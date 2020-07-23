Проводится спецоперация по задержанию мужчины, угрожающего взорвать гранату в Полтаве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

На ул. Остапа Вишни в Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавщины.

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Видео Andrew Demidov

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура.

Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.

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