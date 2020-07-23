Институты отказываются провести экспертизу, которую следствие по делу Шеремета представляет доказательством причастности Кузьменко, - адвокат Беспалый. ДОКУМЕНТ

Защита подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко не может сделать альтернативную портретно-психологическую экспертизу по видео - институты отказываются из-за отсутствия методики.

Как указывает в Facebook адвокат Тарас Беспалый, именно такая экспертиза проходит как доказательство причастности Кузьменко, передает Цензор.НЕТ.

Сторона защиты обратилась к ряду ведущих институтов, проводящих судебно-медицинские экспертизы, но во всех им было отказано, так как "установить психологический портрет видео, а тем более сравнить два видео, невозможно, это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика".

Беспалый добавил, что Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении экспертов КНИИСЭ Ирхина и Семенец, которые сделали портретно-психологическую экспертизу Кузьменко.

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Напомним, 10 июля адвокат военного медика Яны Дугарь, одной из подозреваемых по делу Шеремета, получил ответ Министерства юстиции на свой запрос. Представители ведомства официально заявили, что методика, по которой в Яне Дугарь "опознали" девушку-разведчицу с известного видео, в Реестре отсутствует.