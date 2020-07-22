Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, по финансированию сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что в течение 2018 коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму более 28 млн гривен.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн гривен на фиктивные предприятия. Среди них зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, постоянно проживающих на временно оккупированной территории АР Крым.
В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия.
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