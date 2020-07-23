Погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля похоронили на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 июля, в селе Водяное Верхнеднепровского района Днепропетровской области состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Ярославом Журавлем.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Татьяны Звягинцевой.

Попрощались с 40-летним Ярославом Сергеевичем Журавлем, уроженцем села Андреевка того же района, сержантом, командиром 3-го разведывательного отделения разведывательного взвода 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшего ориентировочно 13 июля в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области при попытке эвакуации командира разведвзвода Дмитрия Красногрудя, который перед этим погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи по обследованию подходов к позициям батальона в "серой" зоне.

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Несмотря на подтверждение режима "Тишина" враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Сержант Журавель, который шел впереди группы, был ранен. Вследствие вражеского огня погиб военный медик Николай Илин, который пытался оказать помощь раненому сержанту, еще один офицер получил контузии. Группе пришлось отойти из-под обстрела, тела погибших и раненый сержант остались в "серой" зоне.

Тело погибшего сержанта было передано украинской стороне 21 июля. После прощания погибшего военнослужащего похоронили в родном селе Андреевка.

У него остались жена и две дочери.

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Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

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