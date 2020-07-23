Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский и его швейцарская коллега Симонетта Соммаруга встретили сегодня 17 грузовиков с гуманитарной помощью для городов Донбасса.
Об этом Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня с мадам Президентом Соммаругой встретили еще 17 грузовиков. В пятнадцати - необходимые химикаты и реагенты. Одна доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. Еще одна - аппараты для очистки воды в Волновахе и Мариуполе", - сообщил Зеленский.
Он поблагодарил Швейцарию за помощь от имени всей Украины.
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+16 Vapy Provk
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+14 Виктор Потоцкий #214349
показать весь комментарий23.07.2020 14:16 Ссылка
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Мля, я уже не знаю, как перестать с этого смеяться, зелебобики, вам моча глаза не выедает?
Воистину президентская работа - встречать грузовики.
Бо обещал же.
Під час «нескорочення» армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html