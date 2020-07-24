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Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Тяжелая выдалась неделя...

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Без изменений...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, в случае неудачи этим займется АМПУ, - Шмыгаль

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

... и всем смотреть фильм "Мимино" 1977 года...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я входил в ОПГ, которая захватила власть в 2014 году", - экс-нардеп Жвания. ВИДЕО

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Согласен на любую работу ...

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

По законам жанра

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Высшая лига смеха

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...а якби сценаристи були з Голівуду ...

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Ему звонят только по поводу чертей

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

ГЕНИАЛЬНО!!!! Это Оскар!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша. ВИДЕО

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Кадровый голод в стране...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Кремлевский черт

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Жвания Давид (351) Зеленский Владимир (20772) путин владимир (31522) Саакашвили Михеил (3307) фотожаба (14478) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+58
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6416
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24.07.2020 19:29
+55
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8870

..
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24.07.2020 19:28
+55
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4082
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24.07.2020 19:36
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Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8870

..
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24.07.2020 19:28 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8906
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25.07.2020 08:18 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6416
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24.07.2020 19:29 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 560
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24.07.2020 19:30 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 933
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24.07.2020 19:34 Ответить
КАКОМУ?!!!!
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24.07.2020 21:45 Ответить
цікаві жаби.
особливо шахтьор луческу- тренер Динамо
а бубачка вже приївсь.
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24.07.2020 19:30 Ответить
Почитайте відгуки щодо цього товару на Розетці. Веселий вечір гарантовано!
https://rozetka.com.ua/fromin_8594161671152/p75283158/comments/

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1622
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24.07.2020 19:35 Ответить
ну если продают мёд с подснежников . то чё бы и воде с кристалами хрусталя не быть . в голобородьку ведь 73% уверовало
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24.07.2020 19:55 Ответить
мёд с подснежников
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24.07.2020 20:00 Ответить
Прикольні відгуки
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24.07.2020 19:58 Ответить
600 грн за 0.7 л )))))
цікаво, чи лохі клюють
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24.07.2020 19:59 Ответить
Вони купують.
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25.07.2020 09:19 Ответить
Спасибо за ссылку.Смеялся до слез.
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24.07.2020 20:28 Ответить

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3739
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24.07.2020 19:31 Ответить
В Оман ... Да на лыжах!
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24.07.2020 21:47 Ответить
Харьковские блогеры пересняли концовку задержания террориста в Луцке



https://www.facebook.com/kharkiv1654/videos/2770607913222792/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCXC2iutZy2F3lVgCJ5pyg_DD7Q3cf8EsGJBUF2Cy8_-dE2cXY3bubdV9IYzOM79RCHOxP-Vrk1GJs9&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&hc_location=group
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24.07.2020 19:34 Ответить
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24.07.2020 19:39 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1935
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24.07.2020 19:36 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4082
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24.07.2020 19:36 Ответить
Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… ©
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24.07.2020 19:37 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1762
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24.07.2020 19:38 Ответить
А не надорветься,потерпевший?
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24.07.2020 21:49 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 856
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24.07.2020 19:45 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ6zkcwJbo1hbso_GjsRhM8iTfm1kyH3DCsfsiJITQ0qk4jHtIEFKY4EKoM86kMB-8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158622629183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=-R 3 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

