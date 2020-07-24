РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10470 посетителей онлайн
Новости Фото
59 672 235

Полковник НГУ Григорян отказался предоставить транспорт бойцам "Азова", едущим сдавать кровь раненому товарищу. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье у входа в ТЦ был избит боец полка "Азов" Олег Черевко. У мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основы черепа и он уже третий день находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как Черевко вступился за девушек, которых на улице обижал агрессивный мужчина.

В ответ на замечание "азовца", мужчина нанес удар бойцу полка. В результате Черевко уже третий день борется за жизнь в местной больнице Запорожья - у него тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и он до сих пор находится в коме.

Злоумышленника задержала полиция - им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

Как сообщили в полку "Азов": "Желая предоставить побратиму помощь, в "Азове" был организован сбор желающих сдать плазму крови для Олега. В связи с этим полк "Азов" подал в Национальную гвардию заявку на транспорт для перевозки личного состава из Мариуполя в Запорожье. Разрешение "Азову" получить не удалось - в пролете техники нам отказал и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян".

"Командование и личный состав полка категорически осуждают решение полковника Игоря Григоряна. Такое отношение к жизни бойца является недопустимым и свидетельствует о полном отсутствии всякой морали и здравого смысла", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий

Полковник НГУ Григорян отказался предоставить транспорт бойцам Азова, едущим сдавать кровь раненому товарищу 01
Полковник НГУ Григорян отказался предоставить транспорт бойцам Азова, едущим сдавать кровь раненому товарищу 02
Полковник НГУ Григорян отказался предоставить транспорт бойцам Азова, едущим сдавать кровь раненому товарищу 03

Автор: 

помощь (7862) Национальная гвардия (2153) Азов (800)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+105
Абсолютно все высшие офицеры и генералы МВД - пропуйловское, воровское и коррупционное гавно
показать весь комментарий
24.07.2020 10:20
+62
Знов відзначились сабаки Сабакава.
показать весь комментарий
24.07.2020 10:20
+57
Да нас...ть этому ГригЯНУ на украинцев.
Инородец тупо зарабатывает. И еще вопрос на чью сторону встанет в случае чего.
Зато миллионы выбрасываюся на шоу Авакяна.
показать весь комментарий
24.07.2020 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Негодяй, зажравшийся в Украине!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 14:32 Ответить
Вернемся к главному: Фамилия гандона, который подло ударил Олега? Его надо опознать, найти и переломать руки и ноги.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:33 Ответить
Почему вообще представителям этого пропутинского народа дают высокие звания и право что то решать?
показать весь комментарий
24.07.2020 15:26 Ответить
А в запорожьи шоле вся кровь кончилась что прям самолетом или вертолетом лететь нужно???))))) с ума посходили...
показать весь комментарий
24.07.2020 15:54 Ответить
В любом случае, у нанесшего удары не было никаких на это оснований. Он поступил как отморозок и к нему должны применить соответствующие меры. Не важно, кого он побил. У многих (воин он или безработный) есть друзья, родственники, они должны в таких ситуациях действовать, если полиция и суд бездействуют или откровенно легко наказывают.

Ударивший человек на видео - крайне опасен для общества! Его необходимо любыми способами изолировать на очень долго, желательно навсегда. Иначе эта ходячая бомба позже снова кого-то покалечит или убьет. Этот отморозок уже был судим. И чему это его научило? Научило продолжать быть отморозком.

