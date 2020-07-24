Смерть волонтера Кучапина: Активисты под МВД требуют отработать версию об убийстве и проверить информацию об угрозах волонтеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты под зданием МВД в Киеве провели акцию "Что на самом деле случилось с Алексеем Кучапиным?". Кучапин был руководителем организации "Дом милосердия". 22 июля его тело нашли в квартире в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы требуем, чтобы полиция расследовала версию убийства, потому что сейчас нам пытаются дать версию того, что он просто совершил самоубийство", - отметили активисты.

На акции присутствовали около 50 человек.

"Среди наших требований: отработать версию об убийстве, провести химическую экспертизу, проверить, угрожали ли Алексею, отстранить от следствия тех, кто ведет его сейчас, потому что это выглядит очень непрофессионально", - добавили активисты.

Напомним, 22 июля руководителя помогающей бездомным и инвалидам организации Кучапина нашли мертвым в Киеве.

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