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Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн. ФОТОрепортаж

В Киеве мужчина у себя дома устроил теплицу с плантацией из 440 кустов конопли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

"По данным следствия, злоумышленник организовал и наладил по месту жительства незаконный посев и выращивание конопли. Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением. По результатам проведенных обысков по месту жительства злоумышленника и в обустроенной теплице правоохранители обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас владельцу плантации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли).

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Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн 01
Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн 02
Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн 03
Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн 04

Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к выращиванию и сбыту наркосодержащих растений для привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Киев (25660) конопля (133) Нацполиция (16550)


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Топ комментарии
+10
Откуда сумма известна? Уже продали?
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23.07.2020 12:16
+8
Арсен Борисыч как никто другой лучше всех знает рыночные цены на наркоту
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23.07.2020 12:46
+7
Да сколько можно хернёй страдать ,Аваковцы , лучше делом займитесь, Канабис уже разрешен во многих странах в том числе и США🙄🙇🤦
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23.07.2020 12:31
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Откуда сумма известна? Уже продали?
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23.07.2020 12:16 Ответить
Арсен Борисыч как никто другой лучше всех знает рыночные цены на наркоту
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23.07.2020 12:46 Ответить
кто мешает государству заняться выращиванием?
вот бы запрещающим раковую опухоль каждому и чтобы суки
промучились как я пару лет и обезбаливались водярой и таблетками ...
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23.07.2020 13:35 Ответить
ну чому ж ви раніше не зізнались, що пишете в "третьому вимірі"? Ми ж не звірі та плюсували б вашим галюцинаціям.
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23.07.2020 15:07 Ответить
все вище керівництво сидить на наркоті, включно з президентом, а наче з машини часу вигулькнули
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23.07.2020 20:46 Ответить
Мужик просто ЗЕлень любит
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23.07.2020 12:16 Ответить
Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн, хоть би тепер нічого не накоїв.
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23.07.2020 12:18 Ответить
Он просто готовился к легализации исключительно в медицинских целях.
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23.07.2020 12:19 Ответить
Зеля будет брать его на поруки в суде?
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23.07.2020 12:20 Ответить
Ну фсе. Мусора опять за аграриев и планокуров взялись вместо того чтобы террористов, убийц и насильников ловить по улицам разгуливающих
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23.07.2020 12:21 Ответить
Да, аграрий, точно
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23.07.2020 12:43 Ответить
...Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн - Цензор.НЕТ 4625...
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23.07.2020 20:52 Ответить
Что же делать ?!
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23.07.2020 12:21 Ответить
А может для гербария.
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23.07.2020 12:26 Ответить
А шо такое? Мужик осуществил вековечную мечту всей украинской власти о "самозанятом населении", а его за это "пидозрой" наказали. Нехорошо.
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23.07.2020 12:31 Ответить
Да сколько можно хернёй страдать ,Аваковцы , лучше делом займитесь, Канабис уже разрешен во многих странах в том числе и США🙄🙇🤦
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23.07.2020 12:31 Ответить
Фух, первая нормальная новость за неделю 😂
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23.07.2020 12:31 Ответить
... що , пообіцяли конфіскатом поділитися ?
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23.07.2020 20:48 Ответить
израильтяне готовятся экспортировать марихуану и дали указивку убирать конкурентов ... в нормальных странах легализуют канабис ( потому как от него на порядок меньше вреда чем от водки ) а украинские суверенные запреты направлены на деградацию и порабощение народа ...
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23.07.2020 12:37 Ответить
...потому как от него на порядок меньше вреда чем от водки ... тут прошу трохи докладніше , бо результати "роботи" алкашні кожен день по три рази і десятки трупів а от про тих що скурили "косячок" чомусь "наші" ЗМІ замовчують
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23.07.2020 20:46 Ответить
мусора молодцы,герои,надеюсь их наградят
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23.07.2020 12:42 Ответить
щось мені підказує, що вони нагородились по саме не хочу.... Дайте їм місяць, щоб не ржали при врученні ордену від Антоніни.
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23.07.2020 15:11 Ответить
название статьи неправильно написано.. так сказать, не в ключе сегодняшнего дня..
вот правильное название: "440 кустов канабиса взяли в заложники мужика-киевлянина, но профессиональными действиям полиции мужик-киевлянин был спасен"
слава Арсен Барисычу!
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23.07.2020 12:44 Ответить
Часных конкурентов никто нет любит.
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23.07.2020 13:02 Ответить
10 000 за куст??Немедленно начинаю выращивать
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23.07.2020 13:07 Ответить
попрошу не занижувати, бо 11363 грн + незабутні враження та запис у мультимільйонери при затриманні.
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23.07.2020 15:18 Ответить
Якби він її не переробив і не сушив, то пішов би, здається по ст.263 КоАП України, бо для кримінальної справи за вирощування потрібно 500 і більше корінців.
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23.07.2020 13:09 Ответить
вибачаюся, я помилився

"Стаття 106-2. Адмін Кодексу України -Незаконний посів або незаконне вирощування
снотворного маку чи конопель до 100 корінців
а від 100 до 500 вже кримінальная відповідальність.( ч.1 ст 310 КК)
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23.07.2020 14:04 Ответить
ціна "оптова" чи то вже вроздріб ?
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23.07.2020 20:42 Ответить
Дайош легалайз!
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23.07.2020 21:23 Ответить
молодь має жрать рево та півас, в складі яких хімічна наркота дозволена офіційно
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23.07.2020 22:02 Ответить
совок голимый
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25.07.2020 18:29 Ответить
 
 