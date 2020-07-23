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Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Двое братьев и их старший товарищ производили контрафактный алкоголь и сигареты в Херсоне и Олешках. Товар продавали в киосках и небольших магазинах на территории области. Стоимость изъятого при обысках - около 3 млн грн.

В состав группировки входили трое жителей Херсона в возрасте от 24 до 35 лет, двое из них - братья. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Организатором оказался 35-летний херсонец. Нелегальный бизнес организовал в цеховых и гаражных помещениях, которые арендовал. Территория строго охранялась и была оборудована камерами видеонаблюдения. Попасть внутрь наемные работники могли только по специальному коду", - сказано в сообщении.

В нелегальных цехах и по месту жительства фигурантов изъяли более 100 000 пачек сигарет, тонну спирта, готовые к реализации бутылки с водкой, коньяком и вином общей емкостью более 100 литров. Также конфисковано оборудование для производства фальсификата, тара, 5 автомобилей, ноутбуки, телефоны и почти 80 тыс. грн наличных.

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"Правоохранители установили, что суррогат поставлялся в небольшие магазины и киоски. В общем, 40 субъектам предпринимательской деятельности злоумышленники сбывали оптовыми партиями фальсифицированный алкоголь и табачные изделия", - сообщили в полиции.

Участникам группировки грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 01
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 02
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 03
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 04
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 05
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 06
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 07
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 08
Сеть изготовления контрафактного алкоголя и сигарет разоблачили на Херсонщине 09

Автор: 

контрафакт (248) Нацполиция (16552) Херсонская область (4870)


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Три дня шока, и как все завертелось, а Я думал что уже все зло победили.
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23.07.2020 17:01 Ответить
Убедите меня что начальник, начиная с области и до района ни сном ни духом об этом не знали.
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23.07.2020 17:03 Ответить
Не покупайте в магазинах и ларьках. Гоните свою!
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23.07.2020 17:10 Ответить
Это просто бизнес,только почему то им можно заниматься только особам особенно приближенным,простым людям оформиться как сигарето и алко производителем никто не даст,или запросят такие взятки от которых лучше прятаться по гаражам.
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23.07.2020 17:11 Ответить
Подібних публікацій за остані 3 роки було штук 50,і до цього дня по них ніодного покарання.Як таке може бути???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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23.07.2020 23:25 Ответить
 
 