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Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой в Одесской области украинские пограничники обнаружили предметы с советской и российской пропагандой, которые пытался перевезти через границу гражданин Украины.

Об этом сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проверки автомобиля, которым возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. По этой причине пограничники инициировали углубленный осмотр транспортного средства", - говорится в сообщении.

Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, картины с символикой РФ, картины с изображением президента РФ Владимира Путина, картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте.

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Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным 01
Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным 02
Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным 03
Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным 04
Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным 05
Украинец вез из Молдовы российско-советскую символику, ордена и картины с Путиным 06

О происшествии уведомили взаимодействующие структуры. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.

Госпогранслужба (6551) Молдова (1884) символика (299) СССР (813)


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Топ комментарии
+38
все медали и ордена приколоть ему на спину и пусть так ходит
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23.07.2020 09:47
+29
Таких скотів потрібно примусово виселяти в дниру, без права в'їзду в Україну.
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23.07.2020 09:49
+26
Типовий ЗЕБІЛ лекторат...шмарклі.
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23.07.2020 09:50
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Правила форума Совет форумчан
все медали и ордена приколоть ему на спину и пусть так ходит
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23.07.2020 09:47 Ответить
прибить, шоб случайно не упали
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23.07.2020 10:06 Ответить
В сраку ему затолкать всю эту символику и ****** ******ыча тупина непременно...
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23.07.2020 10:32 Ответить
Гвоздями прибить. По доброте дешевной можно мебельными гвоздиками.
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23.07.2020 11:39 Ответить
а лучше прихуRрить гвоздями......
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23.07.2020 12:31 Ответить
До границы с Россией пусть ходит... И дальше на любимой "Рашке" пусть живет. Да, ему еще можно привязать к ноге памятник Дзержинского, к примеру, пусть тащит весь набор в Россию.
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23.07.2020 17:37 Ответить
Как можно совместить советское, путинское и... ненависную иностранную валюту.)))
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23.07.2020 09:49 Ответить
мож фубли....
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23.07.2020 09:56 Ответить
Как раз там все прекрасно совмещается...
Советское для бабушек, Путинское для совков, а валюта для себя...
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23.07.2020 12:13 Ответить
Таких скотів потрібно примусово виселяти в дниру, без права в'їзду в Україну.
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23.07.2020 09:49 Ответить
Не поддерживаю! Нужно принудительно пролечивать в психушке
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23.07.2020 11:06 Ответить
скорее "бизнесмен", хохол в худшей интерпретации...
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23.07.2020 09:58 Ответить
Типовий ЗЕБІЛ лекторат...шмарклі.
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23.07.2020 09:50 Ответить
Почему сразу зебил? Очень даже возможно что порохобот. С непризнанного приднестровья петеботы ездят и даже Петины друзья с которых он снял санкции.
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23.07.2020 09:51 Ответить
вас таких тупых на ферме, что ли разводят?
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23.07.2020 10:00 Ответить
Ти визначся, порохоботи це армія-мова-віра чи совкова символіка?
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23.07.2020 10:12 Ответить
вот ещё одно явное подтверждение типичного зебила...
зебил, ты видел хотя бы одного "порохобота" приверженца х.йла?
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23.07.2020 10:28 Ответить
Скрытого почти все.
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23.07.2020 10:57 Ответить
Взагалі то більшість порохоботів, або просто розумних людей в курсі, що ***** зайшов на посаду зі згоди того самого "ненавистного" Держдепу, з яким буцім то воює Московія. Це таємниця для шлюбних фотографів, фітнестренерів та інших випускників Трускавця.
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23.07.2020 10:28 Ответить
А рептилоиды? Ведь это рептилоиды хотят уничтожить святую Русь....
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23.07.2020 12:14 Ответить
Точно украинец? По мойму у него росийский паспорт есть. К выборам готовятся твари колорадские
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23.07.2020 09:50 Ответить
точнее к провокациям, скорее
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23.07.2020 09:59 Ответить
Бабло и столько на распространение флажков не отвалят!
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23.07.2020 09:50 Ответить
Цікаво було б простежити для кого він віз те лайно.
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23.07.2020 09:51 Ответить
А смысл? Не догадываешься для кого в Украине он все ето вез? Я бы ему в багажник мину с замедлителем на 20 минут подложил и пропустил сделав вид что ничего не заметил.
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23.07.2020 09:53 Ответить
О да!
