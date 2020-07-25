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Новости Фото ДТП
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Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В Броварском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле села Семиполки столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, на месте уже работает полиция, спасатели и медики.

"Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду метала. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что погиб виновник аварии. Предварительно, виновником стал водитель "Фольксвагена", который выехав на "встречку" ударил фуру в левое колесо, от чего её понесло прямо в лоб автобуса полного людьми! "Благодаря мастерству водителя автобуса, который ушёл от лобового удара, получил удар по касательной после чего перевернулся и слетел в кювет! Виновник погиб от множественных травм, пытались реанемировать, но травмы не совместимы с жизнью! Госпитализировано 9 человек в средней тяжести. Остальным оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", - говорится в сообщении.

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Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие 01
Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие 02
Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие 03

Автор: 

ДТП (7684) Киевская область (4190)


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Топ комментарии
+8
Будуються нові. Повільно, проте будуються.

На совок фапаєш?
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25.07.2020 10:15
+7
Вот как раз этим совковым наследием Украина и пользуется.А что будет когда закончится совковое наследие?
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25.07.2020 10:10
+6
В стране нет дорог, соответствующих количеству и потоку транспорта. Большинство дорог - совковое наследие, двухполосные, на которых тошнят фуры с утра до вечера, не давая проехать остальным участникам движения.Аварийность зашкаливает, вместо строительства новых занимаются ямочным ремонтом и засидками полицаев в кустах.
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25.07.2020 09:34
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Правила форума Совет форумчан
В стране нет дорог, соответствующих количеству и потоку транспорта. Большинство дорог - совковое наследие, двухполосные, на которых тошнят фуры с утра до вечера, не давая проехать остальным участникам движения.Аварийность зашкаливает, вместо строительства новых занимаются ямочным ремонтом и засидками полицаев в кустах.
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25.07.2020 09:34 Ответить
Вот как раз этим совковым наследием Украина и пользуется.А что будет когда закончится совковое наследие?
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25.07.2020 10:10 Ответить
Будуються нові. Повільно, проте будуються.

На совок фапаєш?
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25.07.2020 10:15 Ответить
фапаєш?
=
у тебя проблемы с фапаньем?
https://censor.net/comments/locate/3210094/019214d1-7c38-731d-a04b-193029b21979
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25.07.2020 10:43 Ответить
дрочуєш? в тебе точно нема проблем з цим
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25.07.2020 11:04 Ответить
не суди по своим дурным привычкам
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25.07.2020 11:18 Ответить
В 1-ю психликарню интернет опять включили!
В населённом пункте ушлёпок гонит на обгон с явным превышением скорости, а виноваты дороги!
Во всей Европе люди нормально ездят про небольшим дорогам без всяких отбойников среди множества населённых пунктов, просто ездят нормально!
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25.07.2020 11:49 Ответить
Болван, в нормальных странах фуры не ездят по городам, их разгружают в пригороде.
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25.07.2020 12:36 Ответить
Семиполки - город?
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25.07.2020 13:26 Ответить
тем более
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25.07.2020 14:32 Ответить
Знаєш, у тебе політичні погляди начебто правильні, проте твій дебілізм кидає тінь на усіх адекватних прихильників Пороха.
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25.07.2020 13:24 Ответить
с чего ты взял что я порохобот?
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25.07.2020 14:33 Ответить
Бот- це безлика особа, що сидить на акаунті, який дадуть і пише, що скажуть. Ти жива людина із своїми переконаннями, чи мережевий заробітчанин?))
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25.07.2020 15:41 Ответить
а судьи кто?
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25.07.2020 16:00 Ответить
Він - зебіл.
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26.07.2020 00:15 Ответить
Чернігівська траса завжди була більш-менш нормальна і за рядністю, і за якістю
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25.07.2020 10:35 Ответить
где отбойники? Нет ни одного автобана европейского уровня с севера на юг или с запада на восток.Какие то кусочки - черниговские, киевские, харьковские.
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25.07.2020 10:45 Ответить
Проблема не в отбойниках, а дебилах на хламе из ЕС и США, которые ведут себя на дорогах как олени. Автомобиль не должен быть доступен каждому идиоту, нужен жесткий техосмотр, автоматическая фиксация нарушений и огромные штрафы.
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25.07.2020 11:21 Ответить
У нас когда на мосту поставили разделительный отбойник, исчезла аварийность от лобовых столкновений.
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25.07.2020 11:25 Ответить
Ты предлагаешь везде отбойники поставить? Может проще оленям ограничить доступ к автомобилям?
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25.07.2020 11:36 Ответить
диагноза "олень" не существует, поэтому это не просто, но ты можешь изменить мир, иди в депутаты.
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25.07.2020 11:48 Ответить
Посмотри вокруг, оленями заполнены дороги Украины, они не соблюдают ПДД, не следят за техническим состоянием своих автомобилей, садятся за руль под наркотой и алкоголем и пр.
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25.07.2020 11:51 Ответить
Тебе же сказали - иди в депутаты и утверждай в законе диагноз "олень".
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25.07.2020 12:28 Ответить
Поддерживаю. Будут разделительные отбойники - ни у кого не возникнет желания обогнать по встречной полосе.
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25.07.2020 13:04 Ответить
Это также спасает от лобовых в гололёд и слякоть.при заносе
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25.07.2020 14:35 Ответить
Показатель Северный мост в Киеве, пока не было отбойника мясорубка была каждую неделю!
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25.07.2020 22:02 Ответить
Ооо, чуствуется ярость отлучённых от техосмотра ментов

