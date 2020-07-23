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Проводится спецоперация по задержанию мужчины, угрожающего взорвать гранату в Полтаве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

На ул. Остапа Вишни в Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавщины.

Видео телеканала ІРТ Полтава

Видео Andrew Demidov

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура.

Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.

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Проводится спецоперация по задержанию мужчины, угрожающего взорвать гранату в Полтаве, - Нацполиция 01

Автор: 

граната (1007) Нацполиция (16550) Тахтаулове (770)


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Топ комментарии
+36
Бронетранспортер из Луцка выехал в Полтаву. Смотрите на всех телеканалах!!!
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23.07.2020 11:11
+31
вава позвонил гранате
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23.07.2020 11:07
+23
Черговий штатний терорист сабакова..
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23.07.2020 11:07
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Страница 2 из 2
Если завалят одного, больше не найдут желающих участвовать в спектаклях.
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23.07.2020 11:50 Ответить
країну готують до наздзвичайного стану..
бубочки дуже бояться осені
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23.07.2020 11:42 Ответить
Ну прямо сезон какой-то террористический! И опять нацполиция. СБУ на каникулах?
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23.07.2020 11:42 Ответить
Уже обсуждали что это Аваков и Бубочка минируют их люди чтоб посеять страх,держать на коротком поводке людей,сделать полицейское государство под видом постоянных терактов,минирований,разбоев,до 21 июля у нас никогда не было терактов захватов если не считать минированый мост метро под аваковским авторством,недаром веддено почему то в 9 западных областях а не по всей стране усилегое патрулирование,так как там проукраинско настроенные люди,и не усилили там где надо на востоке, юге на границей с Крымом,Херсонской обл и Одессе,или там все свои люди?
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23.07.2020 11:44 Ответить
А де пан керівник Авакян? Як же без нього? Дайте номер телефона террориста, ну ви знаєте кому і все уладиться і стане на своє місце. Ще дайте телефон ху@ла і йому позвонять, щоб забрав своїх терористів із Донбасу. Чого так довго йшла війна? Бо не було телефона ху@ла.
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23.07.2020 11:46 Ответить
В Полтавской, Харьковской и соседних областях когда ужесточат полицейский режим?

Так и будут прессовать только правобережные области?
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23.07.2020 11:52 Ответить
Где Зеленский?
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23.07.2020 11:53 Ответить
у "гримерці"... не встигли за гримувати, Аваков після запізнення із БТРом, трохи за скоро спектакль розпочав.
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23.07.2020 11:56 Ответить
*******............Шо Апять ?
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23.07.2020 12:06 Ответить
Сериал "Земляне"!
Вчера была 1-я серия - "Луцк".
Сегодня вы можете посмотреть 2-ю серию - "Полтава".
Далее можно делать ставки - где и когда будет происходить действие 3-й серии
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23.07.2020 12:12 Ответить
Ну что Петя с Аваковым наплодили бездарей в ментовских пагонах,сделали реформу реформаторы вот и знакомимся ежедневно с новыми терористами
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23.07.2020 12:45 Ответить
Самих не тошнить Антоніну і Авакова від цих щоденних шоу? Цього разу підїжджайте на бронетранспортері і кидайте гранату наступного дня після затримання.
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23.07.2020 12:48 Ответить
Где Аваков с автоматом?
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23.07.2020 13:02 Ответить
зашквар номер 2/24
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23.07.2020 13:31 Ответить
хирурги улыбнули )
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23.07.2020 23:45 Ответить
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