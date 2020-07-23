Четыре человека погибли, еще четверо травмированы в результате столкновения легковушки с грузовиком на Виннитчине. ФОТОрепортаж(обновлено)
Около 5:30 утра 23 июля на автодороге вблизи села Лукашевка Литинского района (Винницкая область) произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения транспорта и столкнулся с грузовиком МAN.
В результате ДТП четыре пассажира легкового автомобиля погибли, а оба водителя и еще двое пассажиров получили травмы.
На месте пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Как сообщил позже Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области, предварительно установлено, что в салоне автомобиля Opel Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находились 7 человек.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.
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Подорожуйте на волах і буде вам щастя.
можливо не доречно, але, на любих фото та відео де трапляється подібне, ЗАВЖДИ навкруги валяються одноразові рукавички експертів! Їх не вчать не смітити і прибирати за собою?
Хотя стой, если ты на четырёхполоске едешь 80, то тогда ты просто тормоз. Остатся надеятся, что в правом ряду плетёшся.
Обычный пешкодрал да, может и неадекватно. Новичёк за рулём? Да, может ему и много. Потому им и положено первые два года 70.
Это всё. Скорость на оценку ситуации не влияет и никто от неё не слепнет.
- дорожня обстановка (якість та ширина дорожнього покриття, завантаженість транспортом, погода)
- пора доби (якщо темно, то швидкість має бути десь на 20-25 % нижчою);
- тип та стан транспортного засобу. наявність засобів активної безпеки (електронних помічників);
- кількість людей у машині, наявність/відсутність вантажу.