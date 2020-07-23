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ВАКС приговорил одесского судью Целуха к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в $2,5 тыс. ФОТО

Судью Малиновского райсуда Одессы Анатолия Целуха приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запретили в течение 3 лет занимать определенные должности.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, Целух получил 2500 долларов неправомерной выгоды за принятие решения по гражданским делам.

ВАКС приговорил одесского судью Целуха к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в $2,5 тыс 01

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Суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тысяч гривен пока приговор не вступит в действие.

Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС.

Как пишет Центр противодействия коррупции, на взятке поймали одесского судью Анатолия Целуха.

ВАКС приговорил одесского судью Целуха к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в $2,5 тыс 02

ВАКС приговорил одесского судью Целуха к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в $2,5 тыс 03

Одесса (7917) судья (2649) тюрьма (825) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+13
А судья Волк вместе со своими 8-ю посипаками тупо ушли в отпуск, и НАБУ не смогло вручить им пидозры!!!!)))))
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23.07.2020 10:56
+8
Шось у лісі здохло....
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23.07.2020 10:57
+8
какая то мелочевка, там где суммы в миллионах тех не трогают
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23.07.2020 11:01
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А судья Волк вместе со своими 8-ю посипаками тупо ушли в отпуск, и НАБУ не смогло вручить им пидозры!!!!)))))
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23.07.2020 10:56 Ответить
Венедиктова нажала на тормоз двумя ногами и руками!!!
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23.07.2020 11:04 Ответить
Зеля нажал на пианино!
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23.07.2020 11:26 Ответить
Так для того "младшего придворного" КАСТЫ ВЕЧНЫХ СУДЕЙ и сдали, чтобы народишко в целом систему не сломал!
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23.07.2020 17:33 Ответить
Шось у лісі здохло....
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23.07.2020 10:57 Ответить
Можливо, але щось незначне, бо риба якась дрібненька , так якась тюлька !!))
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23.07.2020 11:23 Ответить
Я лет девять назад, заставил судью поменять решение (кассация вернула ему же). А заставил при помощи бани и камеры VD-90 Х. Было весело. Бабло до этого он уже получил.
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23.07.2020 11:42 Ответить
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23.07.2020 12:11 Ответить
..ееееххх.., Ув.ФантомФо, Вы ж не ливий и не вчорашний...- ще ж апеляция з касациею = и що матимемо в сухому залишку...???- вангую..= умовне.. а конфисковувати (на час виконання вироку) вже давно буде нихххх(т)...((( от-таке, вибачте, склалося наше украинське право(криво)суддя..
якщо вангонув неточно- на контроль хид справи- закидаете мене каминням...)))
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23.07.2020 23:24 Ответить
какая то мелочевка, там где суммы в миллионах тех не трогают
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23.07.2020 11:01 Ответить
Нізззя!! Це "політичне переслідування" !!)))
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23.07.2020 11:31 Ответить
Да неужели. Наверное, первый реальный приговор коррупционеру за последние 6 лет!
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23.07.2020 11:03 Ответить
Такими темпами всі ці САПи та т.ін., розтягнут боротьбу з корупцією на віка !! В Україні таких потвор мают саджати десятками , щодня !!))))
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23.07.2020 11:27 Ответить
теперь точно сбежит в Крым..
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23.07.2020 11:06 Ответить
Та й нехай.
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23.07.2020 11:31 Ответить
Якби всі, та як подалі та навіка!!))
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23.07.2020 11:33 Ответить
у него что проказу обнаружили?
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23.07.2020 11:07 Ответить
Як зазвичай - затяті злочинці ходять безкарно, а за для виду саджають мілких корупціонерів
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23.07.2020 11:08 Ответить
ох и сомневаюсь я что у судьи что о было к конфискации, там нужноконфисковать у его родственников ибо обычно они же нищие!))
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23.07.2020 11:12 Ответить
При Порошенку такого не було!(с).
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23.07.2020 11:13 Ответить
Срок дали, шоб не позорил такими сумами судейскую мафию. Крохобор какой то.
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23.07.2020 11:33 Ответить
Демпінгує падла !!)))
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23.07.2020 11:35 Ответить
Судя по сумме взятки, взяли самого "бедного" судью, у которого не нашлось ляма$ порешать.
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23.07.2020 11:44 Ответить
Как всегда, поймали стрелочника. Сумма для судьи - ничтожная.
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23.07.2020 12:41 Ответить
Смотря за что. Не такая уж маленькая сумма за отмазку физлица от не самого серьезного преступления.
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23.07.2020 13:20 Ответить
Этот судья когда то вел мое дело. Ничего плохого сказать не могу. Наверное отказался "брать", поэтому оппоненты дали ему отвод. А вот, следующий судья Корой В. Д. за "бабки"перевернул дело с "ног на голову". Знаю это абсолютно точно, так как мой адвокат неожиданно отказался продолжать работать и сказал, что имел разговор с судьей. Тот предупредил, что вопрос "уже решен". Меня просто не вызвали в суд и без заседания вынес решение. Оповестили меня через месяц, когда срок апеляции прошел. Наверняка этого судью просто слили. Берут все!
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23.07.2020 13:38 Ответить
очень мелкая взятка - нечем поделиться
потому и сдали
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23.07.2020 15:09 Ответить
 
 