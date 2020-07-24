13 человек освободили из трудового рабства не Херсонщине: Люди по 15 часов ежедневно работали на полях местных фермеров. ФОТОрепортаж

Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров. Полицейские провели спецоперацию по освобождению пленников и сейчас они на свободе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Информация о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступила в полицию от двух работников. Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось сбежать и они сразу обратились в полицию.

Правоохарнители установили, что в так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них также были две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них психологически давили и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 (торговля людьми) УК Украины. Продолжаются следственные действия. Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.

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