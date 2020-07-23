Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Двое братьев и их старший товарищ производили контрафактный алкоголь и сигареты в Херсоне и Олешках. Товар продавали в киосках и небольших магазинах на территории области. Стоимость изъятого при обысках - около 3 млн грн.

В состав группировки входили трое жителей Херсона в возрасте от 24 до 35 лет, двое из них - братья. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Организатором оказался 35-летний херсонец. Нелегальный бизнес организовал в цеховых и гаражных помещениях, которые арендовал. Территория строго охранялась и была оборудована камерами видеонаблюдения. Попасть внутрь наемные работники могли только по специальному коду", - сказано в сообщении.

В нелегальных цехах и по месту жительства фигурантов изъяли более 100 000 пачек сигарет, тонну спирта, готовые к реализации бутылки с водкой, коньяком и вином общей емкостью более 100 литров. Также конфисковано оборудование для производства фальсификата, тара, 5 автомобилей, ноутбуки, телефоны и почти 80 тыс. грн наличных.

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"Правоохранители установили, что суррогат поставлялся в небольшие магазины и киоски. В общем, 40 субъектам предпринимательской деятельности злоумышленники сбывали оптовыми партиями фальсифицированный алкоголь и табачные изделия", - сообщили в полиции.

Участникам группировки грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

