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23.07.2020 10:02 Ответить
Нечем теперь будет ему, водиле этому, обклеить туалет.
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23.07.2020 09:52 Ответить
А может он коллекционер?
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23.07.2020 09:53 Ответить
100%. На черном рынке за портрет путинга могут дать хорошую пиндюлину.
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23.07.2020 10:18 Ответить
Вы тоже коллекционируете пАТреты ***************? Предпочитаете в рамочке или свернутого трубочкой?
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23.07.2020 10:37 Ответить
да, а флажки думаю все знают куда надо вставить.
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23.07.2020 09:53 Ответить
Готовятся раскачивать ситуацию в Одессе. Товар вез для своих пособников из ОПЗЖ.
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23.07.2020 09:53 Ответить
Очмоб.
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23.07.2020 10:03 Ответить
Свідок секти *****.
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23.07.2020 09:54 Ответить
Чтобы не бороться с контрабандой украинского леса составами, нужно найти портрет *****, орден жукова и получить за это орден и повышение от зе.
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23.07.2020 09:59 Ответить
Нема ніякої контрабанди лісу составами, у вас виходить що ЄС кришує контрабас. Є дірки в законодавстві, що використовуються певними людьми.
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23.07.2020 10:33 Ответить
Чому не говорять яка валюта та скільки було цієї валюти? Також нема посилання на закон, яким заборонено ввозити цю символіку.
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23.07.2020 10:00 Ответить
А зачем?) Незнание законов не освобождает от ответственности)))
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23.07.2020 11:46 Ответить
зараза колорадская опять готовит мозги баранов к пикнику с шашлыками
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23.07.2020 10:00 Ответить
Пприкордонний пункт пропуску "Старокозаче", на кордоні Молдови і України. Прикордонник перевіяє документи у громадянина. Той питає:
- А що то у вас твориться? Прапори російські лежать, портрети Путіна, і людина щось руками ******** та обурюється?
- Та то один місцевий "любитель "русского міра" "сувеніри русскамирские" віз... Затримали, та протокол складають...
- І воно вам треба, папір переводить?... Заведіть у тихе місце і запхніть йому цей "русскій мір" у задницю... Якщо виживе - "десятому закаже..."...
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23.07.2020 10:00 Ответить
Это не украинец, это ватник или ЗЕбил.
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23.07.2020 10:07 Ответить
а почему или? Разве есть какая то разница?
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23.07.2020 10:11 Ответить
ЗЕбилы, судя по рейтингу осла и его партии, вроде бы как не безнадежны, а вот ватники, исходя из результатов голосования за поправки в конституцию - клиника.
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23.07.2020 10:16 Ответить
Я стесняюсь спросить, но попробую - А можно ему всю эту хрень в задний проход натрамбовать?
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23.07.2020 10:10 Ответить
нужно
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23.07.2020 12:20 Ответить
Розстріляти нах! Двічі!
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23.07.2020 10:13 Ответить
ехал поддержать цирк зе-вавки.
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23.07.2020 10:26 Ответить
Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним - Цензор.НЕТ 6257Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним - Цензор.НЕТ 5776
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23.07.2020 10:27 Ответить
~~~пожурыть и видпустыть .ежели под статью и конфискацию будет сепар в измерении М"2,М"3 и т.д....
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23.07.2020 10:43 Ответить
Лишить гражданства.
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23.07.2020 10:50 Ответить
На кой хер всё это дерьмо сдалось украинцу, неужели нечем задницу подтереть, хотя впрочем и это подойдёт. Здесь что-то не так. На такую символику без омерзения смотреть невозможно.
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23.07.2020 10:59 Ответить
Прислали хлопці з Росії анекдот:

"Вчера был обнаружен человек которому реально помогла "Единая Россия". Он их рекламным банером сено от дождя накрыл....".
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23.07.2020 12:46 Ответить
Я бы, дополнительно, этот рекламный банер, сверху, покрыл ещё и матом.
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23.07.2020 15:04 Ответить
Продолжение:
"Вовочка на уроке: «Марьванна, а требование «Путину - пожизненный срок!», это экстремизм, или патриотизм?».
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23.07.2020 15:21 Ответить
Порвіть український паспорт і відправте назавди у радянський союз!
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23.07.2020 11:15 Ответить
зразу видно адепт секти порохоботів)))
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23.07.2020 11:49 Ответить
Ой, а такие маленькие флажки и у меня есть! Я их вместе с октябрятскими звёздочками возил в Голландию продать, да постеснялся и привёз обратно...
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23.07.2020 12:00 Ответить
На нары, а если по национальности украинец, повесить.
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23.07.2020 12:08 Ответить
Наградить орденом Сутулого III-й степени с закруткой на спине!
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23.07.2020 12:26 Ответить
скоко деньгов
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23.07.2020 12:32 Ответить
уничтожить на месте - сжечь в контейнере
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23.07.2020 15:27 Ответить
 
 