зелю. Не завжди звісно, але дуже часто.
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22.07.2020 16:49 Ответить
Тому що ти за нього голосував. Ти його вибрав - ти за нього відповідаєш. Чи ти інфант малолітній?
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22.07.2020 16:55 Ответить
Швидко французи опанували систему відкатів...
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22.07.2020 16:38 Ответить
В Україні власні верфі простоюють, а ми французам робочі місця створюємо...
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22.07.2020 16:39 Ответить
Новость хорошая,но каким боком Аваков к пограничникам?
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22.07.2020 16:39 Ответить
Їх мають під систему МВС віддати...
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22.07.2020 16:41 Ответить
"для пограничников"-это система МВС?
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22.07.2020 18:48 Ответить
Про передачу вже дано ведуть серйозну розмову.
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22.07.2020 18:52 Ответить
Обыски из-за хищений на строительстве Подольского моста провели на заводе Порошенко.
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5.html

🤗
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22.07.2020 16:49 Ответить
Тобі, як і ідіоту Портнову, мабуть не відомо, що "Кузня на Рібальському", Пороху не належить. Але то таке, твій кумир прокуратурі Панами на всі питання відповів?
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22.07.2020 16:58 Ответить
"МВД подписало контракт с французской ОСЕА на строительство 20 патрульных катеров для пограничников" .. В стране нет денег? В стране куча денег ! Просто вы не знаете где они лежат А США вообще то бесплатно отдает (с)
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22.07.2020 16:54 Ответить
ой а где те 150 так же франзуских геликоптеров которые рюкзаков так же помпезно покупал 3 года назад??
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22.07.2020 17:10 Ответить
Кому там рабочие места обещали, французам?
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників - Цензор.НЕТ 3054
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22.07.2020 17:23 Ответить
Рюкзакяну мало французских вертолетов, еще катера нужно подкупить. Наверное нашел там концы через которые можно откаты получать.
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22.07.2020 17:27 Ответить
Авакян, а де обіцяні ще 50 французьких гвинтокрилів для України? Гроші на них с3,14здили? Тепер на біс з катерами те саме прокрутиш? Чи все ж вертаки до України долетять...колись...після нас? Чи може вони долетять коли гнилі рюкзаки стануть новими і міцними, як стіна Яценюка?
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22.07.2020 17:36 Ответить
Жабоеды такие откаты гонят - что даже видавшим виды на голову не налазит от наглости...
...
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22.07.2020 18:03 Ответить
Дааа видно нашли Французы подходы к рюкзачному барыге авакову То вертолётов у них закупит то катера Кстати где вертолёты хвранцузкие были когда пожары на Луганщине бушевали Почему не мониторили ситуацию и не выявляли поджигателей А может и нетути никаких вертолётов Один для журналистов стоит в ангаре ржавеет
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22.07.2020 18:08 Ответить
Абсолютно солидарен с Андреем Калнишевским!! Наши киевские катера ничуть не хуже!! Зато французские катера в пять раз дороже и там можно соответственно отмыть 300-400 миллиончиков евро. И причём тут до пограничных катеров, рукзаков-аваков и ворюга-вадатурский?? Где граница и где аваков -рюкзаков??
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22.07.2020 18:19 Ответить
З нашими Рибальськими Ковалями ніхто вже й на катери контрактів підписувать не хоче?
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22.07.2020 18:24 Ответить
Ключевое слово - НИБУЛОН.
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22.07.2020 18:37 Ответить
Это обычные гражданские быстроходные катера, без вооружения и защиты. Покататься на скорости по волнам.
Аваков и вертолеты покупает тоже гражданские, чтоб с комфортом полетать с Зеленским.
Кому война, а кому мать родная. Аваков с Зеленским усиленно изображают, что войны нет, и никого не убивают каждый день.
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22.07.2020 19:02 Ответить
с одной стороны какие ни какие нове технологии освоим . с другой стороны если поднапрячься можно и свой проект не хуже выдать . в общем не однозначное решение . по крайней мере в распределении строительства бортов . 15 там и 5 у нас . логичнее было бы наоборот

вот кстати наш проект . как по мне не хуже француза
МВС підписало контракт з французькою ОCEA на будівництво 20 патрульних катерів для прикордонників - Цензор.НЕТ 7344
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22.07.2020 19:04 Ответить
 
 