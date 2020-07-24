Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты под зданием МВД в Киеве провели акцию "Что на самом деле случилось с Алексеем Кучапиным?". Кучапин был руководителем организации "Дом милосердия". 22 июля его тело нашли в квартире в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы требуем, чтобы полиция расследовала версию убийства, потому что сейчас нам пытаются дать версию того, что он просто совершил самоубийство", - отметили активисты.
На акции присутствовали около 50 человек.
"Среди наших требований: отработать версию об убийстве, провести химическую экспертизу, проверить, угрожали ли Алексею, отстранить от следствия тех, кто ведет его сейчас, потому что это выглядит очень непрофессионально", - добавили активисты.
Напомним, 22 июля руководителя помогающей бездомным и инвалидам организации Кучапина нашли мертвым в Киеве.
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Непорядок с вами большой.
Дай Бог.чтоб с вашей дочерью ,женой или близким родственником такого не случилось,для вашего протрезвления.
- А з Антоненком- Riffmaster (польським євреєм ), який посмів захищати Україну - "успішно справляються", травмують в тилу, але свої же (українські "небожителі") Травмують не осколками, кулями, чи снарядами.,. Травмують, тримаючи не винуватого, більше пів року в каталажці... "Нє ходіл би ти, Андрюха, во солдати- українські патрійоти". Та й іншим, але "своїм" - недвозначне застереження...
-Чи можливо, що на фронті їх концентрація незрівнянно і непропорційно менша, ніж на Печерських пагорбах? Чи й приклад самого ЗЕ - заразний... бо він - не там, але - тут... Як там вони гутарють, чи рекомендують - " стой здесь і нє іді туда" ? "Такіє люді імєнно в тилу і нужни", "Всє в бронє" - нє люді, а танкі"