В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на улице Закревского, 77 произошел пожар в квартире. В результате происшествия погибла женщина. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении паблика ДТП.kiev.ua в Telegram.
"Она (женщина. - Ред) выбежала на балкон и кричала, молила о помощи... Но было слишком поздно, женщина сгорела заживо прямо возле пожарной лестницы", - сказано в сообщении.
Как сообщили РБК-Украина в ГСЧС сообщили, что в результате пожара погибла 77-летняя женщина. Она сгорела заживо.
"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена лестница чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.
Сейчас ликвидация пожара продолжается. В квартире очень много мусора. Также, спасатели не имеют информации, находились ли в квартире во время пожара другие люди.
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неужели не видно Что он не справляется!?!?!??
Жаль старушку.....
Сегодня нас под домом пилили огромное, старое, трухлявое дерево. И то всё проще было! Чувак с бензопилой в "корзине", которая поднимается на любую высоту (по крайней мере, до 7-8 этажа "дотянет" точно). И орудуй себе, без особых "эксцессов"! Быстро, надёжно, безопасно! И "погорельцев" в такую "корзину" можно запустить- два чела за раз уж точно. Причём любого возраста и в любом физическом состоянии. Была бы сегодня машина с этой байдой не у нас на "спиле" дерева, а на этом пожаре, женщина была бы спасена.... Неужели нельзя придумать что-то вменяемое ради спасения человеческих ЖИЗНЕЙ???
А тепер порахуйте якої поверховості зараз пропонується житло в Києві