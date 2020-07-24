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Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты под зданием МВД в Киеве провели акцию "Что на самом деле случилось с Алексеем Кучапиным?". Кучапин был руководителем организации "Дом милосердия". 22 июля его тело нашли в квартире в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы требуем, чтобы полиция расследовала версию убийства, потому что сейчас нам пытаются дать версию того, что он просто совершил самоубийство", - отметили активисты.

На акции присутствовали около 50 человек.

"Среди наших требований: отработать версию об убийстве, провести химическую экспертизу, проверить, угрожали ли Алексею, отстранить от следствия тех, кто ведет его сейчас, потому что это выглядит очень непрофессионально", - добавили активисты.

Напомним, 22 июля руководителя помогающей бездомным и инвалидам организации Кучапина нашли мертвым в Киеве.

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Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру 01
Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру 02
Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру 03
Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру 04
Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру 05
Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру 06

Автор: 

акция (2425) исчезновение (282) Киев (25663) МВД (9324) смерть (9249) волонтеры (2640)


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Топ комментарии
+19
МВД зараз ніколи займайтись дрібними справами, вони готовлять авіацію щоб зловини потавського Рембо.
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24.07.2020 11:31
+10
Этого активиста убили, ему неоднократно угрожали перед убийством, он расследовал торговлю детьми и людьми, мешал сатанистам, поэтому его и убили. Наших полицаев эти вопросы не волнуют. Мы же не Германия, где недавно выявили сеть из 30 тыс педофилов и торговцев детьми, мы же не Италия, где ведут шумные расследования и задерживают педофилов. У нас все покрыто мраком, педофилия не расследуется как надо, сроки за педофилию мизерные, а Зеленский, тварь, заветировал закон химической кастрации педофилов. Зеленая власть благоволит к сатанистам, поэтому и не расследует убийство этого волонтера и порядочного человека. Гнать надо сатанистов из власти.
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24.07.2020 11:37
+5
Это вранье.Химическая кастрация абсолютно безболезненна и действует только год. А про "пытки" видимо наговорили Зеле сами педофилы.
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24.07.2020 11:41
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МВД зараз ніколи займайтись дрібними справами, вони готовлять авіацію щоб зловини потавського Рембо.
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24.07.2020 11:31 Ответить
Этого активиста убили, ему неоднократно угрожали перед убийством, он расследовал торговлю детьми и людьми, мешал сатанистам, поэтому его и убили. Наших полицаев эти вопросы не волнуют. Мы же не Германия, где недавно выявили сеть из 30 тыс педофилов и торговцев детьми, мы же не Италия, где ведут шумные расследования и задерживают педофилов. У нас все покрыто мраком, педофилия не расследуется как надо, сроки за педофилию мизерные, а Зеленский, тварь, заветировал закон химической кастрации педофилов. Зеленая власть благоволит к сатанистам, поэтому и не расследует убийство этого волонтера и порядочного человека. Гнать надо сатанистов из власти.
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24.07.2020 11:37 Ответить
Химическая кастрация бесчеловечна. Это пытка. Но с педофилами нужно бороться. Это так.
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24.07.2020 11:38 Ответить
Это вранье.Химическая кастрация абсолютно безболезненна и действует только год. А про "пытки" видимо наговорили Зеле сами педофилы.
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24.07.2020 11:41 Ответить
Не бывает безболезненного того, что нарушает сексуальную функцию. Это ненормально. Я считаю эти законы ничем не лучше смертной казни. Это нарушение права на человеческую неприкосновенность.
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24.07.2020 11:42 Ответить
На год нарушить сексуальную функцию у педофила - это благо. Им нужно не на год, а на всю жизнь ее нарушать, а лучше расстреливать или давать пожизненное этим нелюдям.
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24.07.2020 11:45 Ответить
