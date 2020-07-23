Депутат райсовета на внедорожнике насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Депутат Виноградовского райсовета Иван Удуд за рулем авто Toyota Land Cruiser сбил мотоциклиста, парень погиб от тяжелых травм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram.

ДТП произошло в селе Ботар, Виноградовского района Закарпатья.

"Иван Удуд, депутат Виноградовского районного совета, управляя Toyota Land Cruiser с номерами АО0022АХ сбил мужчину, который ехал на мотоцикле. Он выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который ехал по дороге.

В результате столкновения парень 2001 года рождения получил травмы черепа несовместимы с жизнью", - написал он.

Журналист отметил, что это второе смертельное ДТП депутата: "Первое было в конце 90-х. Тогда ему удалось избежать наказания. Кроме того, он является шурином депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша".

Вместе с тем, как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, ДТП произошло 22 июля около 22:00.

Полицейские предварительно установили, что автомобиль "Toyota", которым управлял 51-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом. В результате столкновения водитель мотоцикла, 18-летний местный житель, получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Водитель внедорожника находился за рулем в трезвом состоянии.

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По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. По делу назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства смертельной аварии.

Досудебное расследование продолжается.





Фото: Глагола/Telegram