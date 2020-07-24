Пара сожителей похитила 250 тыс. грн при помощи накладок для банкоматов, - полиция. ФОТО

Мужчина и женщина приезжали из столицы в Чернигов, выбирали банкомат и наклеивали на щель для выдачи денег накладку. Люди, пытавшиеся снять деньги, решали, что банкомат не работает и уходили. После этого злоумышленники снимали накладку и забирали деньги.

Об это Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Национальной полиции.

"Сожители приезжали из столицы в Чернигов, где на местных банкоматах размещали специальные накладки. Далее они ждали, пока кто-то воспользуется банкоматом для снятия наличных. Поскольку накладки физически препятствовали выдаче купюр, граждане считали, что банкомат не работает, и уходили, не получив средств. После этого злоумышленники вынимали накладку и забирали деньги", - рассказали в полиции.

Таким образом им удалось похитить около 250 тыс. грн.

В доме и в автомобиле сожителей нашли алюминиевый профиль, который использовали как накладки.

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Производство расследуют по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем). Сожителям светит до 6 лет за решеткой.





