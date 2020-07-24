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Гражданин Латвии в камуфляже украинского пограничника задержан на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера во время патрулирования участка отдела "Рава-Русская" наряд пограничнисков обнаружил мужчину, в похожем на их камуфляже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники Львовского отряда решили проверить, что это за "коллега" идет медленно в сторону Польши.

"Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - сообщили в службе.

На "хитреца" пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, при осмотре вещей псевдо-военного нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном "зелье" предоставили сотрудникам Нацполиции.

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Гражданин Латвии в камуфляже украинского пограничника задержан на границе с Польшей, - Госпогранслужба 01

Автор: 

Госпогранслужба (6561) граница (5299)


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Топ комментарии
+2
Срочно вызывайте Авакова! И дайте телефон Бубочке, он хочет с ним поговорить.
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24.07.2020 11:27
+1
А что мешает фсб использовать свою агентуру в странах СНГ, для инфильтрации в Украину ?
Тем более для проверки наших границ да с трюком с переодеванием...
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24.07.2020 11:17
+1
Tak grazdani Latviji svobodno mozet jexat v Polsu .Dlia cego tut maskirovatsia?
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24.07.2020 12:27
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наверное в цыганском военторге купил ..
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24.07.2020 11:07 Ответить
В Хитмена переиграл?)))
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24.07.2020 11:07 Ответить
Зачем латвийцу переползать раком в Северную Корею где свирепствует коронавирус и Аваков?
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24.07.2020 11:11 Ответить
Футболка у него совсем не как у пограничников
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24.07.2020 11:11 Ответить
А что мешает фсб использовать свою агентуру в странах СНГ, для инфильтрации в Украину ?
Тем более для проверки наших границ да с трюком с переодеванием...
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24.07.2020 11:17 Ответить
Срочно вызывайте Авакова! И дайте телефон Бубочке, он хочет с ним поговорить.
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24.07.2020 11:27 Ответить
трусы уставные?проще попросить вкрутить лампочку четверых молдован и встретить на площадке трехногую балерину...
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24.07.2020 12:19 Ответить
Tak grazdani Latviji svobodno mozet jexat v Polsu .Dlia cego tut maskirovatsia?
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24.07.2020 12:27 Ответить
он до этого не додумалься, скорее всего руцкоязычный он.
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24.07.2020 18:34 Ответить
Громадянина Латвії в камуфляжі українського прикордонника затримали на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 602
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24.07.2020 12:46 Ответить
Рава-русссская це де? В луцкой ілі ужгородской? (с) мєндєль-штамп?
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24.07.2020 13:13 Ответить
"нашли пакетик с серо-зеленым веществом"
Источник: https://censor.net/p3209938
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24.07.2020 14:07 Ответить
 
 