"Путина в отставку", "Мы здесь власть": В Хабаровске на многотысячном митинге требовали отставки президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Хабаровске в субботу, 25 июля, собрался многотысячный митинг, участники которого потребовали отставки президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, митингующие все больше обращаются к федеральной власти. "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия, просыпайся", "Мы здесь власть" - вот лозунги, которые звучали сегодня.

Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города "кормить голубей". После чего устроили шествие по главным улицам Хабаровска и пикет у мэрии, требуя также отставки главы города-единоросса Кравчука. Как сообщается, полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

Думаю можно говорить о не менее 50 тысяч сегодня на марше. Назначение Дегтярёва только ещё больше разозлило людей, рейтинг Путина и Единной Росссии в крае мусорный pic.twitter.com/EGC2bRJMLu — Андрей Пивоваров (@brewerov) July 25, 2020

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Акции в поддержку Фургала также прошли в других городах России — во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

По данным "ОВД-Инфо", во Владивостоке на центральную площадь вышли около 600 человек, троих задержали. Собравшиеся держали в руках плакаты: "Хабаровск, мы с тобой! Хабаровск — город герой!", "Я/Мы Фургал", "Честный суд, честные выборы".

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Напомним, всероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ продолжалось с 25 июня по 1 июля. Голосование также незаконно организовали на оккупированных Россией территориях Украины - в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изменения в Конституцию РФ предусматривают "обнуление" президентских сроков Путина - после принятия поправок он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года. 4 июля эти поправки вступили в силу.