К сведению остальных: аварии от техсостояния гдето там около 0.1 или менее процентов, тоесть - нисколько.
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25.07.2020 11:46 Ответить
Бляхер, ты был в странах ЕС? Видел там коптящие развалюхи на лысых колёсах?
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25.07.2020 11:48 Ответить
Был. Развалюхи такие самые, как и у нас.
Собственно оттуда бляхи и поприезжали в том самом состоянии.
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25.07.2020 11:59 Ответить
Только почему-то они не коптят и не разваливаются на ходу.
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25.07.2020 12:49 Ответить
автомобили для избранных ... и ооогромные штрафы.. шо мусорок денег на жизнь не хватает ? Иди работай !
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25.07.2020 12:28 Ответить
Автомобили для ответственных, а не для дебилов.
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25.07.2020 12:31 Ответить
т.е ты считаешь, что ответственность прямо пропорциональна стоимости автомобиля или сумме штрафа ?
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25.07.2020 13:00 Ответить
Таксист-евробляХер?😂
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25.07.2020 12:38 Ответить
"ваз баклажан" ?
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25.07.2020 13:01 Ответить
Конкретно в Семиполках дорога четырёхполосная. Да, ещё с совка, но в данный момент ремонтируется.
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25.07.2020 10:35 Ответить
внатуре "четырёхполосные" дороги переделаны из трёхполосных с нарушением ГОСТ.
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25.07.2020 10:42 Ответить
Да? Ещё при сесеер? Нуну.
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25.07.2020 11:46 Ответить
Что "нуну", болван? почитай про Обуховскую трассу. Причины аварийности - новая разметка из трёхполосной в четырёхполосную. с нарушением норм.
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25.07.2020 11:51 Ответить
То нуну, что до вас в дурке не довели - Чернигов-Киев четыре полосы ещё со времён СССР.
Раз мы об этой аварии говорим.

