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Пара сожителей похитила 250 тыс. грн при помощи накладок для банкоматов, - полиция. ФОТО

Мужчина и женщина приезжали из столицы в Чернигов, выбирали банкомат и наклеивали на щель для выдачи денег накладку. Люди, пытавшиеся снять деньги, решали, что банкомат не работает и уходили. После этого злоумышленники снимали накладку и забирали деньги.

Об это Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Национальной полиции.

"Сожители приезжали из столицы в Чернигов, где на местных банкоматах размещали специальные накладки. Далее они ждали, пока кто-то воспользуется банкоматом для снятия наличных. Поскольку накладки физически препятствовали выдаче купюр, граждане считали, что банкомат не работает, и уходили, не получив средств. После этого злоумышленники вынимали накладку и забирали деньги", - рассказали в полиции.

Таким образом им удалось похитить около 250 тыс. грн.

В доме и в автомобиле сожителей нашли алюминиевый профиль, который использовали как накладки.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина скотчем приклеил к 200-гривневой купюре нитку и больше года пополнял счет на мобильном

Производство расследуют по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем). Сожителям светит до 6 лет за решеткой.

Пара сожителей похитила 250 тыс. грн при помощи накладок для банкоматов, - полиция 01
Пара сожителей похитила 250 тыс. грн при помощи накладок для банкоматов, - полиция 02
Пара сожителей похитила 250 тыс. грн при помощи накладок для банкоматов, - полиция 03

Автор: 

воровство (662) мошенничество (1235) Нацполиция (16550) Чернигов (890) банкомат (119) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+12
Чертежи опубликуйте пожалуйста
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24.07.2020 16:18
+9
Журналисты ну вы хоть иногда головой дуть пробовали или нет . Вы только что выложили в сеть схему преступления , вместе с орудием преступления . Теперь любой малолетний дебил который не хочет работать , обязательно попробует это сделать . Нельзя было написать про пару мошенников не конкретизируя детали.
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24.07.2020 16:20
+8
Этой схеме сто лет в обед. Называется cash trapping (кэш-треппинг) и легко гуглится в интернете
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24.07.2020 16:31
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будем знать...
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24.07.2020 16:18 Ответить
Про 6 років за гратами?
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24.07.2020 19:14 Ответить
это если не поделиться
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25.07.2020 08:23 Ответить
Чертежи опубликуйте пожалуйста
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24.07.2020 16:18 Ответить
Вон жеж фото есть - иди в эпицентр и ищи такуже

******* стыд
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24.07.2020 16:32 Ответить
Ты потерпевшего напоминаешь)))
Тот сыграл роль в сериале и тут играет)))

По сути:
Ты знаешь сколько нужно отрезать и как и на какую модель банкомата нужно поставить?
Или тебе в эпицентре это рассказали?
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25.07.2020 09:25 Ответить
Пораділи б за людей - зараз так рідко у пар однакові інтереси...
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24.07.2020 16:20 Ответить
Журналисты ну вы хоть иногда головой дуть пробовали или нет . Вы только что выложили в сеть схему преступления , вместе с орудием преступления . Теперь любой малолетний дебил который не хочет работать , обязательно попробует это сделать . Нельзя было написать про пару мошенников не конкретизируя детали.
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24.07.2020 16:20 Ответить
Этой схеме сто лет в обед. Называется cash trapping (кэш-треппинг) и легко гуглится в интернете
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24.07.2020 16:31 Ответить
Ну так пусть еще гоп стоп прорекламируют тогда.
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24.07.2020 16:44 Ответить
Они ведь не только потенциальным мошенникам сообщают, но и потенциальным жертвам. Предупрежден - значит вооружен
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24.07.2020 16:48 Ответить
Це для Вас легко гуглиться в інтернеті.
А для 73,22%, це зовсім нелегко.
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24.07.2020 18:27 Ответить
Тут я навіть сперечатися не буду
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24.07.2020 21:03 Ответить
Спасибо за идею!
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24.07.2020 16:31 Ответить
зачем вы это рассказываете ?знаете какой теперь соблазн))))
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24.07.2020 16:33 Ответить
Очікувано .
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24.07.2020 16:38 Ответить
А в Чернігові зарплати і пенсії маленькі, тому для людей це втрата.
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24.07.2020 16:43 Ответить
Сожители?
Да вроде ж сейчас таких зовут: «возлюбленньіе» ?
Нє?
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24.07.2020 16:47 Ответить
Гражданскобрачные
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24.07.2020 16:49 Ответить
это "гражданский брак" называется
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24.07.2020 16:53 Ответить
может лучше публиковать *мужчина с сожительницей* или *женщина с сожителем* а то 2 сожители как-то по-гейски
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24.07.2020 16:49 Ответить
Сожитель № 1 и сожитель № 2 - по-европейски...
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24.07.2020 16:55 Ответить
Уже не те...)
Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція - Цензор.НЕТ 1881
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24.07.2020 16:54 Ответить
Только хотел написать)) Клайд Йосипивич та Боні Ульянівна))
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24.07.2020 17:04 Ответить
"Пара сожителей"... теперь в тюрьме, у них будут другие "сожители".
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24.07.2020 17:04 Ответить
сожители - это кто?
он+она
он+он
она+она
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24.07.2020 17:08 Ответить
На фальш-панелі шпарина для готівки не має отвору. Будь хто з клієнтів банку може це пальцем перевірити і подзвонити в банк по телефону який надрукований на картці. І почекати приїзду поліцейського.
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24.07.2020 17:53 Ответить
цікаво було б знати національність "сожитілєй"
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24.07.2020 20:58 Ответить
ликбез для пту-шников...
зачем, Юра?
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24.07.2020 22:33 Ответить
 
 