РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11435 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
5 115 12

13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил. ФОТОрепортаж

Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Киев эвакуировали 13 воинов, получивших ранения на Донбассе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

"Военно-транспортным самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ан-26 тринадцать военнослужащих, получивших огнестрельные ранения в районе сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в военный госпиталь, расположенный в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Сейчас украинские воины размещении в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Волонтер Наталья Воронкова на странице в сети Facebook отмечает, что пятеро воинов, ранее доставленные в госпиталь остаются в реанимации.

Воронкова просит всех неравнодушных помочь водой, едой, гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью.

"Бывает что бойцы без телефонов - поэтому актуальны любые аппараты и телефонные карточки. Для реанимационных было бы желательно несколько планшетов с аудио книгами. Будем рады любимой вашей помощи. Заранее очень благодарны. ... Отдельно очень сейчас нужна помощь военным медикам на фронте - списки заказов достаточно большие", - говорится в сообщении.

Карта для помощи раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталья Воронкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские, раненые в результате подрыва мины на Луганщине, эвакуированы вертолетом в Днепр, - МВД. ФОТО

13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил 01
13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил 02
13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил 03
13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил 04
13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил 05
13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил 06
13 воинов, получивших ранения на Донбассе, эвакуировали в Киевский военный госпиталь, - Командование Медсил 07

Автор: 

Киев (25663) ранение (3394) эвакуация (2096) Донбасс (26956) военнослужащие (6177)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
выздоравливайте мужики
показать весь комментарий
24.07.2020 16:11
+19
Українським воїнам бажаємо повністю одужати, а медикам витримати знущання зевлади.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:14
+13
Дай вам Боже одужати і бути здоровими, хлопчики!
показать весь комментарий
24.07.2020 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
выздоравливайте мужики
показать весь комментарий
24.07.2020 16:11 Ответить
Герои настоящие ,скорейшего выздоровления!
показать весь комментарий
24.07.2020 16:28 Ответить
Українським воїнам бажаємо повністю одужати, а медикам витримати знущання зевлади.
показать весь комментарий
24.07.2020 16:14 Ответить
Иногда вижу , как ватное животное едет из Крыма в рашу через Днепр . Удивляюсь терпению украинцев .
показать весь комментарий
24.07.2020 16:14 Ответить
Дай вам Боже одужати і бути здоровими, хлопчики!
показать весь комментарий
24.07.2020 16:17 Ответить
Швідкого одужання, рідненькі
показать весь комментарий
24.07.2020 16:19 Ответить
скоро вас посетит Верховный,бо уже 14 месяцев не был..
показать весь комментарий
24.07.2020 16:38 Ответить
14 месяцев при должности.. как не был в госпитале у раненных (но зато набрался смелости и посетил пустой мобильный военный госпиталь))))) он просто впечатлительный... бубосик )))
показать весь комментарий
24.07.2020 17:03 Ответить
Повторю, вдруг кто не дочитал.

"Волонтер Наталья Воронкова на странице в сети https://www.facebook.com/100001341160844/posts/3132893413432000/?d=n Facebook отмечает, что пятеро воинов, ранее доставленные в госпиталь остаются в реанимации.

Воронкова просит всех неравнодушных помочь водой, едой, гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью.
"Бывает что бойцы без телефонов - поэтому актуальны любые аппараты и телефонные карточки. Для реанимационных было бы желательно несколько планшетов с аудио книгами. Будем рады любимой вашей помощи. Заранее очень благодарны. ...
Отдельно очень сейчас нужна помощь военным медикам на фронте - списки заказов достаточно большие", - говорится в сообщении.

Карта для помощи раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталья Воронкова."

Источник: https://censor.net/p3210015
показать весь комментарий
24.07.2020 16:39 Ответить
Можно помочь через Наталью Юсупову.

https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya?__cft__[0]=AZU2epXc6AUSeB0DOB87L0vLA-gziRtrufSbISMlNIs1bje9aY89CqTGBKwNwdCysnTydyZlDQSPTbLNHy62tv63y2P3LXbmwVtjvELJERoZTQe2i_angGCAaEeeCNXm-*********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова

https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/3273484642712641?__cft__[0]=AZU2epXc6AUSeB0DOB87L0vLA-gziRtrufSbISMlNIs1bje9aY89CqTGBKwNwdCysnTydyZlDQSPTbLNHy62tv63y2P3LXbmwVtjvELJERoZTQe2i_angGCAaEeeCNXm-*********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 18 хв. ·
Репост, будь ласка! До Київа прилетів борт с пораненими захисниками.

На фронті жах, всі бачать, що кожен день пораненні та скільки вбитих.
Багато скорих, воїни з ампутаціями ніг, кулевими та осколочними пораненнями.
Сьомий рік ми зустрічаємо борти, війна не закінчується, війна кожного дня.
Зустріли хлопців, закупили все, чого не хватає, заполнили холодильники.

Бійці говорять, що вражені, зустріли як рідних. Так і є.
Люди хто був шпиталі і бачили, як везуть поранених, плакали.
Потреби, як завжди, соки, молочка, кофе, м'ясне , солодощі.
Дякую всім хто не забуває, що в країні страшна війна.

Картка для допомоги 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова
показать весь комментарий
24.07.2020 16:45 Ответить
13 воїнів, поранених на Донбасі, евакуювали до Київського військового госпіталю, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 4272
показать весь комментарий
24.07.2020 21:47 Ответить
 
 