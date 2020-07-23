Десантники 95-й ОДШБр провели учения по тактической медицине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Житомирской области в рамках тактико-специальных учений с боевой стрельбой подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины прошли учения по тактической медицине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, основная цель учений заключалась в закреплении практических навыков по оказанию первой домедицинской помощи раненому, самопомощи и взаимопомощи непосредственно в боевых условиях.

"Во время учебы военнослужащие отработали первую домедицинскую помощь и эвакуацию условно раненых непосредственно из зоны ведения огня. Также десантники закрепили навыки использования медицинских средств, которые есть у каждого военнослужащего в индивидуальных аптечках.

Кроме этого, на практике были использованы подручные средства, чтобы во время боевых действий военный смог остановить кровотечение и сделать все необходимые действия для сохранения жизни себе или раненому побратиму", - говорится в сообщении.

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