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Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

В Изяславе Хмельницкой области 22 июля прошла церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко.

Об этом говорится на официальной facebook-странице Изяславской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Седьмой год в Украине идет настоящая война, со всеми ее последствиями. Ей не писаны законы, смерть, забирает цвет нации. Не думая о своей жизни, наши отважные защитники по первому зову встали на защиту своего Отечества, за его свободу, независимость и территориальную целостность. И снова страшная черная весть пришла в Изяславский район. 20 июля около двенадцати часов дня в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко", - говорится в сообщении.

Сегодня во дворе, где жил погибший, собрались сотни людей, чтобы с ним проститься. После в Свято-Николаевском храме Изяслава провели поминальную службу.

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"Похоронная процессия, растянувшаяся через весь город, шла в неописуемой тоске под звуки духового оркестра. Похоронили нового Героя с воинскими почестями на центральном кладбище города Изяслав, на аллее почетных захоронений", - сообщили в РГА.

Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 01
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 02
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 03
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 04

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Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 05
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 06
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 07
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 08
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 09

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Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 10
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 11
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 12
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине 13
Фото: facebook.com/izyaslav.rda

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Напомним, Василий Сергеевич Кравченко родился 14 февраля 1994 года. Учился в Изяславской общеобразовательной школе III ступеней №4 и Изяславском УВК "ООШ I-III ст. № 2, лицей" им. А.Кушнирука. 

Его мобилизовали во вторую волну в феврале 2018 года. Кравченко дважды заключал контракт на военную службу. В апреле 2020-го - женился. 

Кравченко служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 20 июля около полудня в районе поселка Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате пулевого ранения, полученного во время вражеского обстрела из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

У него остались родители, сестра и жена.

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Автор: 

похороны (1534) Ян Осока (1501) 503-й ОБМП (33) Хмельницкая область (955)


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Топ комментарии
+31
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 1966
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22.07.2020 21:37
+19
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 4844
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22.07.2020 21:38
+15
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 7365
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22.07.2020 21:57
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Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 1966
показать весь комментарий
22.07.2020 21:37 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 4844
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22.07.2020 21:38 Ответить
Много при совдепии в Изяславе и рядом было воинских частей. И не простые. Старинный городок, почти ровесник Киева кажись. Та много уже гробов приплыло в ту сторону. Потому что там настоящая Украина! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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22.07.2020 21:49 Ответить
Хороним и идём в церковь кацапского патриархата Хороним и едем на заработки в срашку Хороним и голосуем за партию мертвечука Хороним и торгуем с эрэфией берём кредиты в альфа-банке покупаем товары из рашки смотрим кацапские фильмы (И наивно ждём когда срашка развалится) Нихрена для этого не делая Причём что власти что простые люди
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22.07.2020 21:50 Ответить
26 років, йому б ще жити і жити...
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22.07.2020 21:52 Ответить
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 7365
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22.07.2020 21:57 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ!
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22.07.2020 21:59 Ответить
щиро дякую хто підтримв! Це не мете. це від душі..
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22.07.2020 22:22 Ответить
**
Я стрінув Смерть. І я відчув ті кроки.
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише двадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.

А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? Що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
Та краще б я дружині квіти дарував..

А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене, Боже, нічого і не було!

Чи взнає хто... як ми ділили кусень хліба
на десятьох? На десятьох осіб!!!
Одну цигарку - на десятьох курили.
Одним життям на десятьох жили.

Чи взнає хто.. як день у день ми помирали?

Як в бій кидались не людьми - звірьми.
А що ми, Боже, бачили? А що ми мали?
Окрім цієї клятої гібридної Війни?!

Я починав лиш жити!! ЖИТИ!
І не лічив своїх широких кроків...
Та ось мені на груди несуть квіти.
Мені… назавжди….тільки двадцять років...

Володимир Чоботарь.
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22.07.2020 21:59 Ответить
Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 2074
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22.07.2020 22:06 Ответить
У меня родственники по Маминой линии из Изяславского района Сам в детстве часто в Изяславе бывал (Спи спокойно земляк ) Не знаю как дальше будут развиваться события в Украине и в жизни Но в тылу или на фронте если будет возможность за тебя отомстить я своего не упущу
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22.07.2020 22:10 Ответить
 
 