А что там у вас на Обухов этой темы не касается.
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25.07.2020 11:58 Ответить
Болван, на большинстве дорог две полосы, на большинстве четырёхполосных дорог ширина не соответствует безопасным нормам, а что там у вас в кусочке на Чернигов этой темы не касается.
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25.07.2020 12:34 Ответить
Деццкий сад. Детепе на том самом кусочке, иди галоперидолу проколи санитар уже заждался, хехе
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25.07.2020 12:40 Ответить
тебе надо ты и проколи
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25.07.2020 12:41 Ответить
Це виправдовує перевищення швидкості що немає доріг?
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25.07.2020 10:38 Ответить
Ты сказал виправдовує.
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25.07.2020 10:40 Ответить
Ти не розумієш того що читаєш.
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25.07.2020 10:48 Ответить
не тебе, глина, судить шо хто розумие.
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25.07.2020 12:43 Ответить
Мені мені, тупаків як ти завжди треба ставити на місце, хоча онлайн це не реально бо тілький лівий "хук" розуміють тупаки.
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25.07.2020 14:28 Ответить
шампиньон, у тебя бицепс меньше чем у твоей жены. Выноси уточки из под англичан и не вякай.
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25.07.2020 14:30 Ответить
Ідіоти пустозвони з своєї пустої голови неможкть нічого вигадати крім "уточєк винасі" або "збирай полуницю" .
Ти сам підтвердив моє припущення що ти тупе.
P. S. Більше відповіді не буде, з тупими балабооками довго не спілкуюсь.
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25.07.2020 15:27 Ответить
ти ж тупiший на порядок, пустоголовий наймит.
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25.07.2020 15:59 Ответить
простите, как совковое наследние дорого пересекается с том, что погибший долбойоб?
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25.07.2020 10:55 Ответить
Никак, но в ватной голове всякое бывает😂
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25.07.2020 11:16 Ответить
Это твоя фамилия.
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25.07.2020 11:19 Ответить
Да, но и в Европе на таких дорогах фуры идут плотным потоком и никто не вылетает на встречку. Все едут менее 70 км/ч и никто не возмущается.
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25.07.2020 11:13 Ответить
у нас зерновозы 40 едут
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25.07.2020 11:19 Ответить
Я не отрицаю разбитых дорог, отсутствия автобанов и перегрузы на зерновозах. Главная причина аварийности - культура вождения на нуле. Менталитет рулит. Почему в Европе на национальных дорогах (не автобанах) сотни тысяч фур, которые еле плетуться, а "летунов" на лекговых авто нет. Редко кто нарушает (конечно камеры тоже помогают).
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25.07.2020 13:31 Ответить
потому что там ширина полос соответсвует стандарту.
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25.07.2020 14:31 Ответить
Там дороги порой уже, чем у нас.
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25.07.2020 14:41 Ответить
Значит кто то кое где у них порой честно жить не хочет.
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25.07.2020 16:07 Ответить
А бы шо нести...
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26.07.2020 09:46 Ответить
абы шо ответить порой
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26.07.2020 10:18 Ответить
Будьте внимательны и осторожны, не спешите

