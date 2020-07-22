За полгода СБУ ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в первом полугодии 2020 года ликвидировала 11 нарколабораторий, изъяла из незаконного оборота 334 килограмма наркотических средств, 27 килограммов психотропных веществ и 188 килограммов прекурсоров.

Также Службой безопасности и по ее материалам изъяты предметы контрабанды и выявлены нарушения таможенных правил на общую сумму 150 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Уточняется, что по собранным материалам в этом году осудили 7 участников так называемого наркосиндиката "Химпром", которые наладили разветвленную сеть по продаже наркотиков за криптовалюту на территории стран бывшего СНГ. Еще 5 участникам синдиката сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Всего в течение 2019-2020 годов сообщено о подозрении 21 участнику "Химпрома".

Масштабную операцию СБУ провела совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии. Ее результатом стало прекращение деятельности международной группировки, специализировавшейся на изготовлении и контрабанде стероидов. На территории ЕС правоохранители задержали 24 фигурантов и арестовали активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

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В первом полугодии 2020 года в порту "Южный" изъята партия контрабандного кокаина (более 50 кг) стоимостью почти 200 миллионов гривен. Также блокирован контрабандный ввоз в Украину более 277 тысяч прекурсоросодержащих таблеток из Европы и 12 килограммов психотропных веществ из Китая.

Всего за полгода по направлению борьбы с наркобизнесом следователями спецслужбы и по материалам СБУ начаты 105 досудебных расследований, в том числе 31 - по ст. 305 Уголовного кодекса Украины, 50 человек осуждены.

По направлению противодействия контрабанде за этот период начато 30 досудебных расследований по ст. 201 Уголовного кодекса Украины, осуждены 15 человек.

Так, в Закарпатской области пресечена противоправная деятельность гражданина Словакии, который пытался контрабандно вывезти из Украины в ЕС 8,65 килограмма ртути.

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Осуждены трое членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандным перемещением в Украину из КНР сильнодействующих веществ и организовали производство фальсифицированных лекарственных средств под маркой известных брендов.

Также прекращена деятельность двух организованных преступных группировок, которые занимались незаконным изготовлением подакцизной табачной продукции и ее противоправным переправкой за границу.









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