В честь 30-летия поднятия национального флага над киевской мэрией здание КГГА подсветили сине-желтым цветом. ФОТО
По случаю тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага над столицей здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В мэрии напомнили, что 24 июля 1990 года, за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины, возле здания КГГА и Киевсовета впервые подняли национальный флаг.
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30 років тому.
Добре пам'ятаю, де я в мить підйому прапора стояла, і навіть (як то завжди врізається у важливі моменти життя) - в чому була вбрана.
Господи, як же це було прекрасно!
Хто не бачив - знайдіть 17 хв і подивіться уважненько, не минаючи ні титли, на цей Київ літа 1990-го. Через 2,5 місяці почався "перший Майдан" - Революція на граніті, і 15 жовтня майже такі самі багатотисячні колони киян вийшли на загальноміський страйк на підтримку студентів - тільки то вже була не святкова юрба, а зла, рішуча й зосереджена, йшли "підприємствами", і це теж було по-своєму прекрасно, але іншою, грізною красою, про яку писав Єйтс ("a terrible beauty was born"), - бачити ті вручну намальовані плакати: "Більшовик", "Ленінська кузня", "Арсенал": останній спалах робітничого руху в Європі 20-го ст., відлуння польської Солідарности... (Ось тоді Кравчук і мусив прийняти рішення: ну його на фіґ, Москва далеко, а сила - ось вона, прямо під вікнами тече самоорганізованою людською рікою... )
Подивіться, обов'язково. Хоча б на те, щоб потім ніяке стерво не посміло брехати вам у живі очі, ніби незалежність нам хтось "подарував".
Щоб нам, у черговий раз, не вкрали нашу історію.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Sm41WF_JI&t=1s
Пусть будет море и солнце.
Вам лишь бы спорить и бурлить- ни дня без зрады.
ГАРНІ КОЛЬОРИ
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Підсічувати треба не по случаю,а кожну ніч цілий рік у всіх містах України!