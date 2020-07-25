Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
В Броварском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле села Семиполки столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как отмечается, на месте уже работает полиция, спасатели и медики.
"Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду метала. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что погиб виновник аварии. Предварительно, виновником стал водитель "Фольксвагена", который выехав на "встречку" ударил фуру в левое колесо, от чего её понесло прямо в лоб автобуса полного людьми! "Благодаря мастерству водителя автобуса, который ушёл от лобового удара, получил удар по касательной после чего перевернулся и слетел в кювет! Виновник погиб от множественных травм, пытались реанемировать, но травмы не совместимы с жизнью! Госпитализировано 9 человек в средней тяжести. Остальным оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", - говорится в сообщении.
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На совок фапаєш?
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у тебя проблемы с фапаньем?
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В населённом пункте ушлёпок гонит на обгон с явным превышением скорости, а виноваты дороги!
Во всей Европе люди нормально ездят про небольшим дорогам без всяких отбойников среди множества населённых пунктов, просто ездят нормально!
К сведению остальных: аварии от техсостояния гдето там около 0.1 или менее процентов, тоесть - нисколько.
Собственно оттуда бляхи и поприезжали в том самом состоянии.
Раз мы об этой аварии говорим.
А что там у вас на Обухов этой темы не касается.
Ти сам підтвердив моє припущення що ти тупе.
P. S. Більше відповіді не буде, з тупими балабооками довго не спілкуюсь.
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Соответсвенно прекратите воровать, давать тупые советы, постройте автобаны для фур с разделительными отбойникам и запретите им ездить через населённые пункты и города.
А зараз монобільшість. І у кабміні всі за поданням зе. Отже не крутись і не з'їзджай. За все, що коїться у зовнішній та внутрішній політиці несе відповідальність зе. Бо у КМ, ГП та інших інститутах "на 100% його люди".
Монобільшість. Цю фразу ти і тобі подібні повторювали рік. Хавай-те.
Заснул водило легковухи 100%
Можно было бы за рубежом аварии поискать, так бы и их "международная" работа была видна...
Но с Фольцем тоже непонятки. Он реально вылетел на встречку.
Вобщем--встретились два одиночества...