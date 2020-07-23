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Новости Фото ДТП
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Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине. ФОТОрепортаж(обновлено)

Около 5:30 утра 23 июля на автодороге вблизи села Лукашевка Литинского района (Винницкая область) произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения транспорта и столкнулся с грузовиком МAN.

В результате ДТП четыре пассажира легкового автомобиля погибли, а оба водителя и еще двое пассажиров получили травмы.

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На месте пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщил позже Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области, предварительно установлено, что в салоне автомобиля Opel Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находились 7 человек.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.

Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине 01
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине 02
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине 03
Фото: Цензор.НЕТ

Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине 04
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине 05
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине 06
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине 07
Фото: Национальная полиция

Винницкая область (1041) ДТП (7684) смерть (9247)


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Топ комментарии
+15
Люди садятся за руль и тут же вселяется в них какой-то бес. Спокойно ехать не могут. Если ты идешь по трассе 80-90-100, тебя считают лохом и делают как стоячего! Потом вот такие результаты!
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23.07.2020 09:11
+9
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине - Цензор.НЕТ 3900
Подорожуйте на волах і буде вам щастя.
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23.07.2020 08:27
+5
Паралельна йде друга війна .... дорожна
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23.07.2020 08:26
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Паралельна йде друга війна .... дорожна
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23.07.2020 08:26 Ответить
Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине - Цензор.НЕТ 3900
Подорожуйте на волах і буде вам щастя.
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23.07.2020 08:27 Ответить
На волах на обгон не підеш.
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23.07.2020 10:09 Ответить
Надо ещё поднять штрафы.
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23.07.2020 08:28 Ответить
трагедія...
можливо не доречно, але, на любих фото та відео де трапляється подібне, ЗАВЖДИ навкруги валяються одноразові рукавички експертів! Їх не вчать не смітити і прибирати за собою?
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23.07.2020 08:33 Ответить
ну епт, как нужно было ехать чтобы МАН перевернуть легковушкой...
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23.07.2020 08:33 Ответить
Долгие годы тренировок.
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23.07.2020 08:39 Ответить
На фотках видать специально не видно состояние дорожного полотна.
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23.07.2020 08:58 Ответить
Там как раз дорога идеальная...
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23.07.2020 09:07 Ответить
Люди садятся за руль и тут же вселяется в них какой-то бес. Спокойно ехать не могут. Если ты идешь по трассе 80-90-100, тебя считают лохом и делают как стоячего! Потом вот такие результаты!
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23.07.2020 09:11 Ответить
Дадада, передай превед своему шефу рюкзакову.

Хотя стой, если ты на четырёхполоске едешь 80, то тогда ты просто тормоз. Остатся надеятся, что в правом ряду плетёшся.
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23.07.2020 09:54 Ответить
Больше не пиши, я понял что ты дебил!
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23.07.2020 10:04 Ответить
Давай давай, нажми ещё, и превед шефу не забуть тормаз
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23.07.2020 10:13 Ответить
сон- вбивця
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23.07.2020 09:15 Ответить
Eugen Mk ,это вы тормоз ,обычный человек после 100км/ч ,уже не адекватно оценивает ситуацию ,за секунду машина пролетает 28 метров🤫🤔🙄 это очень много ,чтобы совершить ошибку ,.....
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23.07.2020 10:04 Ответить
27.778. Нормально ещё.
Обычный пешкодрал да, может и неадекватно. Новичёк за рулём? Да, может ему и много. Потому им и положено первые два года 70.

Это всё. Скорость на оценку ситуации не влияет и никто от неё не слепнет.
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23.07.2020 10:17 Ответить
Питання не так у великій швидкості, як у тому, що при виборі швидкості руху завжди треба враховувати такі фактори:
- дорожня обстановка (якість та ширина дорожнього покриття, завантаженість транспортом, погода)
- пора доби (якщо темно, то швидкість має бути десь на 20-25 % нижчою);
- тип та стан транспортного засобу. наявність засобів активної безпеки (електронних помічників);
- кількість людей у машині, наявність/відсутність вантажу.
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23.07.2020 11:46 Ответить
пасажирів жаль
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23.07.2020 11:01 Ответить
"Земфира" на "ногах", грузовик на боку - "Опель" - луТшая машина!
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23.07.2020 15:50 Ответить
 
 