Вот тут спрашивают: что не так с нашим обществом? Нет так то, что нет достойного наказания, все это от безнаказанности / легкости наказания происходит. Если вывозить подобных отморозков на расстрел (ладно, у нас гуманизм, на пожизненное), очень скоро желающих распускать руки кардинально поубавится.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:23 Ответить
PS Отнимать жизнь в качестве наказания необязательно. Например, слепой вряд ли сможет в будущем кого-то покалечить.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:26 Ответить
Григорян до войны был подполковником, начальником штаба полка Внутренних войск в Луганске - ВЧ-3035. Наверное, для Украины было бы лучше, если бы он там и остался...
показать весь комментарий
24.07.2020 16:51 Ответить
было бы лучше если бы он навсегда уехал в свою григорянию!
показать весь комментарий
24.07.2020 21:23 Ответить
григорян, авакян ,зелемян, арахемян, каламян , а не пора ли это гавно лопатой из Украины очистить
показать весь комментарий
24.07.2020 16:58 Ответить
И Арахамию запишите, пожалуйста....На расстрел...
показать весь комментарий
24.07.2020 17:53 Ответить
не плохо бы вычистить, а еще их выродков с внуками вслед за ними на фонари катапультировать.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:32 Ответить
григорян, авакян ,зелемян, арахемян, каламян , а не пора ли это гавно лопатой из Украины очистить
показать весь комментарий
24.07.2020 16:59 Ответить
Пускай армянская мразь вообще сваливает с Украины, на свою родину пусть п#здуют. Украина для украинцев!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:07 Ответить
а че он еще не в Карабахе ?
или тут пенсион лёгкий уехать не даёт ?
показать весь комментарий
24.07.2020 17:06 Ответить
мудорян-чмо !!!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:39 Ответить
Хоч куди плюнь, в банабака влучиш.
показать весь комментарий
24.07.2020 17:55 Ответить
Гнать выродка из НГУ!
показать весь комментарий
24.07.2020 18:00 Ответить
Это электорат зелёной сволочи.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:25 Ответить
неее. Это даунбасня! Все что по ту сторону днепра - даунбасня! Может и набереться 10% неопределившихся но по факту - даунбасня!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 21:00 Ответить
Какая разница! Даунбасня = зелёной сволочи.
показать весь комментарий
25.07.2020 14:02 Ответить
можно было бы согласиться если бы запи*денци не проголосовали за зеленого сепаратиста!
показать весь комментарий
25.07.2020 15:16 Ответить
И это факт. Тупое быдло есть и на западе, но на востоке оно ещё при совке усилено российским быдлом. Сильно усилено.
показать весь комментарий
25.07.2020 19:41 Ответить
Е=это естественно, этого и следовало ожидать, это ватное отребье нутром чувствует своих кремлёвских преЗЕдентов, и прекрасно понимает что с верху от ЗЕсепар команды получит только одобрительное молчание.
показать весь комментарий
24.07.2020 20:29 Ответить
Если готов к "базару" с агресивным чмом то надо руки или ствол на готове держать, а не стоять как фраер!
показать весь комментарий
24.07.2020 20:59 Ответить
судя по видео, азовец (в белом) не заступался ни за кого, а наблюдал и, вполне реально, был участником той самой банды.
показать весь комментарий
24.07.2020 21:36 Ответить
Вражає і пригнічує дуже велика кількість коментів, у яких критикується не вчинок полковника Григоряна, а його прізвище та національність. Така фашистська поведінка ані трохи не відрізняється від рашистського лайна. Невже можна забути, що першим загиблим на Майдані був саме армянин - Герой України Сергій Нігоян? Хоча ... чому дивуватися, що забули? Нацизм, расизм - які там можуть мізки? Їм його вистача тільки на те, щоб гордитися кольором своїх шкіри, очей, волосся, або прізвищем. Нащо таким мізки, вони й без них кращі ...Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям "Азова", які їдуть здавати кров пораненому товаришу - Цензор.НЕТ 8481
показать весь комментарий
24.07.2020 23:28 Ответить
Та прекрати.
это как рассказывать о хороших даунбасах. Ну может есть пару человек адекватных, но по сути армяне, воры в законе, бандиты и смотрящие!
показать весь комментарий
25.07.2020 01:12 Ответить
Всё верно но и не совсем...народ просто имеет грусный опыт...от этих цыган, армян и прочего как правило один бандитизм, воровство и прочий негодный социальный элемент..при этом ты забываешь что сами они относяца к украницам пренебрежительно , местами откровенно в морду плюют не стисняясь..Ессно народ начинает их ненавидеть..
показать весь комментарий
25.07.2020 01:14 Ответить
Что сказать, глупо конечно привязывать поведение человека к национальности,
Думаю что живя среди нас им прходится перенимать
Много нехорошего,
Можно много говорить про форму черепа,
Цвет кожи, но ...
На самом деле этот армянин полковник
Ничем не хуже остальных офицеров
Служащих украинским ворам образующим опг
Замаскированное под государство , которое
Они для нахлабучивания лохов называют Украина
Нацизм это зло, но вас ведь тоже
, скорее всего , можно подловить на этом,
Вспомним, как армянин и еврей , не посещавший синагогу, обвинили еврея в проарийском рассизме,
Разве не аваков и зеленский при помощи таких как
Этот полковник и других мусорских запроданців
Лошат нищих лохов украинцев и муссируют тему
Рассизма ?
Или армения которая под кацапами нам союзник ?
Мы по сути сами дружим с падлостаном,
Даже визовый не ввели, что говорить о каком то полковнике из рядов опг мвд
показать весь комментарий
25.07.2020 10:48 Ответить
Армяне в большинстве подлые
показать весь комментарий
24.07.2020 23:31 Ответить
а серед нас українців який процент підлої мерзоти, ти не обраховував? по людині будь якої національності можна судити тільки по його справах, от і про цього григоряна можна говорити тільки так як сказано. І нічого поганого не має у тому що його всі у коментах направляють до Віоменії чи Карабаху. Але мудак це тільки він, а ніяк не вірмени, подабаються вони як нація кому-сь чи ні.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:40 Ответить
На моторыло молись, сученышь
показать весь комментарий
24.07.2020 23:56 Ответить
*******!!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 07:28 Ответить
етого полковника лишить всех званий и медалей и гражданства Украины!
показать весь комментарий
25.07.2020 08:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 