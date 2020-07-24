Гражданин Латвии в камуфляже украинского пограничника задержан на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО
Вчера во время патрулирования участка отдела "Рава-Русская" наряд пограничнисков обнаружил мужчину, в похожем на их камуфляже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Пограничники Львовского отряда решили проверить, что это за "коллега" идет медленно в сторону Польши.
"Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - сообщили в службе.
На "хитреца" пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, при осмотре вещей псевдо-военного нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном "зелье" предоставили сотрудникам Нацполиции.
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Тем более для проверки наших границ да с трюком с переодеванием...
Источник: https://censor.net/p3209938