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Криклий и президент Швейцарии Соммаруга обсудили сотрудничество по развитию инфраструктуры в Украине. ФОТО

Украинская инфраструктура продолжает развиваться. В частности, развивается по трем направлениям - пассажирскому, грузовому и инфраструктурному.

Об этом сказал министр инфраструктуры во время встречи с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Когда видишь работы на 6000 км дорог - это то, что не делалось в таких масштабах, но это только начало. Мы будем постоянно увеличивать количество построенной и отремонтированной инфраструктуры", - отметил Криклий

Министр отметил позитивное сотрудничество со Швейцарией в сфере автомобильного транспорта. По его словам, благодаря подписанию Протокола о внесении изменений в межправительственное Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов - процедура международных перевозок стала упрощенной. Соглашение со Швейцарией способствовало также упрощенной процедуре с Великобританией, Беларусью, Францией. Сейчас на завершающей стадии сделки с Молдовой и Турцией.

"Надеюсь, что вскоре будем приветствовать либерализацию и в авиационной сфере. Сейчас работаем над заключением соглашения о снятии сдерживающих барьеров в выполнении авиационных перевозок", - подчеркнул Криклий.

Глава Мининфраструктуры также сообщил, что сейчас идет поиск стратегического иностранного партнера для обновления подвижного состава "Укрзализныци". Планируется, что в сотрудничестве с национальным производителем он смог бы достичь локализации производства на территории Украины не менее 40%, а также внедрить современные комплексные решения по сервисному обслуживанию и ремонту.

Кроме этого, рассматривается возможность начать реализацию масштабного проекта в столице - "Киев Сити Экспресс", который предусматривает развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры региона и закупку нового подвижного состава для осуществления пригородных перевозок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронные паспорта из "Дії" начали принимать в аэропортах, - Криклий

Криклий и президент Швейцарии Соммаруга обсудили сотрудничество по развитию инфраструктуры в Украине 01
Криклий и президент Швейцарии Соммаруга обсудили сотрудничество по развитию инфраструктуры в Украине 02

Автор: 

дороги (2512) Мининфраструктуры (941) инфраструктура (253) Криклий Владислав (323) Соммаруга Симонетта (17)


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Ну, якщо робити висновки по обличчю жінки, то на ньому написано брезгливе відношення та великий знак запитання. Що я тут роблю?!!!
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23.07.2020 12:03 Ответить
Суміш зневаги і суму, скоріше. А як спілкуватися з істотами, котра розпродають народне господарство.
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23.07.2020 12:27 Ответить
Кака инфраструктура? Узкоколейку в Боярку построите, зебанаты?
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23.07.2020 12:05 Ответить
все эти инфраструктурные переговоры для забалтывания и отвлечения внимания..
в реале, эта тетка привезла нам капитуляцию..
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23.07.2020 12:08 Ответить
Вот и вскрылась правда почему не спасли нашего воина под Зайцево , Швейцария выделяет 25 млн. евро (700млн .грн) для реконструкции КП" Вода Донбасса", не хотели обострения на фронте , что бы не уплыло такое бабло.Жирний кусок для ЗЕмразей.
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23.07.2020 12:26 Ответить
Швейцария имеет площадь как две Харьковские области а численность населения как две Донецкие области до войны. И когда они оказывают помощь сорокамиллионной стране президенту этой страны должно быть как минимум стыдно.
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23.07.2020 12:37 Ответить
 
 