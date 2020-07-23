Морпехи провели учения с боевой стрельбой и отработкой разведдействий. ФОТОрепортаж

На полигоне морской пехоты прошли тактико-специальные учения морской пехоты с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Морские пехотинцы провели тактико-специальные учения в течение нескольких дней на полигоне морской пехоты. Главной темой учений стала отработка разведывательных действий в составе малых подразделений и групп", - говорится в сообщении.







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Отмечается, что морские пехотинцы оттачивали, в частности, навыки ориентирования на местности, наблюдения, идентификации объектов условного противника и передачи информации с использованием современных отечественных и иностранных средств разведки.

Обучение проводились под руководством опытных инструкторов, прошедших соответствующую программу подготовки по стандартам НАТО.