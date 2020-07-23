Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн. ФОТОрепортаж
В Киеве мужчина у себя дома устроил теплицу с плантацией из 440 кустов конопли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.
"По данным следствия, злоумышленник организовал и наладил по месту жительства незаконный посев и выращивание конопли. Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением. По результатам проведенных обысков по месту жительства злоумышленника и в обустроенной теплице правоохранители обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас владельцу плантации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли).
Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к выращиванию и сбыту наркосодержащих растений для привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.
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вот бы запрещающим раковую опухоль каждому и чтобы суки
промучились как я пару лет и обезбаливались водярой и таблетками ...
вот правильное название: "440 кустов канабиса взяли в заложники мужика-киевлянина, но профессиональными действиям полиции мужик-киевлянин был спасен"
слава Арсен Барисычу!
"Стаття 106-2. Адмін Кодексу України -Незаконний посів або незаконне вирощування
снотворного маку чи конопель до 100 корінців
а від 100 до 500 вже кримінальная відповідальність.( ч.1 ст 310 КК)