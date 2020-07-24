13 человек освободили из трудового рабства не Херсонщине: Люди по 15 часов ежедневно работали на полях местных фермеров. ФОТОрепортаж
Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров. Полицейские провели спецоперацию по освобождению пленников и сейчас они на свободе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Информация о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступила в полицию от двух работников. Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось сбежать и они сразу обратились в полицию.
Правоохарнители установили, что в так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них также были две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.
По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.
Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них психологически давили и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду.
Сейчас открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 (торговля людьми) УК Украины. Продолжаются следственные действия. Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.
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-работаешь?
-Да.
-Молодец. Хорошо тебе.
А вот зарабатываешь ли ты, хватает на жизнь, на дом, на семью, на отдых, спрашивать не заведено.
Забывают, что это Украина, и многие работают только чтобы оплатить коммуналку и купить дешевую еду.
если в стране 73% дебилы, что ты хочешь что бы они зарабатывали? Труд дебилов больше не стоит, только на еду и комуналку!!!
Плесень поганная!
реформированая полиция шолє?
освободители безмозгльіе
а детей в школе бесплатно покормить возможности нету...
ибо вы - скот.
ибо только скот может поменять Государство, Армию, растущую промышленность и зарплату, международную поддержку и т.п. - на кривляние квартальных клоунов.
вы недостойны иметь Государство.
потому вас ипут все - и ваши обожаемые клоуны в первую очередь.
Да, на херсонщину много западенцев ездят подработать и живут у когото, видимо с оплатой не договорились и решили сдать.
История из пальца высосана 146%
Двум алкашам на водку не дали, вот они (не думая с горяча) заложили попечителей, теперь сами "попали" и других бедолаг "подставили" (они все НЕДЕЕСПОСОБНЫ, о себе самостоятельно без ОПЕКИ заботится не смогут, государству и обществу на них НАСРАТЬ, ведь у нас же наступила /досрочно/ эра "равноправия и свободы")!
РАБСТВО формально отменили, а РАБЫ остались, нужны государственные и частные РАБОТНЫЕ ДОМА (официально и на законных основаниях)!