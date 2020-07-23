Криклий и президент Швейцарии Соммаруга обсудили сотрудничество по развитию инфраструктуры в Украине. ФОТО

Украинская инфраструктура продолжает развиваться. В частности, развивается по трем направлениям - пассажирскому, грузовому и инфраструктурному.

Об этом сказал министр инфраструктуры во время встречи с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Когда видишь работы на 6000 км дорог - это то, что не делалось в таких масштабах, но это только начало. Мы будем постоянно увеличивать количество построенной и отремонтированной инфраструктуры", - отметил Криклий

Министр отметил позитивное сотрудничество со Швейцарией в сфере автомобильного транспорта. По его словам, благодаря подписанию Протокола о внесении изменений в межправительственное Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов - процедура международных перевозок стала упрощенной. Соглашение со Швейцарией способствовало также упрощенной процедуре с Великобританией, Беларусью, Францией. Сейчас на завершающей стадии сделки с Молдовой и Турцией.

"Надеюсь, что вскоре будем приветствовать либерализацию и в авиационной сфере. Сейчас работаем над заключением соглашения о снятии сдерживающих барьеров в выполнении авиационных перевозок", - подчеркнул Криклий.

Глава Мининфраструктуры также сообщил, что сейчас идет поиск стратегического иностранного партнера для обновления подвижного состава "Укрзализныци". Планируется, что в сотрудничестве с национальным производителем он смог бы достичь локализации производства на территории Украины не менее 40%, а также внедрить современные комплексные решения по сервисному обслуживанию и ремонту.

Кроме этого, рассматривается возможность начать реализацию масштабного проекта в столице - "Киев Сити Экспресс", который предусматривает развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры региона и закупку нового подвижного состава для осуществления пригородных перевозок.

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