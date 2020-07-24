Полковник НГУ Григорян отказался предоставить транспорт бойцам "Азова", едущим сдавать кровь раненому товарищу. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье у входа в ТЦ был избит боец полка "Азов" Олег Черевко. У мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основы черепа и он уже третий день находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как Черевко вступился за девушек, которых на улице обижал агрессивный мужчина.

В ответ на замечание "азовца", мужчина нанес удар бойцу полка. В результате Черевко уже третий день борется за жизнь в местной больнице Запорожья - у него тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и он до сих пор находится в коме.

Злоумышленника задержала полиция - им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

Как сообщили в полку "Азов": "Желая предоставить побратиму помощь, в "Азове" был организован сбор желающих сдать плазму крови для Олега. В связи с этим полк "Азов" подал в Национальную гвардию заявку на транспорт для перевозки личного состава из Мариуполя в Запорожье. Разрешение "Азову" получить не удалось - в пролете техники нам отказал и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян".

"Командование и личный состав полка категорически осуждают решение полковника Игоря Григоряна. Такое отношение к жизни бойца является недопустимым и свидетельствует о полном отсутствии всякой морали и здравого смысла", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий





