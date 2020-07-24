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Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, - МВД. ФОТОрепортаж

За освобождение потерпевшего злоумышленники требовали 20 тыс. долларов США. Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает. Трое участников группы задержаны, им планируют вручить уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и начали вымогать у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп - 20 тыс. долларов США.

Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники четко скоординировали свои действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРД, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего. Во время передачи 20 тыс. долларов выкупа вымогателей задержали.

Известно, что все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.
Троих фигурантов задержали. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски.

В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.

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Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, - МВД 01
Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, - МВД 02
Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, - МВД 03
Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, - МВД 04

Автор: 

вымогательство (428) МВД (9324) похищение (1688) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+31
Как уже задолбали эти этнические перуанцы
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24.07.2020 15:11
+18
если из зарегистрированного, то обязательно дадут
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24.07.2020 15:15
+14
А если я просто из зарегистрированного охотничьего ружья расстреляю такую мразь, то мне дадут 15 лет.
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24.07.2020 15:14
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Как уже задолбали эти этнические перуанцы
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24.07.2020 15:11 Ответить
А если я просто из зарегистрированного охотничьего ружья расстреляю такую мразь, то мне дадут 15 лет.
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24.07.2020 15:14 Ответить
если из зарегистрированного, то обязательно дадут
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24.07.2020 15:15 Ответить
а если он тебе отрежет ухо- ему дату 7...если поймают...почувствуй разницу
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24.07.2020 19:46 Ответить
девушка, у меня МС первый полусредний-боевой вес, а сегодня -супертяж. отрезать ухо, группа таких организмов, может сама себе и друг другу, под моим руководством, и это будет лайт шоу. второй вариант-- реанимация! за это я переживаю.
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24.07.2020 23:51 Ответить
+ за холокост
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24.07.2020 20:00 Ответить
Якщо з мисливської рушниці то стаття буде за браконьєрство.
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24.07.2020 21:31 Ответить
і ліберали - глобалісти - антирасісти...
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24.07.2020 15:15 Ответить
этнические русские ?
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24.07.2020 15:34 Ответить
это вымышленное понятие
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24.07.2020 15:36 Ответить
А перуанцы это кацапы, цыгане или муслимы? Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС - Цензор.НЕТ 8333
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24.07.2020 16:11 Ответить
"Етніческоє ОПГ" в Харкові. Напевно євреї... "Зуб даю". А може авакянської національності... Свої ж при владі...
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24.07.2020 19:53 Ответить
Та не переживай ты так...еще клоун немного порулит и латиносы здесь нарисуются и заявят о своих правах торговать наркотой...
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24.07.2020 20:02 Ответить
кунаков рук дело. старинный этнический обычай. недавно в черкассах вообще, украли члена партии! )
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24.07.2020 15:13 Ответить
зачем ты вместо "ав" написал "кун" ?
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24.07.2020 15:20 Ответить
"- чтоб никто не догадался!" )
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24.07.2020 15:28 Ответить
А как теперь жить партии без члена?
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24.07.2020 16:47 Ответить
И где историческая родина этих петушков,почему харьковчане их терпели?
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24.07.2020 15:14 Ответить
Кавказ
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24.07.2020 17:42 Ответить
И что это за законопослушный этнос?)
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24.07.2020 15:15 Ответить
на букву в конце алфавита :

ФХЦЧ...

Финны, скорее всего или хорваты
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24.07.2020 15:22 Ответить
Думаю це польські негри.
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24.07.2020 16:03 Ответить
А может в самом начале?
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24.07.2020 16:08 Ответить
абрэки ?
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24.07.2020 16:18 Ответить
Ритуальное похищение, тогда выкуп это не незаконное обогащение.
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24.07.2020 16:23 Ответить
этнические))))
а этнос то саткудава? ))) кауказ или так...цыганва ??? )))
не...ну не фины ж в самом деле?
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24.07.2020 15:17 Ответить
Горячие финские парни)
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24.07.2020 15:38 Ответить
Нит. Это "та сторона"(с)
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24.07.2020 15:48 Ответить
опять эстонцы горячатся
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24.07.2020 15:17 Ответить
с языка снял , как они тут распоясались...
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24.07.2020 15:20 Ответить
Эти этнические бандиты, грин карту Украины выграли?
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24.07.2020 15:17 Ответить
Естонці ?
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24.07.2020 15:19 Ответить
Звісно вони зі своєю гарячою кров'ю та темпераментом, далеко їм до холодних синів Кавказу.
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24.07.2020 16:06 Ответить
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24.07.2020 16:24 Ответить
Еврейская триада...
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24.07.2020 15:21 Ответить
Побольше камер нужно с роспознаванием лица
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24.07.2020 15:21 Ответить
Етнічна це яка? Напевне голанці.
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24.07.2020 15:32 Ответить
посольство Етники ще протест не заявляло?
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24.07.2020 15:41 Ответить
участники этнической организованной группы
Не указывают потому, что бы все думали, что это евреи?https://censor.net/p3210001
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24.07.2020 15:56 Ответить
Євреї надто розумні щоб цим займатись.
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24.07.2020 16:08 Ответить
Щось підказує мені що це були не ортодоксальні евреї..
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24.07.2020 16:24 Ответить
Опять фины бузят!!! Или "та сторона", ненароком!?
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24.07.2020 16:20 Ответить
Головне - багато разів судимі і на волі.
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24.07.2020 16:25 Ответить
Кадирка дрг прислав.
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24.07.2020 16:25 Ответить
Этническая это как? Хачи ванючие?
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24.07.2020 16:32 Ответить
Гваделупцы, стопудов
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24.07.2020 16:37 Ответить
https://censor.net/user/401787 не дадут , если правильно выбросишь
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24.07.2020 16:40 Ответить
"Этническая ОПГ" - это цыгане?
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24.07.2020 16:51 Ответить
Можно огласить название этноса, пожалуйста?
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24.07.2020 16:51 Ответить
вейшнорийцы
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24.07.2020 18:57 Ответить
Врут что грузины (
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24.07.2020 16:58 Ответить
Два Добкіни і Гепа?
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24.07.2020 17:09 Ответить
Етнічєскі харьковчанє, чи що там за етнос такий завівся?
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24.07.2020 17:27 Ответить
Этруски? Не?
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24.07.2020 17:27 Ответить
"Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, "

В самом тексте новости - про "этническое" - ни слова. Негры или китайцы?
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24.07.2020 18:10 Ответить
 
 