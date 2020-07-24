РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11583 посетителя онлайн
Новости Фото
93 318 97

Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега. ФОТОрепортаж

Очередной масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи" произошел сегодня утром.

Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую". 

По словам чиновника, в 9:00 специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров. Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Отметим, что сейчас "Делфи" готовят ко второй попытке подъема, которую собирается предпринять судовладелец. К судну подогнали плавучий кран — при его помощи будут заводить стальные тросы.

Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега 01

Тем временем Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 25 млн грн. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторая попытка подъема затонувшего в Одессе танкера Delfi состоится в пятницу, - бизнесмен Ставницер

После подъема, "Делфи" отбуксируют в Черноморск.

Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега 02

Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Как сообщает издание, буквально полчаса назад пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.

Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега 03

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега 04

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега 05

Фото: Думская

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.

Одесса (7918) топливо (630) танкер (149)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Особистый контроль, говорили они
показать весь комментарий
24.07.2020 13:48
+24
Ось тепер не вір у епокаліптичні здібності науспішнішого політика планетарного масштабу. Дайте йому коксу - нехай краще сидить вдома і нікуди не їздить і не бере нічого під контроль!
показать весь комментарий
24.07.2020 13:52
+22
Ще одна кримінальна справа проти блазня...
показать весь комментарий
24.07.2020 13:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Особистый контроль, говорили они
показать весь комментарий
24.07.2020 13:48 Ответить
Ще одна кримінальна справа проти блазня...
показать весь комментарий
24.07.2020 13:50 Ответить
Ой Пане Ви про що... або про кого???
Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер. Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi".Источник: https://censor.net/r3209857

Який там БЛАЗЕНЬ??? Це ж простодитинка з 95-тої підворотні....
показать весь комментарий
24.07.2020 14:18 Ответить
Зеленский, ****, ты чего загаживаешь Украину? За много месяцев ничего не сделал с этим танкером.Не обращает внимание на экологию, живет не как в своей стране, а как в Омане, тварь.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:22 Ответить
Зато у нас мэр парень зашибись. Чего только стоят пожары и реконструкции дорог центра города.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:21 Ответить
Лариса, спасибо за идею. У меня толчок забился. Теперь знаю кто виноват!
показать весь комментарий
25.07.2020 02:56 Ответить
В бардаке с танкером виновата Государственная Служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кто там у них командир ?

Солнцеликий Арсен Борисович.
показать весь комментарий
25.07.2020 07:53 Ответить
ще один ..біл, судячи з нік-нейму та жвавості розуму?
показать весь комментарий
25.07.2020 11:35 Ответить
Ось тепер не вір у епокаліптичні здібності науспішнішого політика планетарного масштабу. Дайте йому коксу - нехай краще сидить вдома і нікуди не їздить і не бере нічого під контроль!
показать весь комментарий
24.07.2020 13:52 Ответить
Так и есть, "особистий контроль". Все, к чему прикасается зеля, сразу превращается в говно.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:55 Ответить
Контролёр ждёт осенних штормов
показать весь комментарий
24.07.2020 15:50 Ответить
рукожопые
показать весь комментарий
24.07.2020 13:50 Ответить
Эти рабочие гихрена не умеют пусть преЗедент приезжает и лично показывает ка делать
показать весь комментарий
24.07.2020 13:51 Ответить
Да. Правильно. И разбойников пусть выгонит.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:08 Ответить
Тупість + рукожопість
показать весь комментарий
24.07.2020 13:52 Ответить
зато идет под личным контролем!
показать весь комментарий
24.07.2020 13:52 Ответить
При порошенко такого не було!!!!рік як Бубочка на троні а внас як не повені,теракти так катастрофи літаків,пожежі і тд і тп!!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 13:52 Ответить
рукожопы
показать весь комментарий
24.07.2020 13:53 Ответить
Зебіли.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:56 Ответить
превед отдыхающим..
показать весь комментарий
24.07.2020 13:53 Ответить
может они об этом только и мечтали)) на мазуту лучше загар ложиться и кожу смягчает, идиоты, уже пол года валяется эта рухлядь засрало все курорты но зелёная сопля полетит в оманы а вы купайтесь в этом гавне.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:27 Ответить
Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега - Цензор.НЕТ 1912
показать весь комментарий
25.07.2020 09:19 Ответить
Эх, нема подлодки, она бы справилась, все на металлоломе. Нечем посудину оттянуть, просто нечем.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:53 Ответить
Пусть Вафля возьмет пятно под личный контроль!
показать весь комментарий
24.07.2020 13:54 Ответить
Згідно Фрейду усюди рошен мариться?)))
показать весь комментарий
24.07.2020 16:14 Ответить
Саме хоч усвідомило, що зморозило, а ніхто ж тебе за язик не тягнув?
показать весь комментарий
25.07.2020 09:16 Ответить
добро пожаловать на оздоровление в Одессу
показать весь комментарий
24.07.2020 13:55 Ответить
ждем коммент Ставницера что все под контролем специалистов...
показать весь комментарий
24.07.2020 13:56 Ответить
А як відпочивати в Затоці?
показать весь комментарий
24.07.2020 13:56 Ответить
Слава Британії. God save the queen.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:57 Ответить
Ни хрена они не сделают. Это дело бедоносец взял под личный контроль.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:57 Ответить
если сжечь Бубочку, то все наладится..

