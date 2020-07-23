Депутат райсовета на внедорожнике насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста на Закарпатье. ФОТОрепортаж
Депутат Виноградовского райсовета Иван Удуд за рулем авто Toyota Land Cruiser сбил мотоциклиста, парень погиб от тяжелых травм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram.
ДТП произошло в селе Ботар, Виноградовского района Закарпатья.
"Иван Удуд, депутат Виноградовского районного совета, управляя Toyota Land Cruiser с номерами АО0022АХ сбил мужчину, который ехал на мотоцикле. Он выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который ехал по дороге.
В результате столкновения парень 2001 года рождения получил травмы черепа несовместимы с жизнью", - написал он.
Журналист отметил, что это второе смертельное ДТП депутата: "Первое было в конце 90-х. Тогда ему удалось избежать наказания. Кроме того, он является шурином депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша".
Вместе с тем, как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, ДТП произошло 22 июля около 22:00.
Полицейские предварительно установили, что автомобиль "Toyota", которым управлял 51-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом. В результате столкновения водитель мотоцикла, 18-летний местный житель, получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.
Водитель внедорожника находился за рулем в трезвом состоянии.
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. По делу назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства смертельной аварии.
Досудебное расследование продолжается.
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Вбив людину - заплати своїм життям.
Депутатська безкарність і безалаберність 18 літніх мажорів індентична..
може так і світ трішки очиститься....
Вообще фотки редкое г-но, ничего по ним не видно. Может об тот серый что сзади зацепился.
Итак, ты посмотрел в боковое зеркало. Никого нет либо очень далеко фара. Можно ехать. Ты начал движение, и страшный удар. Железо по всей проезжей части, труп.
Подумай сам, что произошло.
Но под фуру они почему-то не лезут
А ты, кроме электровелосипеда, держал что-нибудь тяжелее в руках? Автомобиль водил? А знаешь, что электровелосипед в зеркало заднего вида выглядит как велосипед? И что у водителя есть психологический стереотип: "велосипеды быстро не ездят". Его психика из опыта знает, что велосипед едет со скоростью 3-5 метров в секунду, и просчитывает приблизительное расстояние, которое проедет велосипед.
Но у тебя электровелосипед, который едет в 2-3-4 раза быстрее. А выглядит в боковое зеркало, как велосипед. Водитель считает, что расстояние безопасное, и стартует. Он считал тебя велосипедом и не ожидал, что ты появишься быстрее. А ты не успел среагировать, так как ехал быстро. Вот так вот всё просто.
Мене така постійна увага не напружує. Це просто звичка, це ввійшло в кров, і тому я спокійно і впевнено їжджу скрізь, в будь-яких країнах, обставинах, погоді, в будь-яку пору року чи доби. І мені пох, хто як їздить. Я не можу вплинути на кожного за кермом, хто навколо мене, тому я слідкую за собою. І цього, я впевнений - достатньо.
Других вариантов ведь нет.
Да, хайп пойман. Люмпен негодует...
Может, объяснишь, почему в Украине, например, на светофоре очень многие владельцы двухколёсного транспорта протискиваются между машинами, чтобы вылезти вперёд?
БЕЗОПАСНОСТЬ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ШЛЕМОВ
Любой шлем проектируется так, чтобы он мог защитить голову мотоциклиста при аварии: при ударе об асфальт или о бордюрный камень. Поэтому при тестировании на соответствие стандартам в первую очередь проверяется способность шлема поглощать энергию удара. Стандарты безопасности шлемов определяют, какую максимальную перегрузку (указывается в g, 1g = 9,8 м/c2) может передавать шлем на голову, в течение какого времени и при аварии какого типа.
Тестирование на соответствие стандартам обычно происходит следующим образом. Под действием силы тяжести шлем, разгоняясь до заданной скорости, скользит по направляющим вниз до столкновения с опорой, прикрепленной к полу. Энергию удара можно подбирать, варьируя высоту, с которой падает шлем, а также вес помещаемого внутрь шлема утяжелителя круглой формы («головы»). Внутри круглого утяжелителя находится датчик перегрузок, который фиксирует, сколько g и в течение какого времени получает «голова» при ударе.
Существуют разные стандарты безопасности шлемов: европейские, американские, японские, британские, австралийские. Так, на европейском рынке действуют нормативы ECE 22-05, принятые в мае 2000 г., и любые шлемы, продаваемые на территории Европы, обязательно тестируются на соответствие требованиям этого стандарта. Шлемы, продаваемые в США, должны соответствовать стандарту DOT (FMVSS 218), и дополнительно производитель может получить на свой товар удостоверение на соответствие рекомендательным стандартам Snell M2000/M2005.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r022r4e.pdf
Статистика, Великобритания:
-мотоциклисты составили 1% от числа участников дорожного движения, но при этом 19% всех погибших на дорогах;
-80 % случаев гибели мотоциклистов связаны с травмами головы;
-70 % всех тяжелых травм, полученных мотоциклистами при авариях, стали травмы головы.
Я проверил по ключевым словам, в спецификации стандарта никаких упоминаний о том, что шлемы рассчитаны только от падения на асфальт. Это сопсно и так было понятно, я поэтому и не удержался от комента твоего абсурдного утверждения.
Кстати, ни разу в жизни не ездил на мопеде или мотоцикле и тут ты пальцем в...в общем не туда попал.