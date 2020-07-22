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Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, по финансированию сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2018 коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму более 28 млн гривен.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн гривен на фиктивные предприятия. Среди них зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, постоянно проживающих на временно оккупированной территории АР Крым.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

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Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ 01
Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ 02
Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ 03

Автор: 

Днепр (4437) СБУ (19985) сепаратизм (11311)


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Топ комментарии
+9
СБУ, ви там живі? ОПЗЖ в Дніпрі референдуми хоче проводити
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22.07.2020 16:36
+4
Медведчук, Бойко, Рабинович, Волошин. Достаточно? Только где то СБУ?
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22.07.2020 16:43
+2
Эти скоты зеленые что угодно сбрешут, лишь бы Альбертыча подсидеть.
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22.07.2020 16:38
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Одна?
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22.07.2020 16:36 Ответить
СБУ, ви там живі? ОПЗЖ в Дніпрі референдуми хоче проводити
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22.07.2020 16:36 Ответить
Скорее всего, это смертельный удар по сепарам.
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22.07.2020 16:37 Ответить
Эти скоты зеленые что угодно сбрешут, лишь бы Альбертыча подсидеть.
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22.07.2020 16:38 Ответить
за Альбертыча тов. Корбан со всей синагогой мазу тянет..
Так что не переживай..
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22.07.2020 16:40 Ответить
Ну не за зелю же с мертвечуком переживать!
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22.07.2020 16:42 Ответить
а за Зелю и мертветчука мазу тянет тов. Беня тоже со всей своей синагогой ..
Так что за них тоже не переживай гой..
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22.07.2020 16:45 Ответить
"-не рехнуться мне б друзья, может быть еврей и я." (С)
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22.07.2020 17:09 Ответить
при чому це одна і теж сінагога
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22.07.2020 17:43 Ответить
дай вгадаю, Філатова чи одного з волонтерів?
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22.07.2020 16:40 Ответить
бабушка Беня неее жаль жаль....
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22.07.2020 16:42 Ответить
Кто такой этот Альбертыч? Зелёные это те что в зелёнке ходят?
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22.07.2020 16:42 Ответить
Я Медведчука подозреваю, и самого Рината тоже. И владыку Лавры Павла. Что,ручки стали сразу коротенькие, как у тиранозавра?
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22.07.2020 16:42 Ответить
Медведчук, Бойко, Рабинович, Волошин. Достаточно? Только где то СБУ?
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22.07.2020 16:43 Ответить
хм... та в Украине и государственные структуры занимаются спонсорством сепаратизма ..
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22.07.2020 16:43 Ответить
Але, СБУ! Хватит уже всех за идиотов держать. Уже все давно знают, что в Днепре вы отрабатываете Филатова по заказу из АП. И ваши детские отмазки про "фирмы оформленные на лиц причастных к сепаратизму" просто бесят своим тупизмом и маразмом. Вы лучше расскажите, как это без вас в Луцке "террориста" обезвредили. Не читали об этом? За Филатовым некогда?
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22.07.2020 17:20 Ответить
а как же пеця, который исправно, в виде налогов, пополнял казну врага, ах, ну да на этой пециной ботоферме "сензор.нет" говорить такое ниЗЗя, сразу БАН...
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22.07.2020 18:51 Ответить
укргаз, теплоэнерго и энерго .. основные террористы страны!
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22.07.2020 21:20 Ответить
Да какие они терористы им просто очень деньги нужны
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23.07.2020 06:13 Ответить
 
 