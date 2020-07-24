Экс-нардеп Жвания 65 раз летал в Москву и обратно через Минск, - СМИ
Бывший народній депутат Давид Жвания регулярно летает в Москву через Беларусь.
Об этом сообщает "Україна молода", в распоряжении которой оказался список перелетов Жвании в Россию, информирует Цензор.НЕТ.
Авиационные перелеты экс-нардеп совершал между Киевом и Минском, после закрытия авиасообщения с Россией именно по такому маршруту добираются в Москву из Украины.
За менее чем за три года Жвания совершил в оба конца 65 перелетов.
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+59 Kamate Kaora
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+54 Лариса #401376
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Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение и томление подарил он везде ,
Ведь Родиной править не всем улыбается ,
А мы в тяжелом сне задержались на дне .
Ведь Петр Порошенко он такой как все,
Отец стране он сын и муж своей жене.
Грехи свои он знает и искупает в гневе ,
Но кто из нас безгрешен в нашей вере?
Его судьба не выбирала на тайной встрече
И за гриву не ласкала на Венском вече.
Из всех кто был там ,вам не признается ,
Что чашу эпохальную самому испить кусается .
Ведь тяжелей всего нам грех принять
Тяжелей всего друзей простить опять
Тяжелей всего себя нам в них узнать,
Но он история страны и пятый Президент!!!
А Падучий завидует еле стоячему,
И Стоячий завидует уже лежачему,
Вот Богатый завидует еще довольному ,
Но Довольный предаст любому Вольному.