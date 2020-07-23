Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой в Одесской области украинские пограничники обнаружили предметы с советской и российской пропагандой, которые пытался перевезти через границу гражданин Украины.

Об этом сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проверки автомобиля, которым возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. По этой причине пограничники инициировали углубленный осмотр транспортного средства", - говорится в сообщении.

Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, картины с символикой РФ, картины с изображением президента РФ Владимира Путина, картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте.

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О происшествии уведомили взаимодействующие структуры. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.