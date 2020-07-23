Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине. ФОТОрепортаж(обновлено)

Около 5:30 утра 23 июля на автодороге вблизи села Лукашевка Литинского района (Винницкая область) произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения транспорта и столкнулся с грузовиком МAN.

В результате ДТП четыре пассажира легкового автомобиля погибли, а оба водителя и еще двое пассажиров получили травмы.

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На месте пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщил позже Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области, предварительно установлено, что в салоне автомобиля Opel Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находились 7 человек.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.







Фото: Цензор.НЕТ









Фото: Национальная полиция