Гражданин Латвии в камуфляже украинского пограничника задержан на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера во время патрулирования участка отдела "Рава-Русская" наряд пограничнисков обнаружил мужчину, в похожем на их камуфляже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники Львовского отряда решили проверить, что это за "коллега" идет медленно в сторону Польши.

"Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - сообщили в службе.

На "хитреца" пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, при осмотре вещей псевдо-военного нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном "зелье" предоставили сотрудникам Нацполиции.

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