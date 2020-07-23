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Злоумышленники вымогали 1,6 млн грн и 40 тыс. евро у харьковского предпринимателя, выдавая себя за сотрудников СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги у предпринимателей, в частности 1,6 миллиона гривен и 40 тыс. евро от представителя местного бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным, деньги из коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, организованной жителем областного центра. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. При этом фигуранты действовали под видом якобы сотрудников СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия. СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других тяжких преступлений.

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Злоумышленники вымогали 1,6 млн грн и 40 тыс. евро у харьковского предпринимателя, выдавая себя за сотрудников СБУ 01
Злоумышленники вымогали 1,6 млн грн и 40 тыс. евро у харьковского предпринимателя, выдавая себя за сотрудников СБУ 02

Автор: 

вымогательство (428) СБУ (19988) Харьков (7549)


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а точно выдавали за сотрудников СБУ?
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23.07.2020 13:36 Ответить
выдавали-выдавали.
Баканов подтвердит, что они "уволились три месяца назад".
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23.07.2020 13:56 Ответить
выдавая себя за сотрудников СБУ.- потому что : Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн
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23.07.2020 13:38 Ответить
уже снимается новая серия остросюжетного сериала для отвлечения внимания
Злоумышленники вымогали 1,6 млн грн и 40 тыс. евро у харьковского предпринимателя, выдавая себя за сотрудников СБУ - Цензор.НЕТ 2920
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23.07.2020 13:46 Ответить
О, у СБУ появились конкуренты? Они такого не потерпят! "Это наша корова ..." Налицо 190 ч.4. Почему же СБУ принимает мошенников? Все смешалось в доме Облонских: террористов ловит нацполиция, мошенников - СБУ ... А дно все ближе и ближе ...
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23.07.2020 13:47 Ответить
судячи по фото той що на першому знімку суворий качок від якого у бариг мошну трясе від жаху морду замазали щоб глядачі не повсиралися?...
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23.07.2020 13:54 Ответить
это гигант злочынной мысли
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23.07.2020 15:01 Ответить
Т.е. "Мы бандиты, если не заплатишь засунем тебе паяльник в ..." - уже не работает!
"А сотрудник СБУ хочет ..." - вполне вызывает доверие.
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23.07.2020 14:50 Ответить
 
 