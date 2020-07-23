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Новости Фото Силовики
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Сотрудник СБУ задержан во время продажи оружия и боеприпасов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.

22 июля 2020 следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты.

Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, обнаружены и изъяты 3 500 патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Сотрудник СБУ задержан во время продажи оружия и боеприпасов, - ГБР 01
Сотрудник СБУ задержан во время продажи оружия и боеприпасов, - ГБР 02
Сотрудник СБУ задержан во время продажи оружия и боеприпасов, - ГБР 03

Автор: 

боеприпасы (2359) оружие (10257) правоохранительные органы (2970) СБУ (19994) силовики (2799) ГБР (3036)


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Топ комментарии
+7
Патамушта зарплата маленькая, а жить хочеться сейчас. В Монако.
Саме такі злочинці і стають першими зрадниками.
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23.07.2020 17:12
+5
СБУ продает оружие направо и налево, а потом нам чешут, что задержали очередного "волонтера" который напривозил его с зоны АТО
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23.07.2020 17:16
+5
Я дико извиняюсь, но на снимке АКСУ-74, никак не АКС-74.
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23.07.2020 17:41
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Правила форума Совет форумчан
Админ деактивируй(шутка) меня, а то меня порвет.
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23.07.2020 17:08 Ответить
Надо что-то менять . Сейчас убогие начнут орать - рука пети , свинарчуки ...
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23.07.2020 17:08 Ответить
Провокатор.
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23.07.2020 17:09 Ответить
Может это не у нас.
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23.07.2020 17:09 Ответить
у нас...
задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину

причому - харьківчанин купував. але ж "луцький терорист" заявив, що у харкові у нього немає спільників. та от жеж халепа - аваков їх піймав уже. учора.

я ще питав: де спільники з києва? а ось вони де!

і ще питали - чому затримує аваков, а не сбу? тому що сбу за сценарієм - пагані дядьки, а мвс - хороші.
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23.07.2020 17:13 Ответить
Так вот кто продал оружие Луцкому террористу?
Третья серия фильма Аваков и ЗЕкомпания продолжается...
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23.07.2020 17:11 Ответить
третя - це "одеський фальшивомотетчик", що сам мітить свої фальшиві купюри...
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23.07.2020 17:15 Ответить
Патамушта зарплата маленькая, а жить хочеться сейчас. В Монако.
Саме такі злочинці і стають першими зрадниками.
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23.07.2020 17:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8FYMSL1Rjgc
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23.07.2020 17:15 Ответить
Как сказал Анатолий Папанов в фильме "Бриллиантовая рука": "Идиот!!!"
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23.07.2020 17:13 Ответить
Дитям мороженое, жене цветы, смотри нэ пэрэпутай Козлодоев!
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23.07.2020 17:14 Ответить
А когда там собираются задерживать сбушников из свежего расследования бигуса,которые крышуют медмафию? Или чертолов баканов в доле?
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23.07.2020 17:13 Ответить
Нам что разорваться, служба не резиновая!
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23.07.2020 17:15 Ответить
аваков не прописав у сценарії баканова. тільки бубочку. і себе.
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23.07.2020 17:16 Ответить
СБУ продает оружие направо и налево, а потом нам чешут, что задержали очередного "волонтера" который напривозил его с зоны АТО
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23.07.2020 17:16 Ответить
я не бачив щоби на базарі продавали стволи тут потрібне прикриття
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23.07.2020 17:17 Ответить
То ты плохо спрашивал!
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23.07.2020 17:19 Ответить
Понабирали парикмахеров.
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23.07.2020 17:23 Ответить
Бизнес , есть бизнес. Деньги не пахнут. Лохи пусть воюют, а Мы подождём.
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23.07.2020 17:33 Ответить
АК дизайнерский с применением натуральной фанеры
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23.07.2020 17:33 Ответить
Я дико извиняюсь, но на снимке АКСУ-74, никак не АКС-74.
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23.07.2020 17:41 Ответить
По нашим ценам, за все кругом-бегом - дешево, кстати. Баксов на 500-600 продешевил. Это без учета опции автоматического огня.
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23.07.2020 19:40 Ответить
..ну то ж по вашим (ЮЭСЭЙ)..- здесь такого добра в неразберихе 14-15г.г. валом пока..
и как это акс-короткий без авт-опции..??
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24.07.2020 01:35 Ответить
АКСУ тут по закону идет как пистолет, без приклада,длинноствол - от 16,5 дюймов, если память не изменяет. С прикладом и коротком стволом классификация другaя, нужна лицензия - плюс $500.А авто опция - тоже доп. лицензия, в магазинах такое не продают, нелегально.
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24.07.2020 01:45 Ответить
Это "цензор.нет" однако, журналистов набирают по объявлению из тех кто никуда не попал.
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23.07.2020 21:22 Ответить
Лошара. Мог бы стать президентом ЛНР.
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23.07.2020 17:45 Ответить
что-то часто стали задерживать СБУ-шников, недавно было задержание за крышевание проституток, сегодня новое
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23.07.2020 17:46 Ответить
Ну их пахан Петя Мальдивский от дел отдел и крышевать коллег ФСБ стало некому.
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23.07.2020 21:34 Ответить
Та это он так террориста ловил, а автомат - это наживка.
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23.07.2020 17:51 Ответить
так у баканова дом не задекларированный в Испании и фирма там же....ему можно а рядовому нельзя? Рыба гниет с головы. Личный пример должен быть сверху иначе ничего не будет
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23.07.2020 17:51 Ответить
Я думаю йому нічого не буде. Гранат і вибухівкі немає, а стрілецька зброя для самозахисту. Закона про обіг зброї немає, а інструцією МВС нехай підтирають сідниці поліцаї. Тож суд потере потилиці , штрафоне і .. відпустить.
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23.07.2020 18:27 Ответить
 
 