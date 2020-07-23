ВАКС приговорил одесского судью Целуха к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в $2,5 тыс. ФОТО
Судью Малиновского райсуда Одессы Анатолия Целуха приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запретили в течение 3 лет занимать определенные должности.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По версии следствия, Целух получил 2500 долларов неправомерной выгоды за принятие решения по гражданским делам.
Суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тысяч гривен пока приговор не вступит в действие.
Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС.
Как пишет Центр противодействия коррупции, на взятке поймали одесского судью Анатолия Целуха.
Топ комментарии
+13 Рома Маестро
показать весь комментарий23.07.2020 10:56 Ссылка
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якщо вангонув неточно- на контроль хид справи- закидаете мене каминням...)))
потому и сдали