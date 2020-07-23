Проводится спецоперация по задержанию мужчины, угрожающего взорвать гранату в Полтаве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
На ул. Остапа Вишни в Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавщины.
Видео телеканала ІРТ Полтава
Видео Andrew Demidov
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура.
Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.
"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бубочки дуже бояться осені
Так и будут прессовать только правобережные области?
Вчера была 1-я серия - "Луцк".
Сегодня вы можете посмотреть 2-ю серию - "Полтава".
Далее можно делать ставки - где и когда будет происходить действие 3-й серии