Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, - МВД. ФОТОрепортаж

За освобождение потерпевшего злоумышленники требовали 20 тыс. долларов США. Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает. Трое участников группы задержаны, им планируют вручить уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и начали вымогать у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп - 20 тыс. долларов США.

Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники четко скоординировали свои действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРД, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего. Во время передачи 20 тыс. долларов выкупа вымогателей задержали.

Известно, что все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.

Троих фигурантов задержали. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски.

В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.

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