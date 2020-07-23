Патрульные временно ограничили движение по улице Киото в Киеве: найден подозрительный пакет. ФОТО (обновлено)

Из-за подозрительного пакета временно ограничили движение по улице Киото в Деснянском районе Киева.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", - говорится в сообщении.

Как сообщил позже "Киев Оперативный", в пакете обнаружили "яйца и молоко".

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