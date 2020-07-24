Полковник НГУ Григорян отказался предоставить транспорт бойцам "Азова", едущим сдавать кровь раненому товарищу. ВИДЕО+ФОТО
В Запорожье у входа в ТЦ был избит боец полка "Азов" Олег Черевко. У мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основы черепа и он уже третий день находится в тяжелом состоянии в больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел после того, как Черевко вступился за девушек, которых на улице обижал агрессивный мужчина.
В ответ на замечание "азовца", мужчина нанес удар бойцу полка. В результате Черевко уже третий день борется за жизнь в местной больнице Запорожья - у него тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и он до сих пор находится в коме.
Злоумышленника задержала полиция - им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.
Как сообщили в полку "Азов": "Желая предоставить побратиму помощь, в "Азове" был организован сбор желающих сдать плазму крови для Олега. В связи с этим полк "Азов" подал в Национальную гвардию заявку на транспорт для перевозки личного состава из Мариуполя в Запорожье. Разрешение "Азову" получить не удалось - в пролете техники нам отказал и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян".
"Командование и личный состав полка категорически осуждают решение полковника Игоря Григоряна. Такое отношение к жизни бойца является недопустимым и свидетельствует о полном отсутствии всякой морали и здравого смысла", - говорится в сообщении.
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Ударивший человек на видео - крайне опасен для общества! Его необходимо любыми способами изолировать на очень долго, желательно навсегда. Иначе эта ходячая бомба позже снова кого-то покалечит или убьет. Этот отморозок уже был судим. И чему это его научило? Научило продолжать быть отморозком.
Вот тут спрашивают: что не так с нашим обществом? Нет так то, что нет достойного наказания, все это от безнаказанности / легкости наказания происходит. Если вывозить подобных отморозков на расстрел (ладно, у нас гуманизм, на пожизненное), очень скоро желающих распускать руки кардинально поубавится.
или тут пенсион лёгкий уехать не даёт ?
это как рассказывать о хороших даунбасах. Ну может есть пару человек адекватных, но по сути армяне, воры в законе, бандиты и смотрящие!
Думаю что живя среди нас им прходится перенимать
Много нехорошего,
Можно много говорить про форму черепа,
Цвет кожи, но ...
На самом деле этот армянин полковник
Ничем не хуже остальных офицеров
Служащих украинским ворам образующим опг
Замаскированное под государство , которое
Они для нахлабучивания лохов называют Украина
Нацизм это зло, но вас ведь тоже
, скорее всего , можно подловить на этом,
Вспомним, как армянин и еврей , не посещавший синагогу, обвинили еврея в проарийском рассизме,
Разве не аваков и зеленский при помощи таких как
Этот полковник и других мусорских запроданців
Лошат нищих лохов украинцев и муссируют тему
Рассизма ?
Или армения которая под кацапами нам союзник ?
Мы по сути сами дружим с падлостаном,
Даже визовый не ввели, что говорить о каком то полковнике из рядов опг мвд