30 років тому.
Добре пам'ятаю, де я в мить підйому прапора стояла, і навіть (як то завжди врізається у важливі моменти життя) - в чому була вбрана.
Господи, як же це було прекрасно!
Хто не бачив - знайдіть 17 хв і подивіться уважненько, не минаючи ні титли, на цей Київ літа 1990-го. Через 2,5 місяці почався "перший Майдан" - Революція на граніті, і 15 жовтня майже такі самі багатотисячні колони киян вийшли на загальноміський страйк на підтримку студентів - тільки то вже була не святкова юрба, а зла, рішуча й зосереджена, йшли "підприємствами", і це теж було по-своєму прекрасно, але іншою, грізною красою, про яку писав Єйтс ("a terrible beauty was born"), - бачити ті вручну намальовані плакати: "Більшовик", "Ленінська кузня", "Арсенал": останній спалах робітничого руху в Європі 20-го ст., відлуння польської Солідарности... (Ось тоді Кравчук і мусив прийняти рішення: ну його на фіґ, Москва далеко, а сила - ось вона, прямо під вікнами тече самоорганізованою людською рікою... )
Подивіться, обов'язково. Хоча б на те, щоб потім ніяке стерво не посміло брехати вам у живі очі, ніби незалежність нам хтось "подарував".
Щоб нам, у черговий раз, не вкрали нашу історію.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Sm41WF_JI&t=1s
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24.07.2020 20:52 Ответить
Герб России?
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24.07.2020 21:45 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8525
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24.07.2020 20:19 Ответить
100% любовница Зеленского.
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24.07.2020 23:05 Ответить
Так, це одразу було видно, що він її обирав саме для цього. Доречі, як коханка вона Янелоху дуже підходить, як за національністю так і за зростом. Лєнка така кобила в порівнянні з цією шмакодявкою.
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24.07.2020 23:17 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4471
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27.07.2020 10:19 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8915
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27.07.2020 10:20 Ответить
Кудись дуже далеко Лєнку попєрдоліло. Перша леді не з'являється разом з чоловіком вже з травня. Скандал з коханкою Мєндель, продаж будинку, переїзд Зе у державну резиденцію - все це свідчить про те, що у нас вже немає першої леді, а є коханка єврейка маленького зросту, яка була приставлена кремлем до українського президента. Мені цікаво, а вона взагалі жива?
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27.07.2020 10:56 Ответить
..хтось любиться, милується..
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25.07.2020 09:21 Ответить
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8512
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24.07.2020 20:33 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2993
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24.07.2020 20:40 Ответить
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25.07.2020 10:11 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1220
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24.07.2020 20:40 Ответить
Декому щоб в свій райцентр заїхати треба їхати через інший райцентр.
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24.07.2020 21:22 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1367
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24.07.2020 21:24 Ответить
Це ж Лєо та божевільна Грета.
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24.07.2020 23:19 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 352
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24.07.2020 21:28 Ответить
Так начался закат "Квартала-95", фирма "Арсен и компания" его оставила не у дел.
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24.07.2020 22:01 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6104
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24.07.2020 22:57 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1726
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24.07.2020 22:46 Ответить
почему без намордника???
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27.07.2020 10:23 Ответить
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8140
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24.07.2020 23:39 Ответить
І всі знають,хто розрулить ситуацію
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6110
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24.07.2020 23:45 Ответить
Дайте самці телефон того пацана, ну ви вкурсі, і він все владнає.
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25.07.2020 11:40 Ответить
Вово, ЗЕнедоумок тільки по самках і може.
Мендель не дасть збрехати
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27.07.2020 14:32 Ответить
Арсенчик шептуна пустил. Бойца к таким вызовам не готовили. Надо было чиркнуть зажигалкой и страна вздохнула бы с облегчением
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25.07.2020 13:05 Ответить
Задовбало все. Ми тут каменти шмурдячимо, а нічого не змінюється. Може хвате знущатися над собою? Нинішній през-нічого не вирішує: невже не зрозуміло?
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25.07.2020 01:31 Ответить
Воно то так, але б*ють не по паспорту, а по морді.
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25.07.2020 09:17 Ответить
нехрен тогда под контроль брать, раз не решает.
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27.07.2020 10:24 Ответить
для піару...
а в цей час військовий 4-ри доби помирав.
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27.07.2020 14:34 Ответить
Нет ничего хуже: клоуна сделать президентом, а затем его высмеивать...
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27.07.2020 20:42 Ответить
 
 