Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский и его швейцарская коллега Симонетта Соммаруга встретили сегодня 17 грузовиков с гуманитарной помощью для городов Донбасса.

Об этом Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с мадам Президентом Соммаругой встретили еще 17 грузовиков. В пятнадцати - необходимые химикаты и реагенты. Одна доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. Еще одна - аппараты для очистки воды в Волновахе и Мариуполе", - сообщил Зеленский.









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Он поблагодарил Швейцарию за помощь от имени всей Украины.