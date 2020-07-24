Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега. ФОТОрепортаж
Очередной масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи" произошел сегодня утром.
Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
По словам чиновника, в 9:00 специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров. Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.
Отметим, что сейчас "Делфи" готовят ко второй попытке подъема, которую собирается предпринять судовладелец. К судну подогнали плавучий кран — при его помощи будут заводить стальные тросы.
Тем временем Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 25 млн грн. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.
После подъема, "Делфи" отбуксируют в Черноморск.
Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца года.
Как сообщает издание, буквально полчаса назад пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Фото: Думская
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.
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Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер. Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi".Источник: https://censor.net/r3209857
Який там БЛАЗЕНЬ??? Це ж простодитинка з 95-тої підворотні....
Кто там у них командир ?
Солнцеликий Арсен Борисович.
очевидное решение..
"- Тревожные новости поступают из Полтавы, привет, как дела, ой, что это? - сказал Ермак, входя в президентский кабинет.
Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер.
Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi"."
Источник: https://censor.net/r3209857
Златая цепь на дуболоме том:
И днём и ночью зэб учёный
Всё ходит на цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Та корабельная сосна сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зеверей;
Зебушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать порохоботов
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного сцаря; (с)
Бубочка заколдованный, он опасен для страны
У першому турі, сумарно за Україну в Європі, проголосувало понад 50%... Дійсно, До чого тут політичні вподобання, якщо осел в телевізорі кольоровий?
попробуйте не заплатить 500.грн налоговой,банку,ПФ...Загоняют как воробья.Заблокируют все счета.А здесь пиз..ц окружающей среде,природе и т.д. и возможно взыщут(?!)
Любой профи, от врача и до сантехника - на вес золота.
Ведь единственная операция, которую с завидной регулярностью проводили над флотом в Украине, это распиливание судов на металлолом.
Моряки работают на иностранных судах, а специалистов в области подъема затонувших судов, вообще никто не готовил...
Поражает состояние этого танкера!
Он выглядит так, как будто затонул не в прошлом году, а был потоплен подводной лодкой во время ВМВ...
А если кому-то сильно приспичило поднимать - ну пусть поднимает, или поможет материально - так они себе думают.
Надо поручить это всё туркам, и выставить владельцу счёт, не оплатит - идёт в турецкую тюрьму по решению турецкого суда.
Откачайте мазут и разрешите разобрать на метал.
Через неделю на его месте будет чистый песок.
Убрать 650 тонн металла, к которому нельзя подъехать - дороже, чем стоит сам металл.
Его уберёт только подходящий шторм, в каком году - неизвестно.
"Умные люди", "толковые менеджеры", "талантливые бизнесмены" - так они любят
про себя рассказывать, а по факту - ворьё и паразиты, не дающие Одессе нормально жить.