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13 человек освободили из трудового рабства не Херсонщине: Люди по 15 часов ежедневно работали на полях местных фермеров. ФОТОрепортаж

Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров. Полицейские провели спецоперацию по освобождению пленников и сейчас они на свободе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Информация о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступила в полицию от двух работников. Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось сбежать и они сразу обратились в полицию.

Правоохарнители установили, что в так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них также были две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них психологически давили и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 (торговля людьми) УК Украины. Продолжаются следственные действия. Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.

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13 человек освободили из трудового рабства не Херсонщине: Люди по 15 часов ежедневно работали на полях местных фермеров 01
13 человек освободили из трудового рабства не Херсонщине: Люди по 15 часов ежедневно работали на полях местных фермеров 02
13 человек освободили из трудового рабства не Херсонщине: Люди по 15 часов ежедневно работали на полях местных фермеров 03
13 человек освободили из трудового рабства не Херсонщине: Люди по 15 часов ежедневно работали на полях местных фермеров 04

Автор: 

МВД (9324) рабство (141) торговля людьми (274) Херсонская область (4866)


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Топ комментарии
+12
А ты не хочешь обяснить как ето за 5 лет Парашенко сделал из 54% дебилов аж 73%? Кстати заметил что порохосрань дебилами не считает тех 14% кто голосовал за Жопоблок и Шария. Совпадение? Не думаю.
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24.07.2020 12:37
+11
у нас таких работников 13 миллионов
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24.07.2020 12:20
+11
Вот например ты, несомненно дебил. Потому, что даже не в состоянии при явном скудоумии врубиться, что 54% получили результат в виде настояшей армии, нехилой кубышки в казне и пр. нищяков, но потом, вам, дебилам, ценителям игры членом на рояле, захотелось стать царицами морскими и запросто по 4 тыс. баков получать!
Плесень поганная!
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24.07.2020 12:52
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Всех на клубнику в Польшу отдыхать)
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24.07.2020 12:20 Ответить
Ти з пляшки спочатку встань)
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24.07.2020 13:45 Ответить
А чому в тебе запалав пукан? Думаєш у ляхів гірше чим у херсонських фермерів? Чи ти заперечуємо сам факт що наші там працюють? А що тут такого?
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24.07.2020 13:58 Ответить
у нас таких работников 13 миллионов
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24.07.2020 12:20 Ответить
Странно, им дали работу а они возмущаются. У нас же в Украине всегда при встрече спрашивают:
-работаешь?
-Да.
-Молодец. Хорошо тебе.
А вот зарабатываешь ли ты, хватает на жизнь, на дом, на семью, на отдых, спрашивать не заведено.
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24.07.2020 12:22 Ответить
Точно, считают если работаешь, значит зарабатываешь.
Забывают, что это Украина, и многие работают только чтобы оплатить коммуналку и купить дешевую еду.
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24.07.2020 12:26 Ответить
так пусть зарабатывают больше не в Украине, кто им мешает?
если в стране 73% дебилы, что ты хочешь что бы они зарабатывали? Труд дебилов больше не стоит, только на еду и комуналку!!!
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24.07.2020 12:28 Ответить
в стране 8% запетушенных которые считают себя типа умными, а в натуре хуже дебилов
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24.07.2020 12:34 Ответить
Ты спец по петухами ? Или просто зебил с гомофобией ?
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24.07.2020 13:16 Ответить
запетушенные это те кто за петю порошенко.
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24.07.2020 13:28 Ответить
Сочувствую . Тебе так тяжко наверное жить . Обсераются сейчас по - полной лохи и манкурты с коммуналкой и колбасой по 2.20 , а виноват Порошенко 😉😉😉
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24.07.2020 13:32 Ответить
Наверно была права та женщина, которая говорила про качество рождающихся детей ?
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24.07.2020 12:35 Ответить
А ты не хочешь обяснить как ето за 5 лет Парашенко сделал из 54% дебилов аж 73%? Кстати заметил что порохосрань дебилами не считает тех 14% кто голосовал за Жопоблок и Шария. Совпадение? Не думаю.
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24.07.2020 12:37 Ответить
Вот например ты, несомненно дебил. Потому, что даже не в состоянии при явном скудоумии врубиться, что 54% получили результат в виде настояшей армии, нехилой кубышки в казне и пр. нищяков, но потом, вам, дебилам, ценителям игры членом на рояле, захотелось стать царицами морскими и запросто по 4 тыс. баков получать!
Плесень поганная!
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24.07.2020 12:52 Ответить
Разницу между дебилами и ВРАГАМИ знаешь???
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24.07.2020 16:43 Ответить
Дебилу как ты я обьяснить не смогу! Не мой профиль!
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24.07.2020 20:18 Ответить
кто их теперь ширять будет?

