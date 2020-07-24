Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, - МВД. ФОТОрепортаж
За освобождение потерпевшего злоумышленники требовали 20 тыс. долларов США. Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает. Трое участников группы задержаны, им планируют вручить уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Установлено, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и начали вымогать у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп - 20 тыс. долларов США.
Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.
Собрав всю необходимую информацию, оперативники четко скоординировали свои действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРД, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего. Во время передачи 20 тыс. долларов выкупа вымогателей задержали.
Известно, что все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.
Троих фигурантов задержали. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски.
В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.
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Финны, скорее всего или хорваты
а этнос то саткудава? ))) кауказ или так...цыганва ??? )))
не...ну не фины ж в самом деле?
Не указывают потому, что бы все думали, что это евреи?https://censor.net/p3210001
В самом тексте новости - про "этническое" - ни слова. Негры или китайцы?