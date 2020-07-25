"Путина в отставку", "Мы здесь власть": В Хабаровске на многотысячном митинге требовали отставки президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российском Хабаровске в субботу, 25 июля, собрался многотысячный митинг, участники которого потребовали отставки президента России Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, митингующие все больше обращаются к федеральной власти. "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия, просыпайся", "Мы здесь власть" - вот лозунги, которые звучали сегодня.
Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города "кормить голубей". После чего устроили шествие по главным улицам Хабаровска и пикет у мэрии, требуя также отставки главы города-единоросса Кравчука. Как сообщается, полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.
Хабаровск сейчас.https://t.co/bXhF3cIUU3 pic.twitter.com/ihgWBmhJPZ— Simbiblis (@Simbiblis) July 25, 2020
Думаю можно говорить о не менее 50 тысяч сегодня на марше. Назначение Дегтярёва только ещё больше разозлило людей, рейтинг Путина и Единной Росссии в крае мусорный pic.twitter.com/EGC2bRJMLu— Андрей Пивоваров (@brewerov) July 25, 2020
Акции в поддержку Фургала также прошли в других городах России — во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.
По данным "ОВД-Инфо", во Владивостоке на центральную площадь вышли около 600 человек, троих задержали. Собравшиеся держали в руках плакаты: "Хабаровск, мы с тобой! Хабаровск — город герой!", "Я/Мы Фургал", "Честный суд, честные выборы".
Напомним, всероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ продолжалось с 25 июня по 1 июля. Голосование также незаконно организовали на оккупированных Россией территориях Украины - в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изменения в Конституцию РФ предусматривают "обнуление" президентских сроков Путина - после принятия поправок он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года. 4 июля эти поправки вступили в силу.
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Ель Мюрид.
В ряде городов Дальнего Востока сегодня снова прошли протестные мероприятия по "делу Фургала". География протестов не ограничивается только Хабаровским краем - люди выходят и в Хабаровске, и в Комсомольске-на Амуре, и во Владивостоке. Акции не многочисленные, но проходят уже девятый день подряд, что для России - событие почти уникальное. Стоит отметить, что все они, понятно, не согласованы, а значит - преступны с точки зрения режима.
Кремль не знает, что делать, а потому никак не реагирует. Специфическая особенность путинского режима: его реакция на любые кризисы всегда без "полутонов" - либо прямая реакция, либо полное игнорирование проблемы. Как выключатель - "вкл" или "выкл". Знаменитые прыжки Путина в кусты по любому непонятному случаю (включая и нынешнее сидение в бункере) - это как раз реакция второго рода. Террор в отношении даже одиночных пикетов в Москве и Петербурге - первого рода. Понятно, что такая реактивная политика - признак ее отсутствия, так как проблему лучше предупредить, чем решать, но даже если решать - то делать это нужно как минимум, по-умному, "расшивая" созданные противоречия. Власть же любыми своими действиями создает поле для дальнейшей эскалации. Дальний Восток - прекрасный пример этой убогой политики.
Нынешние протесты не будут иметь никакого сколь-либо позитивного результата: у любых действия всегда должна быть вполне конкретная цель. У социальных протестов, к примеру - выполнение каких-то конкретных требований протестующих. У политических протестов цель всегда одна - борьба за власть. Сегодня нет ни того, ни другого, что вполне объяснимо - протесты не организованы, стихийны, люди просто выплескивают эмоции. В целом позитивная повестка таких безвекторных мероприятий всегда одна, "Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным". Наивно и нерезультативно - воры и уголовники награбленное так не отдадут.
Поэтому в тактическом плане бездействие Центра вполне объяснимо: он ждет, что безвекторный протест "выгорит". Сегодня так и будет. Но речь-то о другом. Речь о том, что Кремль утрачивает контроль за "глубинным народом", а на Дальнем Востоке на улицу вышел именно он, а не какие-то хипстеры и креаклы с их непонятными лозунгами. "Глубинный народ" накапливает ненависть, которая рано или поздно выплеснется, как только у нее появится цель. И пока идет ее количественное накопление, которое рано или поздно, но перейдет в качественно иное состояние.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
хай вони там скоріше одне одного знищать.
От тоді то буде новина.
"Зелегноума в ацтавку!" "Ми тут влада!" і все таке .....
Вся надежда на китайцев, они смогли бы направить эти массовые походелки куда надо.
Там собственно больше экономическая подоплека, на всех денежных потоках сидят люди из Москвы, а местных к таким креслам не пускают, а это с годами перестает нравится местным.
АЛЕ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ДЛЯ НИХ ПОВИННО СТАТИ НЕМОЖЛИВИМ, БО НАВІЩО УКРАЇНІ ЛЮДИ ЯКІ СХВАЛЮВАЛИ АНЕКСЇЮ КРИМУ І ВБИВСТВО ВОЯКІВ УКРАЇНИ КОТОРІ ЗАРАЗ БУДУТЬ ЗАВІРЯТИ ЩО ЗАВЖДИ БУЛИ ПРОТИ ПОЛІТИКИ КРЕМЛЯ ?
КАЦАПИ ТО ПЕРЩІ БРЕХУНИ НА ВСЬОМУ СВІТІ.
)(уйловскую хунту нах!))))
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.