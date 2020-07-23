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Патрульные временно ограничили движение по улице Киото в Киеве: найден подозрительный пакет. ФОТО (обновлено)

Из-за подозрительного пакета временно ограничили движение по улице Киото в Деснянском районе Киева.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", - говорится в сообщении.

Как сообщил позже "Киев Оперативный", в пакете обнаружили "яйца и молоко".

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Патрульные временно ограничили движение по улице Киото в Киеве: найден подозрительный пакет 01
Патрульные временно ограничили движение по улице Киото в Киеве: найден подозрительный пакет 02

Патрульные временно ограничили движение по улице Киото в Киеве: найден подозрительный пакет 03

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25660) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+11
Зеленский уже звонит пакету!
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23.07.2020 11:04
+8
відчуваю скоро такі пакети стануть *абидєнностю*, аваковс працює
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23.07.2020 10:58
+5
Правильной дорогой идём товарисчи. Прямиком в Парашу.
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23.07.2020 11:01
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відчуваю скоро такі пакети стануть *абидєнностю*, аваковс працює
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23.07.2020 10:58 Ответить
Або ***** працює. Процес спонукання бубочки до "миру"
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23.07.2020 11:01 Ответить
Зеленский уже звонит пакету!
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23.07.2020 11:04 Ответить
где предмет то?
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23.07.2020 11:00 Ответить
"на остановке" ?
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23.07.2020 11:02 Ответить
Правильной дорогой идём товарисчи. Прямиком в Парашу.
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23.07.2020 11:01 Ответить
по каждому пакету будут улицу перекрывать???????????
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23.07.2020 11:01 Ответить
Рюкзак же практичней, как не могут понять.
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23.07.2020 11:01 Ответить
Порошенко підкинув?
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23.07.2020 11:01 Ответить
не унимается барыга
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23.07.2020 11:05 Ответить
show must go on
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23.07.2020 11:02 Ответить
Це вже перебор.
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23.07.2020 11:02 Ответить
Так а що там з вчорашніми сумками на вокзалі і на Космонавтів? Я так розумію, бімбу там не найшли?
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23.07.2020 11:03 Ответить
эта музыка будет вечной
если я заменю батарейки
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23.07.2020 11:03 Ответить
единственный подозрительный предмет, это авто полицаев
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23.07.2020 11:03 Ответить
Цирк переїхав в Київ, сабаков знову бавиться..
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23.07.2020 11:06 Ответить
Бомж насрал в пакет и теперь город перекрывать будут, а ЗЕ будет плясать?
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23.07.2020 11:08 Ответить
Звоните бубочке!
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23.07.2020 11:10 Ответить
Явно якась нездорова хрень готується...
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23.07.2020 11:12 Ответить
Вона вже другий рік готується
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23.07.2020 11:41 Ответить
На мусорку главное не ходите. Там столько "подозрительных пакетов" черного цвета - замучаетесь проверять
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23.07.2020 11:27 Ответить
неужели овцам не доходит, что это кино для них.
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23.07.2020 11:33 Ответить
Путін з цього також починав. правда, робив він то значно серйозніше - житлові будинки з людьми в повітря злітали. В нас, поки-що бутафорія. Але ж то лише початок. правда, зебіли? Ви ж це зробили, разом, суки!
Позавчора в Тернополі мужик залишив поломане авто. За кілька годин "специ" його розтрощили - заклали вибухівку на скло автомобіля і підірвали бо, УВАГА!!!, щоб часом не вибухнула вибухівка, як в тому авто може бути.
https://te.20minut.ua/DTP/terorizm-po-ternopilski-mashina-zaglohla-vodiy-pishov-shukati-dopomogu-11099399.html Тероризм по-тернопільськи
До речі, цю "спецоперацію" ідіоти оцінили аж в 50 тисяч грн. О це бізнес, пілять!
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23.07.2020 11:40 Ответить
Как-то все синхронно происходит во многих регионах, как по команде. "Совпадение? Не думаю."© Но что-то мне не верится, что командиры местные - чувствуется многолетний опыт командиров.
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23.07.2020 11:59 Ответить
Дебилы зеленомозгие, у меня собака серит столько, что заморитесь разминировать пакеты, херои картонные.
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23.07.2020 12:03 Ответить
не просто пакет, а целый пакет пороха!
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23.07.2020 12:12 Ответить
Пакет уже выдвинул требования?
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23.07.2020 13:15 Ответить
яйко?.. млеко?...
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23.07.2020 15:23 Ответить
боятся наперёд тупо нет смысла..
не обращаем внимание на организованный заинтересованными особями сеанс массового психоза для 73%ного впечатлительного обитателя "голубого очка"..
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23.07.2020 15:46 Ответить
Хватит нагнетать - то с Ковидом, то чемоданами, то с пакетами, то с ******... "террористами".
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23.07.2020 17:12 Ответить
 
 