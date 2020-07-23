Патрульные временно ограничили движение по улице Киото в Киеве: найден подозрительный пакет. ФОТО (обновлено)
Из-за подозрительного пакета временно ограничили движение по улице Киото в Деснянском районе Киева.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", - говорится в сообщении.
Как сообщил позже "Киев Оперативный", в пакете обнаружили "яйца и молоко".
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+11 Иванов Юрий #386693
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+8 Olexandr Chornogorodskij
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+5 Старый зольдат
показать весь комментарий23.07.2020 11:01 Ссылка
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если я заменю батарейки
Позавчора в Тернополі мужик залишив поломане авто. За кілька годин "специ" його розтрощили - заклали вибухівку на скло автомобіля і підірвали бо, УВАГА!!!, щоб часом не вибухнула вибухівка, як в тому авто може бути.
https://te.20minut.ua/DTP/terorizm-po-ternopilski-mashina-zaglohla-vodiy-pishov-shukati-dopomogu-11099399.html Тероризм по-тернопільськи
До речі, цю "спецоперацію" ідіоти оцінили аж в 50 тисяч грн. О це бізнес, пілять!
не обращаем внимание на организованный заинтересованными особями сеанс массового психоза для 73%ного впечатлительного обитателя "голубого очка"..