Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, по финансированию сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2018 коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму более 28 млн гривен.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн гривен на фиктивные предприятия. Среди них зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, постоянно проживающих на временно оккупированной территории АР Крым.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

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