==
Соответсвенно прекратите воровать, давать тупые советы, постройте автобаны для фур с разделительными отбойникам и запретите им ездить через населённые пункты и города.
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25.07.2020 09:38 Ответить
Это ты сёйчас к Коломойскому обращаешься,Ахметову или Пинчуку?
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25.07.2020 10:12 Ответить
А хто зараз презедент?)))
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25.07.2020 10:16 Ответить
Такими речами взагалі-то Кабмін займається. Повноваження Президента - зовнішні справи та оборона.
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25.07.2020 11:17 Ответить
Так у всіх проколах кабміну з 2014 по 2019 твоя гвардія винуватила Пороха, хоча в кабміні була збірна солянка за поданням від різних політ сил.
А зараз монобільшість. І у кабміні всі за поданням зе. Отже не крутись і не з'їзджай. За все, що коїться у зовнішній та внутрішній політиці несе відповідальність зе. Бо у КМ, ГП та інших інститутах "на 100% його люди".
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25.07.2020 13:28 Ответить
Так-так, я в курсі - усьо було супроти сизоносого гетьмана. І коаліція була не така, і свинарчуки йому гадили, і хтось склади постійно підривав, і ***** моряків в полон взяло (а не мало би). Та і багато чого іншого - поганим танцюристам завжди заважає маленька анатомічна дрібниця...
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25.07.2020 14:25 Ответить
Завертівся як)) ще раз для тупих повторюю- при Пороху КМ був збірною солянкою. А при зе- всі ставленики зе. Різницю відчуваєш? Свинарчуки тут до чого? Їх вже посадили навесні.
Монобільшість. Цю фразу ти і тобі подібні повторювали рік. Хавай-те.
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25.07.2020 15:48 Ответить
Завертівся? Так, Петро вертівся, як вуж на пательні і називав це патріотичними танцями. Але руки по старій пам'яті вже нічого, як красти не могли...
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25.07.2020 16:03 Ответить
Що ти мелеш?)))
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25.07.2020 16:43 Ответить
Туда тоже можно.
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25.07.2020 10:46 Ответить
И снова фура (
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25.07.2020 10:00 Ответить
Не фура, а олень на фольксе!
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25.07.2020 11:52 Ответить
Видео не пробовали смотреть?
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25.07.2020 13:31 Ответить
Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие - Цензор.НЕТ 339
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25.07.2020 10:00 Ответить
стремная штука ночью...как правило габаритов нет
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25.07.2020 10:29 Ответить
нет повода, не увеличить штрафы.....
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25.07.2020 10:17 Ответить
а де карта від авакова з статистикою подібною до карти з ковід, чи цим залякати й держати в узді ніяк то нах потрібно?
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25.07.2020 10:36 Ответить
Імператор Хуан ди в 2600 році до н.е. вже тоді ввів стандарт на ширину доріг, повозок, на пиття кипяченого чаю тощо. А наші керманичі і корупція до цих пір не може побудувати ні доріг ні велосипедних доріжок, щоб фури не душили велосипедистів які економлять і паливо, і не гадять відпрацьованими газами в атмосферу. А на вулицях в населених пунктах бобри захапують її територію і звужують і вулицю та радіуси поворотів, що машини влітают в будинки. Тобто в країні системний бардак. А забудова, не враховує, ні підїзду ШМД ні пожених машин у разі руйнування будинку (яка враховувалась у гостах СРСР), вона влада враховує тільки хабарі і наживу для бобра.
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25.07.2020 10:59 Ответить
Что делает ублюдок на фуре в левом ряду при чистой правой полосе? Вина водятла грузовика как по мне
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25.07.2020 11:03 Ответить
Это она на фото чистая. В момент аварии вполне возможно, что он кого-то обьезжал или обгонял такую брычку, как на фото в коментах.
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25.07.2020 11:20 Ответить
Сразу было видео с регистратора фуры из кабины. фура наваливает с пол км по левой полосе никого не обгоняя. Сейчас видео убрали.
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25.07.2020 11:38 Ответить
А вообще из фото толком ничего не понять. Как по мне фура вообще на встречке оказалась.
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25.07.2020 11:23 Ответить
По видосику с регистратора фуры она тошнила в левом ряду и ей со встречки приехал форд. Далее пишут, что сломалось левое колесо и теперь она поехала в автобус на встречке.
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25.07.2020 11:55 Ответить
Правую полосу разбили и теперь по левой тошнят. Впрочем в зеркала смотрят и сваливают практически вовремя.
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25.07.2020 11:53 Ответить
то есть оленю было мало двух полос так он поехал в третью встречную это ты считаеш нормальным.плюс на фото видно двойную всплошную и судя по груде маталла скорость его была явно не 50км.
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25.07.2020 18:48 Ответить
Олень на бляховаге.
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25.07.2020 11:17 Ответить
Откуда сведения про бляховаг? Муляе?

Заснул водило легковухи 100%
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25.07.2020 12:04 Ответить
Старый ваг с дебилом за рулём, сомнений быть не может.
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25.07.2020 12:39 Ответить
Опять из важнейших новостей работы президента, рады и правительства - авария на дороге...
Можно было бы за рубежом аварии поискать, так бы и их "международная" работа была видна...
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25.07.2020 11:20 Ответить
Успел, олигофрен? Само в ад улетело и людей покалечило. Теперь будет чертям смолу заваривать
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25.07.2020 11:29 Ответить
На видео с регистратора видно, что водила включил "режим Бога" и давит по левой полосе со скоростью глубоко за сотню. Ехал бы в своей полосе, или не летел бы по левой, то дятел на Фольксе его бы не встретил.
Но с Фольцем тоже непонятки. Он реально вылетел на встречку.
Вобщем--встретились два одиночества...
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25.07.2020 12:25 Ответить
заснув або втратив свідомість
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25.07.2020 20:30 Ответить
что за инфузория текст писала? С трудом дочитал
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25.07.2020 14:27 Ответить
Судячи з відео водій легковика або уснув за кермом або йому стало зле
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25.07.2020 20:29 Ответить
 
 