реформированая полиция шолє?
освободители безмозгльіе
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24.07.2020 12:23 Ответить
Метадон будут получать на шару теперь из наших налогов.
а детей в школе бесплатно покормить возможности нету...
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24.07.2020 12:27 Ответить
Прилаштуйте їх у 500 тис новостворених "робочих місць ще у травні".
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24.07.2020 12:24 Ответить
там ширку не дают они там работать не будут!
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24.07.2020 12:29 Ответить
Скадовск, частный пансионат "У Фермера " недорого тел. *************
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24.07.2020 12:29 Ответить
хозяїн мабуть циган
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24.07.2020 12:30 Ответить
Етим хоть еду и жилье бесплатно давали. А возле меня люди все лето ложили асфальт и тротуарную плитку и им не заплатили. И никто не кричит что их держали в рабстве. И ниодин мусор или журналист не приехал чтобы сделать сюжет. Хотя ето в Киеве а не где то в Зажопинске.
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24.07.2020 12:31 Ответить
с зебилами иначе никто не обращается.
ибо вы - скот.
ибо только скот может поменять Государство, Армию, растущую промышленность и зарплату, международную поддержку и т.п. - на кривляние квартальных клоунов.

вы недостойны иметь Государство.
потому вас ипут все - и ваши обожаемые клоуны в первую очередь.
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24.07.2020 13:39 Ответить
Валютный фонд и банк **** пересчитав долю роста экономики Украины за последние 3 года давало кредиты под низкий процент.Получал ли кредит данный "фермер"? Думаю что получал....
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24.07.2020 12:31 Ответить
Шото не похожи они на тех, кто в поле с пяти утра и до ночи.

Да, на херсонщину много западенцев ездят подработать и живут у когото, видимо с оплатой не договорились и решили сдать.
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24.07.2020 12:32 Ответить
а это что... Луизиана, XIX век))
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24.07.2020 12:33 Ответить
Рабовладельцем оказался загорелый иностранец в цветастых шортах и с шрамом на голове ?
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24.07.2020 12:34 Ответить
В Украине кидать людей на деньги и не платить работягам ето национальная традиция. И даже считается круто. Чем больше людей кинул на деньги тем круче купил себе тачку. У нас же никто не задымывается за чей счет барыги покупают себе тачки за $70-120тыс. Наоборот, все считают етих *людей* успешными бизнесменами.
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24.07.2020 12:35 Ответить
Суров,да не надо из себя строить спеца по кидалову в Украине.Ты хоть сам когда нибудь где то,кроме своего Задрищенска был,а работал в других странах?Работник ,особенно с Украины,когда он иностранный работник,преимущественно не защищен от кидалово ни в одной стране.Это вот только сейчас Украина хочет от поляков,прибалтов,чехов и словаков,хоть каких то договоров о работе.Едешь за рубеж всегда на свой страх и риск.Посольство или консульство Украины на тебя забило,и только хочет,чтобы ты,хоть и за малые деньги,но ставал на консульский учет.
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25.07.2020 08:30 Ответить
Наверно эту инфу нужно передать афроамериканцам в США, пусть едут сюда бороться с живыми рабовладельцами, а не хреначат памятники у себя на родине.
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24.07.2020 12:38 Ответить
Не зрозуміло,а як цей чорт один умудрився утримувати таку кількість мужиків,та ще й здавати їх,тіпа,в оренду? Щось тут явно замало інформації...
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24.07.2020 12:45 Ответить
Да кого он там удерживал, нахер нада. Сами едут.

История из пальца высосана 146%
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24.07.2020 12:54 Ответить
Вот бы ты там оказался, посмотрели бы, что бы запел тогда...
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24.07.2020 21:54 Ответить
А потім, коли їм зроблять те, що зробили буржуям після 1917 року, буде дивувати історіків. Звідка така класова ненависть до бобрів? Конфіскували б власність фермерів, а їх упекли б на 10 років до тюрми щоб все що заборгували віддали трударям, і все зразу б вилікувалось. Коли влада імпотентна і тупа, поліція - корумпована, коли правосуддя криве, коли суди куплені то такі рабовласники і процвітають .
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24.07.2020 12:58 Ответить
Да, да... И пошли в колхоз за палочки работать... Расскажите про нерабство в колхозах...
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24.07.2020 16:48 Ответить
Рабами родились рабами и умрут
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24.07.2020 13:11 Ответить
И где они теперь харчеваться будут, на помойках и спать где попало, а что зимой будет?
Двум алкашам на водку не дали, вот они (не думая с горяча) заложили попечителей, теперь сами "попали" и других бедолаг "подставили" (они все НЕДЕЕСПОСОБНЫ, о себе самостоятельно без ОПЕКИ заботится не смогут, государству и обществу на них НАСРАТЬ, ведь у нас же наступила /досрочно/ эра "равноправия и свободы")!

РАБСТВО формально отменили, а РАБЫ остались, нужны государственные и частные РАБОТНЫЕ ДОМА (официально и на законных основаниях)!
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24.07.2020 13:24 Ответить
Це результат п'яти років потужних шоколадних реформ. Україна галопує до Европи. Усюди рабство, відсутність роботи і відсутність нормальних зарплат.
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24.07.2020 16:09 Ответить
Прахвесссор!
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24.07.2020 16:32 Ответить
хитросраких хфермерів теж треба притягти до відповідальності
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24.07.2020 18:03 Ответить
цыгане? ненавижу блеять цыган!
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24.07.2020 18:07 Ответить
 
 