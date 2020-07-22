Погибшего на Донбассе бойца 503-го ОБМП Василия Кравченко похоронили на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

В Изяславе Хмельницкой области 22 июля прошла церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Василием Кравченко.

Об этом говорится на официальной facebook-странице Изяславской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Седьмой год в Украине идет настоящая война, со всеми ее последствиями. Ей не писаны законы, смерть, забирает цвет нации. Не думая о своей жизни, наши отважные защитники по первому зову встали на защиту своего Отечества, за его свободу, независимость и территориальную целостность. И снова страшная черная весть пришла в Изяславский район. 20 июля около двенадцати часов дня в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко", - говорится в сообщении.

Сегодня во дворе, где жил погибший, собрались сотни людей, чтобы с ним проститься. После в Свято-Николаевском храме Изяслава провели поминальную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий погибший под Зайцево воин – сержант 35 ОБМП Ярослав Журавель

"Похоронная процессия, растянувшаяся через весь город, шла в неописуемой тоске под звуки духового оркестра. Похоронили нового Героя с воинскими почестями на центральном кладбище города Изяслав, на аллее почетных захоронений", - сообщили в РГА.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Также смотрите: Боец 36-й ОБрМП Артем Козий умер от ран, полученных 21 июля во время вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО









Фото: facebook.com/izyaslav.rda

Смотрите: Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине. ФОТОрепортаж

Напомним, Василий Сергеевич Кравченко родился 14 февраля 1994 года. Учился в Изяславской общеобразовательной школе III ступеней №4 и Изяславском УВК "ООШ I-III ст. № 2, лицей" им. А.Кушнирука.

Его мобилизовали во вторую волну в феврале 2018 года. Кравченко дважды заключал контракт на военную службу. В апреле 2020-го - женился.

Кравченко служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 20 июля около полудня в районе поселка Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате пулевого ранения, полученного во время вражеского обстрела из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

У него остались родители, сестра и жена.

Также смотрите: На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС. ФОТО