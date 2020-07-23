Сотрудник СБУ задержан во время продажи оружия и боеприпасов, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи Государственного бюро расследований задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.
22 июля 2020 следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты.
Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, обнаружены и изъяты 3 500 патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину
причому - харьківчанин купував. але ж "луцький терорист" заявив, що у харкові у нього немає спільників. та от жеж халепа - аваков їх піймав уже. учора.
я ще питав: де спільники з києва? а ось вони де!
і ще питали - чому затримує аваков, а не сбу? тому що сбу за сценарієм - пагані дядьки, а мвс - хороші.
Третья серия фильма Аваков и ЗЕкомпания продолжается...
Саме такі злочинці і стають першими зрадниками.
и как это акс-короткий без авт-опции..??