очевидное решение..
показать весь комментарий
24.07.2020 13:57 Ответить
Личный контроль.

"- Тревожные новости поступают из Полтавы, привет, как дела, ой, что это? - сказал Ермак, входя в президентский кабинет.

Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер.
Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi"."

Источник: https://censor.net/r3209857
показать весь комментарий
24.07.2020 13:58 Ответить
Какой октябрь вы зели пообещали до конца прошлой недели убрать.Опять всех зедебилов обманули? И вот так всегда! Хотя какая разница лохторату,подумаешь очередной раз лапшу на зеленые уши приклеяли.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:58 Ответить
Во, дебилы!
Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега - Цензор.НЕТ 562
показать весь комментарий
24.07.2020 14:01 Ответить
кто то накупался ..
показать весь комментарий
24.07.2020 14:02 Ответить
А зеленський вже позвонив???
показать весь комментарий
24.07.2020 14:03 Ответить
Тепер одеситам не потрібен крем для загару. Виліз з води і вже чорний.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:04 Ответить
И в там офисе дуб зелёный;
Златая цепь на дуболоме том:
И днём и ночью зэб учёный
Всё ходит на цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Та корабельная сосна сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зеверей;
Зебушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать порохоботов
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного сцаря; (с)
показать весь комментарий
24.07.2020 14:07 Ответить
За что не берется Бубочка все летит к чертям
Бубочка заколдованный, он опасен для страны
показать весь комментарий
24.07.2020 14:16 Ответить
Бубочка - не более, чем отражение нашего общества. Во всех бедах виноваты мы все вместе взятые.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:55 Ответить
не ври...мы умные, добрые, толерантные и честные...
показать весь комментарий
24.07.2020 21:12 Ответить
так ось як звучить нова мантра 72%, що доповзли до галочки?
показать весь комментарий
25.07.2020 09:21 Ответить
То не мантра, то правда життя.
показать весь комментарий
25.07.2020 11:08 Ответить
ви за кого голосували? А я в цьому винен?
показать весь комментарий
25.07.2020 11:29 Ответить
Це мабуть вже з області психіатрії. До чого тут політичні вподобання? Якщо люди не хочуть жити в впорядкованій країні, то вони й обирають таких самих людей.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:23 Ответить
я вірно трактую вашу логіку, якщо не стоїть, то винні усі?
У першому турі, сумарно за Україну в Європі, проголосувало понад 50%... Дійсно, До чого тут політичні вподобання, якщо осел в телевізорі кольоровий?
показать весь комментарий
25.07.2020 13:49 Ответить
Ну я не знаю стоїть у вас чи ні. Мене це не цікавить. Але те, що кожна нація заслуговує на ту владу, яку обрала, то факт.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:57 Ответить
значення слова нація- теж не цікавить? Основне, що винен я, бо активних Зе!білів було більше?
показать весь комментарий
25.07.2020 14:29 Ответить
Сцарь Мидарас--что под ,,особыстый контроль,, то совсем в гуано превращается.Не удивлюсь,если у него даже говно в руках ржавеет.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:25 Ответить
Омен Оманський наче дідьком до нас посланий.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:31 Ответить
страна условных Баранов.
попробуйте не заплатить 500.грн налоговой,банку,ПФ...Загоняют как воробья.Заблокируют все счета.А здесь пиз..ц окружающей среде,природе и т.д. и возможно взыщут(?!)
показать весь комментарий
24.07.2020 14:40 Ответить
порядконаводители млять, грося, ты кому это втираешь? а может тебе рассказать кто те беспорядки устраивает и крышует?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:13 Ответить
Может всё таки расскажеш поподробнее о них ?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:37 Ответить
а там відкрий список керівної мерзоти МВС і починаючи з першого прізвища все й побачиш, а далі по списку. І так подивитись у ...ОПУ, та інших установах.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:09 Ответить
ПРОСТО ----НЕГОДЯИ !!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 14:41 Ответить
Тотальный непрофессионализм - беда нашего времени.