Вот поэтому я и против. Вы не видите ничего плохого в бесчеловечном обращении с педофилами. А для меня они в первую очередь люди, а только во вторую педофилы.
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24.07.2020 11:46 Ответить
Для меня они в первую очередь нелюди и опасные для общества вырожденцы. А вы случайно не Малюська, который жалеет маньяков? Что-то похожее.
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24.07.2020 11:47 Ответить
Я не жалею маньяков, просто я против бесчеловечного обращения с людьми. Раньше были прилюдные казни, рубили головы, сжигали, отрубали конечности и т.д. Но люди как-то от этого отошли. А химическая кастрация это то же варварство. Акт насилия над личностью.
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24.07.2020 11:49 Ответить
Педофил личность? Таких "личностей" нужно пожизненно сажать в тюрьму или смертную казнь применять. Они опасны для общества, они насилуют детей и убивают зачастую. Они насилуют новорожденных и убивают. Ты ратуешь и переживаешь за такие личности? У тебя или зомбаж тотальный или ты сам из них. Вот с такими политиками как ты, вот с такими извращенцами у нас сейчас и преступность расцветает и людям нормальным жить трудно.
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24.07.2020 11:57 Ответить
Чем педофил хуже убийцы? А убийц мы перестали казнить. Так почему над педофилами можно издеваться, а убийцу мы выпускаем и даем ему шанс на новую жизнь? Знаете почему? Потому что люди, которые уменьшили наказания были умнее нас с вами. А вот люди которые занимаются современными преступлениями, которых раньше не было, снова проходят через ту же дикость как и наши предки сотни лет назад.
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24.07.2020 12:00 Ответить
Это не только педофилии касается. Посмотрите на любое новомодное преступление. Люди готовы наказывать преступника намного серьезнее, чем с более старыми преступлениями. Просто потому что в каждом из нас сидит дикарь, который мечтает видеть общественную казнь.
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24.07.2020 12:04 Ответить
Педофилы зачастую по совместительству и убийцы. Они все нелюди и выродки и им не место жить среди людей. Мир не смотря на извращенцев, которые сейчас у власти и которые гуманны к выродкам, дуален. И по этому правилу хочешь ты или не хочешь есть только 2 выхода. Или ты гуманен к выродкам и негуманен к нормальным людям или же ты негуманен к вырожденцам и гуманен к остальным. Только 2 ситуации. Так вот твои "гуманные" при власти ( ты видимо тоже у корыта), не гуманны ко всему обществу, они развели в стране невиданную преступность, они дают малые сроки психопатам - убийцам и расплодили рецидивизм, когда убийца выходит из тюрьмы и снова убивает еще большее количество людей, они дают штрафы алкоголикам за рулем и дают им зеленый свет на убийство на дорогах и этим обычно так и заканчивается. Гуманность к нелюдям приводит к тому состоянию в котором мы находимся, к тому расцвету педофилии и остальной преступности, который сейчас. К расцвету наркоторговли, торговли людьми, коррупции, воровству, алкоголизму и деградации. Вот такие как ты и губят страну по заказу сатанистов и за их бабло. Так что рассказывай о "дикости" отношения к нелюдям слабоумным и зомбируй их любить своих убийц, а под моими комментариями не распространяйся, я троллей заказных вижу издалека. И учти, то что ты говоришь, к тебе и вернется по закону Бумеранга. А я не думаю, что ты будешь гуманен к убийцам и педофилам, если это коснется тебя ЛИЧНО.
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24.07.2020 12:56 Ответить
А слабоумных вы тоже будете убивать? Диагнозы вы ставить специалист... Сколько по вине таких как вы, УБИТО НЕ ВИНОВНЫХ???
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24.07.2020 18:05 Ответить
Еще один любитель маньяков привалил.
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24.07.2020 20:52 Ответить
С чего вы взяли, что я таких как вы люблю?))) Вы себя почитайте, вы маньяк и есть) У вас есть цель и вам пофиг сколько вы убьете... Главное чтобы было фас... А виновен, не виновен вас не волнует...
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24.07.2020 21:31 Ответить
Может ты сам этим не против заняться, что так этих тварей защищаешь.
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24.07.2020 11:58 Ответить
Я их не защищаю. Я против издевательств.
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24.07.2020 12:01 Ответить
По видимому так и есть.
