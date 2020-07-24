13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил. ФОТОрепортаж
Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Киев эвакуировали 13 воинов, получивших ранения на Донбассе.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
"Военно-транспортным самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ан-26 тринадцать военнослужащих, получивших огнестрельные ранения в районе сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в военный госпиталь, расположенный в Киеве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.
Сейчас украинские воины размещении в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Волонтер Наталья Воронкова на странице в сети Facebook отмечает, что пятеро воинов, ранее доставленные в госпиталь остаются в реанимации.
Воронкова просит всех неравнодушных помочь водой, едой, гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью.
"Бывает что бойцы без телефонов - поэтому актуальны любые аппараты и телефонные карточки. Для реанимационных было бы желательно несколько планшетов с аудио книгами. Будем рады любимой вашей помощи. Заранее очень благодарны. ... Отдельно очень сейчас нужна помощь военным медикам на фронте - списки заказов достаточно большие", - говорится в сообщении.
Карта для помощи раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталья Воронкова.
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"Волонтер Наталья Воронкова на странице в сети https://www.facebook.com/100001341160844/posts/3132893413432000/?d=n Facebook отмечает, что пятеро воинов, ранее доставленные в госпиталь остаются в реанимации.
Воронкова просит всех неравнодушных помочь водой, едой, гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью.
"Бывает что бойцы без телефонов - поэтому актуальны любые аппараты и телефонные карточки. Для реанимационных было бы желательно несколько планшетов с аудио книгами. Будем рады любимой вашей помощи. Заранее очень благодарны. ...
Отдельно очень сейчас нужна помощь военным медикам на фронте - списки заказов достаточно большие", - говорится в сообщении.
Карта для помощи раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталья Воронкова."
Источник: https://censor.net/p3210015
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya?__cft__[0]=AZU2epXc6AUSeB0DOB87L0vLA-gziRtrufSbISMlNIs1bje9aY89CqTGBKwNwdCysnTydyZlDQSPTbLNHy62tv63y2P3LXbmwVtjvELJERoZTQe2i_angGCAaEeeCNXm-*********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова
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Репост, будь ласка! До Київа прилетів борт с пораненими захисниками.
На фронті жах, всі бачать, що кожен день пораненні та скільки вбитих.
Багато скорих, воїни з ампутаціями ніг, кулевими та осколочними пораненнями.
Сьомий рік ми зустрічаємо борти, війна не закінчується, війна кожного дня.
Зустріли хлопців, закупили все, чого не хватає, заполнили холодильники.
Бійці говорять, що вражені, зустріли як рідних. Так і є.
Люди хто був шпиталі і бачили, як везуть поранених, плакали.
Потреби, як завжди, соки, молочка, кофе, м'ясне , солодощі.
Дякую всім хто не забуває, що в країні страшна війна.
Картка для допомоги 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова