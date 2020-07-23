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Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский и его швейцарская коллега Симонетта Соммаруга встретили сегодня 17 грузовиков с гуманитарной помощью для городов Донбасса.

Об этом Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с мадам Президентом Соммаругой встретили еще 17 грузовиков. В пятнадцати - необходимые химикаты и реагенты. Одна доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. Еще одна - аппараты для очистки воды в Волновахе и Мариуполе", - сообщил Зеленский.

Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью 01
Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью 02
Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью 03
Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью 04

Смотрите также: Криклий и президент Швейцарии Соммаруга обсудили сотрудничество по развитию инфраструктуры в Украине. ФОТО

Он поблагодарил Швейцарию за помощь от имени всей Украины.

Зеленский Владимир (20769) помощь (7861) Донбасс (26956) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+23
А бусы с погибшими бойцами этот организм встретить не хочет?

Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 7151
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23.07.2020 14:14
+16
в Эпицентре сегодня завоз
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23.07.2020 14:14
+14
Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 10000
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23.07.2020 14:16
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15 фур химикатов и реагентов? это точно "гуманитарная помощь"?
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23.07.2020 14:13 Ответить
А може біженцям з ОРДЛО роздати цю гуманітарку?
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23.07.2020 14:25 Ответить
в Эпицентре сегодня завоз
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23.07.2020 14:14 Ответить
Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 10000
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23.07.2020 14:16 Ответить
Помощь чужую встретил, а теперь можно и в Решетиловку. Лично пообщаться с "террористом"
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23.07.2020 14:14 Ответить
Ожидайте ещё террориста, он скоро приедет.
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23.07.2020 14:14 Ответить
в днепре с именем филат или такой же фамилией, в киеве очередного боксера, как караванский стрелок, в одессе - просто русский имперец
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23.07.2020 14:25 Ответить
А бусы с погибшими бойцами этот организм встретить не хочет?

Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 7151
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23.07.2020 14:14 Ответить
Он лишь кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе.
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23.07.2020 14:45 Ответить
Звичайно, одічалих треба годувати всім світом, бо до цього «гражданскава канфлікта» вони ж всіх годували.
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23.07.2020 14:20 Ответить
Как неожиданно! И конечно, совершенно случайно! Ага.
Мля, я уже не знаю, как перестать с этого смеяться, зелебобики, вам моча глаза не выедает?
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23.07.2020 14:22 Ответить
"Сегодня с мадам Президентом Соммаругой встретили еще 17 грузовиков"Источник: https://censor.net/p3209766
Воистину президентская работа - встречать грузовики.
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23.07.2020 14:22 Ответить
А нихто не помнит, бубачка таки эвакуировал из Уханя девочку с собачкой?
Бо обещал же.
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23.07.2020 14:23 Ответить
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 9348
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23.07.2020 14:44 Ответить
«Порошенко сегодня встретил в области 17 фур с гуманитарной помощью» - вы хоть раз помните такое сообщение?
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23.07.2020 14:29 Ответить
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 7374
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23.07.2020 14:33 Ответить
Помню неоднократньіе телевизионньіе репортажи , где Порошенко "передает" ВСУ покрашенньіе и слегка подремонтированньіе советские танки , как будто лично он их произвел.
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23.07.2020 14:49 Ответить
Точно слегка подремонтированные? А разницу между боевой техникой и чужими фурами заметить религия не позволяет? Так и "Нептуны" с "Вильхой" и "Тайфуном" Порох не самолично делал. Но почему же тогда уже разработанные и испытанные современные ракеты Зеля не закупает для армии от слова совсем? Почему сокращает воссозданное при Порохе? Нам уже страну защищать не нужно?

Під час «нескорочення» армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки

https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html
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23.07.2020 19:19 Ответить
Я не понял, он уже сходил в отпуск или нет, решил все вопросы до отпуска порешать?
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23.07.2020 14:31 Ответить
Уже 15 раз сходил...и это только в отпуск...а сколько раз он сходил по маленькому и большому то это уже не счесть...
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23.07.2020 14:42 Ответить
Тревожно за груз. Следите за руками - среди клоунов попадаются и фокусники...
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23.07.2020 14:43 Ответить
пора звонить террористу ,придурок, а то полковника солнечный удар посетит
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23.07.2020 14:46 Ответить
Дерьмокомандующий
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23.07.2020 14:48 Ответить
Встречала Писюнист Рояльный Моникович Оманский
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23.07.2020 14:50 Ответить
Кому из сепаров нравиться , что швейцарская гуманитарка идет в Славянск , а не в Донецк ? Поєтому и упражняются в насмешках , от зависти.
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23.07.2020 14:51 Ответить
А Эпицентр не лопнет?
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23.07.2020 14:57 Ответить
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 6117
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23.07.2020 14:58 Ответить
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 1829
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23.07.2020 15:27 Ответить
А чого було чекати від говнокомандувача-уклоніста ?

Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 3555
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23.07.2020 15:28 Ответить
и тут ***** Зеленский пропиарился на чужой помощи
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23.07.2020 18:25 Ответить
А труп солдата который умирал 4 дня под АСАБИСТЫМ КОНТРОЛЕМ сцыкля почему-то не встречал!
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24.07.2020 08:28 Ответить
 
 