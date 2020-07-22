РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11964 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
1 472 14

За полгода СБУ ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в первом полугодии 2020 года ликвидировала 11 нарколабораторий, изъяла из незаконного оборота 334 килограмма наркотических средств, 27 килограммов психотропных веществ и 188 килограммов прекурсоров.

Также Службой безопасности и по ее материалам изъяты предметы контрабанды и выявлены нарушения таможенных правил на общую сумму 150 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Уточняется, что по собранным материалам в этом году осудили 7 участников так называемого наркосиндиката "Химпром", которые наладили разветвленную сеть по продаже наркотиков за криптовалюту на территории стран бывшего СНГ. Еще 5 участникам синдиката сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Всего в течение 2019-2020 годов сообщено о подозрении 21 участнику "Химпрома".

Масштабную операцию СБУ провела совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии. Ее результатом стало прекращение деятельности международной группировки, специализировавшейся на изготовлении и контрабанде стероидов. На территории ЕС правоохранители задержали 24 фигурантов и арестовали активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В первом полугодии 2020 года в порту "Южный" изъята партия контрабандного кокаина (более 50 кг) стоимостью почти 200 миллионов гривен. Также блокирован контрабандный ввоз в Украину более 277 тысяч прекурсоросодержащих таблеток из Европы и 12 килограммов психотропных веществ из Китая.

Всего за полгода по направлению борьбы с наркобизнесом следователями спецслужбы и по материалам СБУ начаты 105 досудебных расследований, в том числе 31 - по ст. 305 Уголовного кодекса Украины, 50 человек осуждены.

По направлению противодействия контрабанде за этот период начато 30 досудебных расследований по ст. 201 Уголовного кодекса Украины, осуждены 15 человек.

Так, в Закарпатской области пресечена противоправная деятельность гражданина Словакии, который пытался контрабандно вывезти из Украины в ЕС 8,65 килограмма ртути.

Также смотрите: Обнаружено несанкционированное вмешательство в работу систем связи воинской части на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Осуждены трое членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандным перемещением в Украину из КНР сильнодействующих веществ и организовали производство фальсифицированных лекарственных средств под маркой известных брендов.

Также прекращена деятельность двух организованных преступных группировок, которые занимались незаконным изготовлением подакцизной табачной продукции и ее противоправным переправкой за границу.

За полгода СБУ ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 миллионов гривен 01
За полгода СБУ ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 миллионов гривен 02
За полгода СБУ ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 миллионов гривен 03
За полгода СБУ ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 миллионов гривен 04

Смотрите также: Одна из коммерческих структур Днепра подозревается в финансировании сепаратизма, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

контрабанда (2410) правоохранительные органы (2970) СБУ (19985) силовики (2799) борьба с наркотиками (136)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
судя по вчерашнему дню 350 кг наркоты не уничтожили а "списали во временное пользование"
показать весь комментарий
22.07.2020 19:01
+1
Ми вчора бачили як працює сбу. ГАНЬБА Це не сбу, а прогнивша мусорка з котрою почуватись у безпеці не можна.
показать весь комментарий
22.07.2020 19:13
+1
Гарна робота. А хто шпигунів і диверсантів лове? Держнаркоконтроль?
показать весь комментарий
22.07.2020 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судя по вчерашнему дню 350 кг наркоты не уничтожили а "списали во временное пользование"
показать весь комментарий
22.07.2020 19:01 Ответить
А как будет "работать" офис ПРЕЗедента?
показать весь комментарий
22.07.2020 21:45 Ответить
Ми вчора бачили як працює сбу. ГАНЬБА Це не сбу, а прогнивша мусорка з котрою почуватись у безпеці не можна.
показать весь комментарий
22.07.2020 19:13 Ответить
Потроху таке СБУ подобалось, а Зе тільки обіцяє реформувати.
показать весь комментарий
22.07.2020 23:34 Ответить
Маловато нарколабов прикрыли - по порохосвиноте не заметно. Бред в каждом посте. Вот - засекайте!
показать весь комментарий
22.07.2020 19:20 Ответить
Мне вот интересно.... Откуда сумма ? Что продали ? Тогда где инфа: "...вырученные средства направлены на повышения пенсий... "
показать весь комментарий
22.07.2020 19:30 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1882019-sbu-zatrimala-ekssilovika-yakogo-boyoviki-zvinuvatili-u-vbivstvi-zakharchenka "СБУ затримало екссиловика, якого бойовики звинуватили у вбивстві захарченка"
показать весь комментарий
22.07.2020 20:02 Ответить
Мне вот интересно.... Откуда сумма ? Что продали ? Тогда где инфа: "...вырученные средства направлены на повышения пенсий... "
показать весь комментарий
22.07.2020 20:09 Ответить
Оценочная таможенная стоимость.
показать весь комментарий
22.07.2020 23:32 Ответить
Гарна робота. А хто шпигунів і диверсантів лове? Держнаркоконтроль?
показать весь комментарий
22.07.2020 20:45 Ответить
Прикордонники та збройники.
показать весь комментарий
22.07.2020 23:31 Ответить
конкурентов зачищают.. сууки продажные!
показать весь комментарий
22.07.2020 21:17 Ответить
Странно, результативность СБУ совпала с результативностью Европола и Азербайджанских таможеннтков, может просто СБУ на подтанцовке галочек нарубило и весь секрет.
показать весь комментарий
22.07.2020 23:30 Ответить
Я так розумію що вся наркота йшла до кацапів. Інакше б "наша СБУ" навіть не почухалась...
показать весь комментарий
23.07.2020 03:17 Ответить
 
 