Любой профи, от врача и до сантехника - на вес золота.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:43 Ответить
До...................................... вы.........................................ся
показать весь комментарий
24.07.2020 14:48 Ответить
А чому ще й досі не відкачали з цього іржавого корита все що в ньому було? Чи тупорилі клоуни хотіли піднімати корито з наповненими резервуарами?! Ні, я таки дійсно живу в країні безнадійних ідіотів.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:51 Ответить
Не хвилюйся, їх не так вже й багато- відсотків вісім.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:15 Ответить
Как обычно, всё делается через ...опу.
показать весь комментарий
24.07.2020 14:52 Ответить
А чому до цих пір не відкачали нафту з танкера.Його вже ніякий кран не підніме,в мул загруз по всі вуха,тільки розрізатиме і по частинах розбирати.І знову ніхто не винен в забрудненні і з нікого спитати
показать весь комментарий
24.07.2020 15:12 Ответить
Владу під суд!
показать весь комментарий
24.07.2020 15:14 Ответить
Его же нужно было просто убрать. Еще одна гениальная зе затея провалилась.
показать весь комментарий
24.07.2020 15:37 Ответить
Стоило нашему несчастью посмотреть да пару слов сказать...
показать весь комментарий
24.07.2020 15:37 Ответить
Особистий контроль- тонка справа!
показать весь комментарий
24.07.2020 16:21 Ответить
Споконвічно відоме в Україні : попроси недоумка Богу помолитися---- воно й довбешку свою розіб*є ...
показать весь комментарий
24.07.2020 16:23 Ответить
а дай кришталевий член, то Мендель вагітною зробить?
показать весь комментарий
25.07.2020 09:28 Ответить
Споконвічно відоме в Україні : попроси недоумка Богу помолитися---- воно й довбешку свою розіб*є ...
показать весь комментарий
24.07.2020 16:25 Ответить
В стране клоунов клоуны все - от президента до водолаза!

Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега - Цензор.НЕТ 7343
показать весь комментарий
24.07.2020 16:40 Ответить
Дебилы тупоголовые !!!! Страна клоунов !!!!
показать весь комментарий
24.07.2020 17:31 Ответить
пятно разливается род особистим контролем зели
показать весь комментарий
24.07.2020 18:03 Ответить
Хоч я і не спец по цих питаннях, та що перед проведенням робіт ніяк не можна було яко-сь пальне викачати, хоча б яку-сь частину і навіть з водою?
показать весь комментарий
24.07.2020 18:11 Ответить
Есть большая вероятность, что подъемом этого судна, тоже занимаются неспециалисты...
показать весь комментарий
24.07.2020 19:05 Ответить
Сложно найти специалистов в такой сфере!
Ведь единственная операция, которую с завидной регулярностью проводили над флотом в Украине, это распиливание судов на металлолом.
Моряки работают на иностранных судах, а специалистов в области подъема затонувших судов, вообще никто не готовил...
показать весь комментарий
24.07.2020 18:57 Ответить
PS
Поражает состояние этого танкера!
Он выглядит так, как будто затонул не в прошлом году, а был потоплен подводной лодкой во время ВМВ...
показать весь комментарий
24.07.2020 19:00 Ответить
Потрібно накласти європейський штраф за шкоду довкіллю, може тоді ці жопорукі навчаться щось робити правильно й вчасно. Безвідповідальність - основна риса нашої держави, яка нас і погубить.
показать весь комментарий
24.07.2020 19:12 Ответить
Там же все повязаны, все свои, все хорошие люди - просто никто не хочет обижать своих.
А если кому-то сильно приспичило поднимать - ну пусть поднимает, или поможет материально - так они себе думают.
Надо поручить это всё туркам, и выставить владельцу счёт, не оплатит - идёт в турецкую тюрьму по решению турецкого суда.
показать весь комментарий
25.07.2020 00:35 Ответить
Ай біда((( А зебуїн, випадково, не брав це під "особистий контроль"?
показать весь комментарий
24.07.2020 20:01 Ответить
да там всегда было засрано, если уж откровенно... помню мальцом рыбу там словил а дед ее тупо выкинул, сказав что такую дрянь есть нельзя...так что хуже не буде...и да, лично Зеленский в этом не виноват...
показать весь комментарий
24.07.2020 21:16 Ответить
Ругаться нету больше сил - смеяться з@***** - подайте сударь пистолет, пойду как я стрелятсо...
показать весь комментарий
24.07.2020 21:44 Ответить
це саме стосується і "Владімірів" чи "Вальдемарів".... ПРОКЛЯТІ ІМЕНА!
показать весь комментарий
25.07.2020 02:48 Ответить
От я не могу.
Откачайте мазут и разрешите разобрать на метал.
Через неделю на его месте будет чистый песок.
показать весь комментарий
25.07.2020 08:42 Ответить
Труп пролежал, а внутриности недостали, первым делом надо было откачать топливо(, я все это время думал что он уже пустой, лежит себе и пусть лежит....
показать весь комментарий
25.07.2020 09:27 Ответить
Откачать топливо - это всё, что можно сделать малыми затратами.
Убрать 650 тонн металла, к которому нельзя подъехать - дороже, чем стоит сам металл.

Его уберёт только подходящий шторм, в каком году - неизвестно.
показать весь комментарий
25.07.2020 12:03 Ответить
Памятник джидайскому хозяйствованию - пока могли тырить бензин - они там паслись.
"Умные люди", "толковые менеджеры", "талантливые бизнесмены" - так они любят
про себя рассказывать, а по факту - ворьё и паразиты, не дающие Одессе нормально жить.
показать весь комментарий
25.07.2020 15:31 Ответить
А вообще то это корыто стояло, как контрабандная бензоколонка - его истинный владелец - николаевский депутат облрады - и работал на чела который при беженце занимался контрабандой гсм и за 2 неполных года стал миллиардером в долларах. Если кто видел видео, где прещелент даёт указание о поднятии корыта до 20 июля, там в на заднем плане стоит лицо - он и есть представитель украинского собственника. зе и контрабанда гсм, что общего?
показать весь комментарий
25.07.2020 13:35 Ответить
 
 