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24.07.2020 12:57 Ответить
Ну вот... Что и следовало доказать...
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24.07.2020 18:07 Ответить
А чем вы в своих фантазиях лучше?
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24.07.2020 18:10 Ответить
Кастрация-акт насилия? А то что он ребенка изнасиловал,это не насилие над личностью?так зачем убийц держать в тюрьме,это же насилие над личностью.
Непорядок с вами большой.
Дай Бог.чтоб с вашей дочерью ,женой или близким родственником такого не случилось,для вашего протрезвления.
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24.07.2020 18:33 Ответить
У детей есть право на человеческую неприкосновенность ? Или дети ---не люди7
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24.07.2020 14:27 Ответить
Краще фізична кастрація -- чик. і готово. Під місцевим наркозом, і ніякої "пьітки". А ще краще відстрілювати, як скажених собак, бо воно хворе, ще й пальцем гвалтуватиме.
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24.07.2020 12:11 Ответить
И милиция во многом просто крышует беспризорников, которых использует как дополнительный доход со всяких попрошаек и т.д. Не надо всё на секс сводить. Криминал выгоден всегда.
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24.07.2020 11:40 Ответить
Я не свожу все на секс, а наоборот говорю о наибольшей проблеме детей в мире.
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24.07.2020 11:43 Ответить
Главная проблема детей в мире это голод. Вторая проблема бедность. Третья - дисфункциональные семьи, где родители издеваются над детьми и убивают психику. А педофилия где-то в двадцатке.
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24.07.2020 11:45 Ответить
Не правда. Педофилия сейчас выходит на первое место.
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24.07.2020 11:46 Ответить
Расскажите это умирающим детям стран третьего мира или тем же сиротам или жертвам плохих семей. И много чего еще. Педофилия никогда не будет на первом месте просто потому что педофилов мало в популяции, а вот всего остального больше.
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24.07.2020 11:48 Ответить
А ти тварина, яких мало.
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24.07.2020 12:22 Ответить
Я еще забыл про главную проблему детей - агрессивность сверстников, которые издеваются над ними во дворах и школах. Эту проблему не побороть вообще никак.
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24.07.2020 12:24 Ответить
-Мене вражає рівень невразливості євреїв на фронті! Скільки читаю про загиблих і поранених - досі не зустрів жодного із "специфічним" прізвищем... Не "бере" ні куля снайпера, ні масові обстріли, ні бійця, ні волонтера - дійсно можна повірити в специфічний (божий) народ, наділений надприродною силою!
- А з Антоненком- Riffmaster (польським євреєм ), який посмів захищати Україну - "успішно справляються", травмують в тилу, але свої же (українські "небожителі") Травмують не осколками, кулями, чи снарядами.,. Травмують, тримаючи не винуватого, більше пів року в каталажці... "Нє ходіл би ти, Андрюха, во солдати- українські патрійоти". Та й іншим, але "своїм" - недвозначне застереження...
-Чи можливо, що на фронті їх концентрація незрівнянно і непропорційно менша, ніж на Печерських пагорбах? Чи й приклад самого ЗЕ - заразний... бо він - не там, але - тут... Як там вони гутарють, чи рекомендують - " стой здесь і нє іді туда" ? "Такіє люді імєнно в тилу і нужни", "Всє в бронє" - нє люді, а танкі"
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24.07.2020 12:20 Ответить
да не очень то он и еврей - полукровка выхрест.... для "настоящих" он мусор......
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25.07.2020 11:34 Ответить
Тут главное не выйти на себя. Как правильно напомнили это убийство похоже на убийство Гройсмана, который мешал верхушки тюремной милиции в 13 году.
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24.07.2020 11:36 Ответить
Смог бы отбиться, НКВДшная прокуратора его посадила бы. Как со Стерненко.
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24.07.2020 11:37 Ответить
Если Кучапин с квартирной мафией столкнулся, то тогда понятно.
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24.07.2020 12:53 Ответить
+
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24.07.2020 21:32 Ответить
зебилы где бубочкин видосик на эту тему ???
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25.07.2020 11:36 Ответить
 
 