Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В Броварском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле села Семиполки столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, на месте уже работает полиция, спасатели и медики.

"Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду метала. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что погиб виновник аварии. Предварительно, виновником стал водитель "Фольксвагена", который выехав на "встречку" ударил фуру в левое колесо, от чего её понесло прямо в лоб автобуса полного людьми! "Благодаря мастерству водителя автобуса, который ушёл от лобового удара, получил удар по касательной после чего перевернулся и слетел в кювет! Виновник погиб от множественных травм, пытались реанемировать, но травмы не совместимы с жизнью! Госпитализировано 9 человек в средней тяжести. Остальным оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", - говорится в сообщении.





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