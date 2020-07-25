Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Сегодня рано утром пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в одесский порт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Первыми, около 7 часов, ошвартовались в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани, корветы — румынский "Контрадмирал Себастиан" (борт 264) и болгарский "Бодрый" (борт 14).

К 9 часам в порт начали прибывать основные ударные силы "Си Бриза". На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария".





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Все корабли уже не раз гостили в Одессе кроме испанца, который впервые в Черном море и в Одессе.

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Фрегат назван в честь испанского адмирала XVI века и включен в состав испанских ВМС в декабре 2003 года. Длина корабля 147 метров, ширина 19, осадка — восемь метров. Водоизмещение около 6000 тонн. Две газовые турбины General Electric LM 2500, (такие же, как на американских эсминцах типа "Арли Берк") и две дизельные установки Bazan-Caterpillar разгоняют его до 28 узлов.







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Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системой "Иджис". Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты "Гарпун". Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Мк.41 для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. "Базан" несет один противолодочный вертолет SH-60 "СиХоук".

Корабли пробудут в Одессе до 28 июля.