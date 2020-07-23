Злоумышленники вымогали 1,6 млн грн и 40 тыс. евро у харьковского предпринимателя, выдавая себя за сотрудников СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги у предпринимателей, в частности 1,6 миллиона гривен и 40 тыс. евро от представителя местного бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным, деньги из коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, организованной жителем областного центра. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. При этом фигуранты действовали под видом якобы сотрудников СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия. СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других тяжких преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ подала в суд ходатайство об аресте "луцкого террориста" Кривоша



