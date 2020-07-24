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В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на улице Закревского, 77 произошел пожар в квартире. В результате происшествия погибла женщина. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении паблика ДТП.kiev.ua в Telegram.

"Она (женщина. - Ред) выбежала на балкон и кричала, молила о помощи... Но было слишком поздно, женщина сгорела заживо прямо возле пожарной лестницы", - сказано в сообщении.

Как сообщили РБК-Украина в ГСЧС сообщили, что в результате пожара погибла 77-летняя женщина. Она сгорела заживо.

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"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена лестница чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. В квартире очень много мусора. Также, спасатели не имеют информации, находились ли в квартире во время пожара другие люди.

В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо 01

В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо 02
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо 03
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо 04
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо 05
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо 06
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо 07
Фото: пресс-служба ГСЧС

Киев (25663) пожар (5969) ГСЧС (5002)


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Топ комментарии
+13
А что ему нужно было прыгать в огонь? умник хренов..
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24.07.2020 12:35
+9
Иди в пожарники. Там таких умных не хватает.
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24.07.2020 12:37
+8
Вы зайдите в пожарные части там по два три бойца на 2 хода а должно быть на одно отделение 7 человек.Зато дармоедов в виде начальников, бухгалтеров и секритуток хоть отбавляй,полный штат!
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24.07.2020 13:33
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какпец а не пожарник! как черепаха залез, посмотрел и полез вниз.... нет слов.
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24.07.2020 12:23 Ответить
А что ему нужно было прыгать в огонь? умник хренов..
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24.07.2020 12:35 Ответить
шланг с водой подтянуть мог бы, диванный эксперт
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24.07.2020 12:36 Ответить
Иди в пожарники. Там таких умных не хватает.
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24.07.2020 12:37 Ответить
И напишут на табличке - "Сгорел на работе".
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24.07.2020 12:52 Ответить
Видно, что видео порезано, то пожарник вверху, то уже спустился на четверть лестницы
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24.07.2020 13:04 Ответить
Да, порезано. В тексте же написано, что женщина категорически отказалась вылазить на лестницу
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24.07.2020 13:33 Ответить
Пожарный был даже без аппарата и пожарного рукава.Если бы он туда залез он бы тоже умер.
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24.07.2020 13:29 Ответить
там температура была уже такая,что тому пожарнику мгновенный зашквар....
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24.07.2020 12:25 Ответить
ПОРА МЧС вывести из под ведомства АВАКОВА
неужели не видно Что он не справляется!?!?!??
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24.07.2020 13:03 Ответить
Вот думал - какая тупица снова напишет, что виноват Аваков. И вот, на те!
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24.07.2020 13:31 Ответить
Вы зайдите в пожарные части там по два три бойца на 2 хода а должно быть на одно отделение 7 человек.Зато дармоедов в виде начальников, бухгалтеров и секритуток хоть отбавляй,полный штат!
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24.07.2020 13:33 Ответить
Семейка там неблагополучная, знаю не понаслышке, сочувствую соседям.
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24.07.2020 13:33 Ответить
Я одного не понимаю: неужели на неё нельзя было хотя бы направить шланг с водой? Или до 8 этажа у нас шлангов нет?
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24.07.2020 13:42 Ответить
Я, кажись, когда-то видел видео с пожара, где пожарник лез по лестнице с прикреплённым к руке пожарным рукавом.... Напор воды, наверняка регулируется. Но "работка" у него та ещё.... Не знаю, КАКИЕ бабки он должен за неё получать....
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24.07.2020 14:05 Ответить
А от напора воды в шланге (всё же 8 этаж) не сдвинется лестница? Ваще думаю не многие рискнуть полезть по такой лестнице до 8го этажа
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24.07.2020 14:03 Ответить
Если бы он еще со шлангом возился, он бы туда залез к концу пожара.
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24.07.2020 14:20 Ответить
А где там женщина? Слева? Или это хлам на балконе? Ничего не разобрать....
Жаль старушку.....
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24.07.2020 13:59 Ответить
Ну и работа у чувака..... Каждый день смерти в глаза заглядывать.... Пздц.....
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24.07.2020 14:02 Ответить
Пожарник таки не торопился, а бабуля наверно попросту не смогла залезть на лестницу!
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24.07.2020 14:42 Ответить
Интересно, а как в цивилизованных странах пожарники спасают людей и тушат пожары? Тоже карабкаются на допотопных трясущихся лестницах? Кого таким образом можно "спасти", если пожарнику самому бы не убиться? И кто из пожилых людей, женщин, детей или просто человек в шоковом состоянии может воспользоваться этой "конструкцией", не сорвавшись вниз?
Сегодня нас под домом пилили огромное, старое, трухлявое дерево. И то всё проще было! Чувак с бензопилой в "корзине", которая поднимается на любую высоту (по крайней мере, до 7-8 этажа "дотянет" точно). И орудуй себе, без особых "эксцессов"! Быстро, надёжно, безопасно! И "погорельцев" в такую "корзину" можно запустить- два чела за раз уж точно. Причём любого возраста и в любом физическом состоянии. Была бы сегодня машина с этой байдой не у нас на "спиле" дерева, а на этом пожаре, женщина была бы спасена.... Неужели нельзя придумать что-то вменяемое ради спасения человеческих ЖИЗНЕЙ???
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24.07.2020 14:45 Ответить
ВСЁ ЕСТЬ ЕСЛИ ТУШИТЬ КОНЧА-ЗАСПУ. А для БЫДЛА и так сойдёт
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24.07.2020 17:18 Ответить
Посмотрите на мусор. Я бывал у барахольщиков старых, которые захламляли дом как свалка: от каждой стены по куче и только дорожка посредине.
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24.07.2020 16:51 Ответить
Какая в жопу старушка? Вы видели пламя у лестницы? Вы ЛИЧНО хоть раз обгорали в пламени?
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24.07.2020 17:36 Ответить
І це лише 8 поверх.
А тепер порахуйте якої поверховості зараз пропонується житло в Києві
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24.07.2020 19:21 Ответить
Барахольщицы вонючие!..- угроза для всех окружающих!!!...
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25.07.2020 07:12 Ответить
 
 