В честь 30-летия поднятия национального флага над киевской мэрией здание КГГА подсветили сине-желтым цветом. ФОТО

По случаю тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага над столицей здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В мэрии напомнили, что 24 июля 1990 года, за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины, возле здания КГГА и Киевсовета впервые подняли национальный флаг.