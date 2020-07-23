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Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Житомирской области в рамках тактико-специальных учений с боевой стрельбой подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины прошли учения по тактической медицине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, основная цель учений заключалась в закреплении практических навыков по оказанию первой домедицинской помощи раненому, самопомощи и взаимопомощи непосредственно в боевых условиях.

"Во время учебы военнослужащие отработали первую домедицинскую помощь и эвакуацию условно раненых непосредственно из зоны ведения огня. Также десантники закрепили навыки использования медицинских средств, которые есть у каждого военнослужащего в индивидуальных аптечках.

Кроме этого, на практике были использованы подручные средства, чтобы во время боевых действий военный смог остановить кровотечение и сделать все необходимые действия для сохранения жизни себе или раненому побратиму", - говорится в сообщении.

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Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны 01
Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны 02
Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны 03
Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны 04

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Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны 05
Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны 06

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Автор: 

Минобороны (9404) военные учения (3462) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Житомирская область (1408)


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"Імітація дій", ЗЕЛЕний цинізм. Щодня москалі калічать до десятка українських героїв, але ЗЕбогу п.х. Чотирі дні під Зайцево помирав наш боєць, ЗЄля "мог дагаваріцца", але плював на життя українського бійця, про те рєзко запилив відосік до луцького артіста. Ну шоб вата "нічего плохого нє падумала" про нього, що він проукраїнський.
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23.07.2020 09:02 Ответить
 
 