13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил. ФОТОрепортаж

Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Киев эвакуировали 13 воинов, получивших ранения на Донбассе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

"Военно-транспортным самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ан-26 тринадцать военнослужащих, получивших огнестрельные ранения в районе сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в военный госпиталь, расположенный в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Сейчас украинские воины размещении в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Волонтер Наталья Воронкова на странице в сети Facebook отмечает, что пятеро воинов, ранее доставленные в госпиталь остаются в реанимации.

Воронкова просит всех неравнодушных помочь водой, едой, гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью.

"Бывает что бойцы без телефонов - поэтому актуальны любые аппараты и телефонные карточки. Для реанимационных было бы желательно несколько планшетов с аудио книгами. Будем рады любимой вашей помощи. Заранее очень благодарны. ... Отдельно очень сейчас нужна помощь военным медикам на фронте - списки заказов достаточно большие", - говорится в сообщении.

Карта для помощи раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталья Воронкова.

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