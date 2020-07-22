Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж
В Изяславе Хмельницкой области 22 июля прошла церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко.
Об этом говорится на официальной facebook-странице Изяславской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
"Седьмой год в Украине идет настоящая война, со всеми ее последствиями. Ей не писаны законы, смерть, забирает цвет нации. Не думая о своей жизни, наши отважные защитники по первому зову встали на защиту своего Отечества, за его свободу, независимость и территориальную целостность. И снова страшная черная весть пришла в Изяславский район. 20 июля около двенадцати часов дня в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко", - говорится в сообщении.
Сегодня во дворе, где жил погибший, собрались сотни людей, чтобы с ним проститься. После в Свято-Николаевском храме Изяслава провели поминальную службу.
"Похоронная процессия, растянувшаяся через весь город, шла в неописуемой тоске под звуки духового оркестра. Похоронили нового Героя с воинскими почестями на центральном кладбище города Изяслав, на аллее почетных захоронений", - сообщили в РГА.
Фото: facebook.com/izyaslav.rda
Напомним, Василий Сергеевич Кравченко родился 14 февраля 1994 года. Учился в Изяславской общеобразовательной школе III ступеней №4 и Изяславском УВК "ООШ I-III ст. № 2, лицей" им. А.Кушнирука.
Его мобилизовали во вторую волну в феврале 2018 года. Кравченко дважды заключал контракт на военную службу. В апреле 2020-го - женился.
Кравченко служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 20 июля около полудня в районе поселка Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате пулевого ранения, полученного во время вражеского обстрела из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.
У него остались родители, сестра и жена.
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Співчуття його рідним та побратимам.
Я стрінув Смерть. І я відчув ті кроки.
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише двадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.
А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? Що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
Та краще б я дружині квіти дарував..
А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене, Боже, нічого і не було!
Чи взнає хто... як ми ділили кусень хліба
на десятьох? На десятьох осіб!!!
Одну цигарку - на десятьох курили.
Одним життям на десятьох жили.
Чи взнає хто.. як день у день ми помирали?
Як в бій кидались не людьми - звірьми.
А що ми, Боже, бачили? А що ми мали?
Окрім цієї клятої гібридної Війни?!
Я починав лиш жити!! ЖИТИ!
І не лічив своїх широких кроків...
Та ось мені на груди несуть квіти.
Мені… назавжди….тільки двадцять років...
Володимир Чоботарь.