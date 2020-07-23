Морпехи провели учения с боевой стрельбой и отработкой разведдействий. ФОТОрепортаж
На полигоне морской пехоты прошли тактико-специальные учения морской пехоты с боевой стрельбой.
Об этом сообщает пресс служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Морские пехотинцы провели тактико-специальные учения в течение нескольких дней на полигоне морской пехоты. Главной темой учений стала отработка разведывательных действий в составе малых подразделений и групп", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что морские пехотинцы оттачивали, в частности, навыки ориентирования на местности, наблюдения, идентификации объектов условного противника и передачи информации с использованием современных отечественных и иностранных средств разведки.
Обучение проводились под руководством опытных инструкторов, прошедших соответствующую программу подготовки по стандартам НАТО.
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О как!
Расскажи всем, упоротое - ЧЬЯ ОНА?
Всем интересно.
Вы таблицу стрельбы, этого пулемёта на такую дальность видели?
Рекомендую изучить.
Ну и напоследок, про БТР-4.
Эту машину НИКТО в ВС, СБУ, ДПС и МВД Украины НЕ ЗАКАЗЫВАЛ.
Другими словами, ни одно ведомство НЕ ДАВАЛО на машину ТТЗ (тактико-техническое задание). Там тоже не все дураки были.
Как раз давали ТТЗ на другие машины, но БТР-4, надо было срочно "впарить" за границу.
Эту машину НИКТО в ВС, СБУ, ДПС и МВД Украины НЕ ЗАКАЗЫВАЛ
Ага, под 200 машин в ВСУ и НГ сами собой оказались.
2. Диванний? Це, походу, про тебе.
детский сад просто...
Ну про огромный цифры, на сегодня.
И ещё лучше, по типам БМ.
«Прорыв в работе трехсторонней контактной группы в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран - участниц Нормандского формата, - говорится в сообщении. - Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ».
Подробности договорняка соглашения раскрыл бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо, известный своими пророссийскими взглядами. По его словам, новые условия вступят в силу с полуночи 27 июля:
«Есть радостная новость от ТКГ: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и тд. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа», - отмечает он.
Полный текст соглашения, достигнутого в Минске, опубликовали пока только интернет-ресурсы террористических образований и Российской Федерации. Если верить их сообщениям, то на линии соприкосновения будет запрещено проводить активную разведку, вести снайперский огонь и использовать беспилотники.
«Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм», - отмечается в тексте, обнародованном противником.
По данным «Думской», сегодня во все оперативные командования Сухопутных войск, а также в командования и штабы других видов Вооруженных сил пришел приказ создать особые группы из старших офицеров, которые должны будут отправиться в зону ООС, чтобы контролировать выполнение вышеупомянутых соглашений.
«Это очень серьезно, - рассказал нам источник в Генштабе. - Людей выхватывают даже из штаба учений «Си Бриз», что раньше считалось недопустимым. Задача - бить по рукам командирам фронтовых подразделений, следить за ними, вынюхивать. Военная контрразведка (ВКР СБУ, - Ред.) тоже работает по максимальному варианту. Такого с 2014 года не было».
По словам нашего собеседника, все эти распоряжения - довольно странные, мягко говоря, - исходят из Офиса президента. Якобы глава государства склонен винить в последних https://dumskaya.net/news/gibel-morpehov-odesskoy-brigady-opoznan-tretiy-p-120778/ трагических событиях на фронте не российского агрессора, а командиров украинских подразделений, которые «своевольничают» и «ведут свою войну».
Судя по всему, Зеленского впечатлили события у села Зайцево Донецкой области, где погибли трое военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты, - да так, что он не обратил внимания на то, что двоих морпехов оккупанты убили подло - нарушив соглашение о «режиме тишины».
Насколько нам известно, президенту рассказали, что и выход разведвзвода одесской бригады, и последующие попытки забрать тела погибших и раненых не были санкционированы «высшим руководством». Дескать, это все «ястребы» виноваты. В результате очередное грубое нарушение Россией законов и обычаев ведения войны было использовано против Украины.
«Раньше это были слова и фарс, разведения всякие, видосики в ютубчике и фейсбучике, - говорит офицер одной из мехбригад Виктор. - Сколь-нибудь серьезных боевых действий бригады и так не ведут, сейчас там чистая позиционная война. Но теперь все будет иначе: потакая трусости верховного, нам планируют запретить даже минимальную деятельность на передке. При этом нас будут весьма серьезно контролировать - с открытием уголовных дел и, возможно, посадками. Но ладно мы. Но кто будет контролировать «ту сторону«?»
И в самом деле, кто будет контролировать выполнение договоренностей со стороны российских оккупационных сил - двух армейских корпусов, существование которых РФ никогда не признавала и признавать не собирается? Вопрос, увы, риторический.
В общем, речь явно идет о ползучей капитуляции, за которую кому-то (не будем показывать пальцем) однозначно придется ответить. Рано или поздно.
Они этого НЕ УМЕЮТ от слова СОВСЕМ.