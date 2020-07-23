Группировка криминального авторитета Князя терроризировала три области, ее участников задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера Князя. Четверо активных участников ОПГ были задержаны 23 июля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Группировка длительное время занималось вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Его создал ранее судимый за убийство гражданин. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти", - сказано в сообщении.

Лидер группировки руководил ее работой из-за границы. Сейчас СБУ проводит следственные действия для задержания его и других участников ОПГ.

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"По месту жительства и пребывания участников группировки были проведены 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли почти 8,4 миллиона гривен, около 170 000 долларов США и 40 000 евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов", - сообщили в СБУ.

Задержанным членам ОПГ собираются сообщить о подозрении в вымогательстве, угоне, похищении людей.

Также следователи изучают материалы, которые могут связывать деятельность группировки "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе.

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