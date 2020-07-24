Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега. ФОТОрепортаж

Очередной масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи" произошел сегодня утром.

Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

По словам чиновника, в 9:00 специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров. Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Отметим, что сейчас "Делфи" готовят ко второй попытке подъема, которую собирается предпринять судовладелец. К судну подогнали плавучий кран — при его помощи будут заводить стальные тросы.

Тем временем Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 25 млн грн. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

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После подъема, "Делфи" отбуксируют в Черноморск.

Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца года.

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Как сообщает издание, буквально полчаса назад пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Фото: Думская

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.