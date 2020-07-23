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Группировка криминального авторитета Князя терроризировала три области, ее участников задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера Князя. Четверо активных участников ОПГ были задержаны 23 июля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Группировка длительное время занималось вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Его создал ранее судимый за убийство гражданин. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти", - сказано в сообщении.

Группировка криминального авторитета Князя терроризировала три области, ее участников задержали, - СБУ 01

Лидер группировки руководил ее работой из-за границы. Сейчас СБУ проводит следственные действия для задержания его и других участников ОПГ.

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"По месту жительства и пребывания участников группировки были проведены 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли почти 8,4 миллиона гривен, около 170 000 долларов США и 40 000 евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов", - сообщили в СБУ.

Группировка криминального авторитета Князя терроризировала три области, ее участников задержали, - СБУ 02Группировка криминального авторитета Князя терроризировала три области, ее участников задержали, - СБУ 03

Задержанным членам ОПГ собираются сообщить о подозрении в вымогательстве, угоне, похищении людей.

Также следователи изучают материалы, которые могут связывать деятельность группировки "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе.

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Группировка криминального авторитета Князя терроризировала три области, ее участников задержали, - СБУ 04

Автор: 

задержание (6686) ОПГ (260) СБУ (19994) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+24
Группировка криминального авторитета "Бени" терроризирует всю Украину
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23.07.2020 17:52
+22
А ахметов, пінчук, фірташ, медведчук вже не тероризують всю Україну?
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23.07.2020 18:00
+7
СРАЗУ ВСЕХ РАССТРЕЛЯТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ... И ИХ СЕМЬИ ТАК ЖЕ, Т.К .МИЛЛИОН % ЧЛЕНЫ ЗНАЛИ ОТКУДА ДЕНЕЖКИ .. ПАСКУДЫ
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23.07.2020 17:58
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Группировка криминального авторитета "Бени" терроризирует всю Украину
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23.07.2020 17:52 Ответить
А как там "ГЕТЬ МАН" поживает?
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23.07.2020 17:55 Ответить
А ахметов, пінчук, фірташ, медведчук вже не тероризують всю Україну?
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23.07.2020 18:00 Ответить
это объединенное ОПГ, "Беня" там за главного
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23.07.2020 18:20 Ответить
це кореша адептів секти порохоботів!!
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23.07.2020 19:49 Ответить
к Бени можна относиться по разному!!но если бы не Беня то ахметов гудел уже бы на Бурштынской ТЭС! Бенин банк Приват платил добробатам и Беня организовывал первые добробаты и содержал их !!приглашал военспецов из Израиля!по заданию путина порох наехал на Приват!! гнида порох в это время тихо сдавал Мариуполь Бердянск своему другу путину и если бы не Беня и не общественность живущая в тех краях сдал бы!!так что адепты секты порохоботов закройтее варежки и отползите!!думаю чуть погодя узнаете еще про свою гниду продажную пороха !думаю инфа еще будет сексуального разговора двух друзей путина и пороха!!!запасайтесь попкорном!!))
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23.07.2020 20:02 Ответить
Ну да, ну да)
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24.07.2020 10:17 Ответить
Якому мафіозі "князя" перейшов дорогу?
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23.07.2020 17:53 Ответить
СРАЗУ ВСЕХ РАССТРЕЛЯТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ... И ИХ СЕМЬИ ТАК ЖЕ, Т.К .МИЛЛИОН % ЧЛЕНЫ ЗНАЛИ ОТКУДА ДЕНЕЖКИ .. ПАСКУДЫ
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23.07.2020 17:58 Ответить
Ти за хунту, чи Коліївщину?
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23.07.2020 18:02 Ответить
Так Князь бывший подельник Райнина ,они вместе занимались в Харьковской области рейдерством ( загуглите Князь и вы увидите их общие фото ) ,там еще у них дружек такой Жидков ,который при Светличной ( любовнице Райнина ) был Главой Дергачевской РДА и их Друг и подельник Кияшко.
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23.07.2020 18:36 Ответить
ВыВсЁвРёТи
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23.07.2020 20:32 Ответить
Для них і збудували платні слідчі ізолятори з пятизіркових кімнат.
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23.07.2020 18:57 Ответить
мать моя ведьма да штож такое а у меня 20 грн ай мама башка кругом
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23.07.2020 19:28 Ответить
Терактами занимается МВД, а уголовкой -СБУ, чудно это всё
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23.07.2020 19:38 Ответить
А шо, так можно было? Петя ж не знал, дайте ему еще 5 лет шоп исправиться хотя на нарах ему будет лучше
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23.07.2020 20:29 Ответить
Вериш,кабана-вожака стая посадит?А кто будет им платить?
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24.07.2020 23:58 Ответить
А самого князя ?
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24.07.2020 09:17 Ответить
А толку.валить таких нужно без суда и следствия
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24.07.2020 10:23 Ответить
Дадуть їм років 8-12, вийдуть за 4-6 . Гадаєте підуть на фабрику чи будівництво працювати.... ні.
За такі злочини має бути мінімум 25 років в'язниці без права УДО. Але .... "маємо те що маємо ".
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24.07.2020 12:41 Ответить
А икон-то, икон сколько на первом фото! Сразу видно - хорошие, богобоязненные люди, а их на тюрьму! Хотя...то им испытание такое ниспослано!)
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24.07.2020 14:45 Ответить
 
 