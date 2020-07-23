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Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черном море продолжается активная фаза украинско-американских учений Sea Breeze-2020. От украинской стороны привлекаются корабельно-катерные тактические группы ВМС ВС Украины и морской охраны Госпогранслужбы.

Об этом сообщает АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские корабельные соединения встретились в точке рандеву Черного моря с другими кораблями стран-участниц учений и уже в составе многонациональных тактических групп приступили к отработке комплекса совместных практических действий. Главные задачи - это отработка по стандартам НАТО морских операций, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе", - говорится в сообщении.

Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море 01
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море 02
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море 03
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море 04
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море 05
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море 06
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море 07

Специально для участия в учениях в Черное море вошли корабли НАТО - вторая постоянная военно-морская группа (SNMG2), она состоит из испанского фрегата "Альваро де Базан" (флагман соединения), турецкого фрегата "Йылдырым", румынского фрегата "Регина Мария" и болгарского корвета "Шквал".

Также предполагается, что в маневрах примут участие и корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). К учениям привлекаются экипажи румынского корвета "Контр-адмирал Себастьян" и американского ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter.

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"Качественному проведению нынешних международных военных учений, как и в предыдущие годы, снова пытается помешать Черноморский флот РФ. Страна-агрессор в рамках "внезапной проверки боеготовности войск" объявила о проведении своих военно-морских учений. Российские "участки учений" почти вплотную проходят, а в нескольких местах и ​​вообще пересекаются с морскими зонами практических стрельб кораблей-участников Sea Breeze-2020", - подчеркивается в сообщении.

НАТО (10048) Си-Бриз (145) военные учения (3462) Черное море (1486)


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Топ комментарии
+14
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 1970

Сержант Ярослав Журавель помер від отриманих поранень на нейтральній території, не дочекавшись евакуації.
Раніше Володимир Зеленський взяв це питання під особистий контроль.

Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 195
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23.07.2020 14:43
+4
Такі навчання потрібно проводити не один раз на рік,а набагато частіше.З залученям якомога більшої кількості кораблів та літаків країн НАТО. Щоб у кацапів ще сильніше підгорало...
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23.07.2020 14:52
+3
Зє - млянін звони в Полтаву пора новые требования нового террориста выполнять !!!
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23.07.2020 14:48
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Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 1970

Сержант Ярослав Журавель помер від отриманих поранень на нейтральній території, не дочекавшись евакуації.
Раніше Володимир Зеленський взяв це питання під особистий контроль.

Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 195
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23.07.2020 14:43 Ответить
Зє - млянін звони в Полтаву пора новые требования нового террориста выполнять !!!
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23.07.2020 14:48 Ответить
А от за такі дописи треба притягувати обов"язково,щоб всяка погань не дозволяла собі паплюжити законно обраного президента України.
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23.07.2020 15:03 Ответить
ты, гавнюк, с 2014 по 2019 чем занимался?
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23.07.2020 15:17 Ответить
З пуйломовною худобою не спілкуюсь принципово якраз з 2014р,вважаю прихвостнями окупантів.
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23.07.2020 15:19 Ответить
это не просто погань это кремлевкие гниды пеной исходят.Орда и есть орда - наглая рукожопая алкашня
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23.07.2020 18:55 Ответить
Такі навчання потрібно проводити не один раз на рік,а набагато частіше.З залученям якомога більшої кількості кораблів та літаків країн НАТО. Щоб у кацапів ще сильніше підгорало...
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23.07.2020 14:52 Ответить
Конвенция Монтре и конвенция о правовом статусе Черного моря.
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23.07.2020 15:00 Ответить
Сразу вспомнили о конвенции? А что по этому говорил пуйло, о конвенциях, о договоренностях, о международном праве?
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23.07.2020 15:25 Ответить
А чому кацапам можна болт класти на всі міжнародні договори та умови,а всім іншим-ні? Будапештський меморандум. Підписали кацапи. І чьо далі? Як колись сказав Бісмарк-договори з росією не варті того паперу,на укому вони написані. І був на сто відсотків правий.
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23.07.2020 15:42 Ответить
американо-украинских
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23.07.2020 15:27 Ответить
приємно дивитись наш прапор , море , кораблі двіжуха
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23.07.2020 16:31 Ответить
 
 