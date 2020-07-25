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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Сегодня рано утром пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в одесский порт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 01

Первыми, около 7 часов, ошвартовались в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани, корветы — румынский "Контрадмирал Себастиан" (борт 264) и болгарский "Бодрый" (борт 14).

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 02

К 9 часам в порт начали прибывать основные ударные силы "Си Бриза". На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария".

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 03
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 05
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 06
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 07

Все корабли уже не раз гостили в Одессе кроме испанца, который впервые в Черном море и в Одессе. 

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 08

Смотрите также: Учения "Си Бриз-2020": Прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели. ВИДЕО

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 09
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 10
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 11

Фрегат назван в честь испанского адмирала XVI века и включен в состав испанских ВМС в декабре 2003 года. Длина корабля 147 метров, ширина 19, осадка — восемь метров. Водоизмещение около 6000 тонн. Две газовые турбины General Electric LM 2500, (такие же, как на американских эсминцах типа "Арли Берк") и две дизельные установки Bazan-Caterpillar разгоняют его до 28 узлов.

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 12
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 13
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 14

Также читайте: Будем закупать для ВМС готовые корабли и ремонтировать имеющийся флот, строительство корветов откладывается, - "слуга народа" Арахамия

Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системой "Иджис". Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты "Гарпун". Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Мк.41 для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. "Базан" несет один противолодочный вертолет SH-60 "СиХоук".

Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях Си Бриз-2020, зашли в порт Одессы 15

Корабли пробудут в Одессе до 28 июля.

Автор: 

ВМС (1479) НАТО (10054) оборона (5229) Одесса (7918) Си-Бриз (145) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+43
А где бабушки и дедушки орущие НАТО НЕТ! Или большинство передохло....
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25.07.2020 14:25
+25
В москалів ,ця подія спричинить загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма!!))))
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25.07.2020 14:24
+24
с московитом случится истерика....
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25.07.2020 14:23
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с московитом случится истерика....
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25.07.2020 14:23 Ответить
В Керченском проливе БРДМ с 5 военными на борту утонул в ходе патриотической акции ВС РФ. Экипаж удалось спасти. - "Диалог.UA":
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25.07.2020 15:39 Ответить
Это прекрасно: https://youtu.be/m7HnpfW5uG4 Молния уничтожила 2 российских "Панциря-С1" в Эфиопии
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26.07.2020 00:25 Ответить
В москалів ,ця подія спричинить загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма!!))))
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25.07.2020 14:24 Ответить
Тем временем кацапы форсировали керченский пролив и уже успели утопить один БМП.
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25.07.2020 14:24 Ответить
То підводний човен, замаскований під БМП !!!))
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25.07.2020 14:31 Ответить
Не "утопить", а поставить на боевое хранение.
Чтобы в любой момент завести и поплыть захватывать НАТО.
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25.07.2020 16:32 Ответить
ЧФ закляк
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25.07.2020 14:25 Ответить
Похоже - румынский "Себастиан" от Кузи заразился
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25.07.2020 14:25 Ответить
Це боєвого-водолаза кацапетії гумовий костюм не зняли, коли в топку закидували
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25.07.2020 14:30 Ответить
Всё, тогда вопрос снимается
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25.07.2020 14:32 Ответить
Румуни вони жорсткі і креативні, запитайте у Дубінеску...
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25.07.2020 15:02 Ответить
Ну откровенно говоря да. Когда Кузя так коптил, то все ржали. Хотя пофиг. Когда ребята уже к Крыму подплывут и хорошенько е"нут?
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25.07.2020 16:04 Ответить
Для этого Украина каким-то чудом должна оказаться членом НАТО, или РФ напасть на Турцию, например. А для того, чтобы шарахнуть по российским военным базам в Крыму, ребятишкам не обязательно и в Чёрное море заходить)
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25.07.2020 16:16 Ответить
Югославія не була членом НАТО. А щоб шарахнуть по Криму, то нічого питати дозволу у окупантів. Крим інтересний не лише росіянам.
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25.07.2020 23:33 Ответить
А что Югославия? Кто на неё напал?
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26.07.2020 00:10 Ответить
Это боевой троллинг "Адмирала Кузнецова".
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25.07.2020 16:33 Ответить
А где бабушки и дедушки орущие НАТО НЕТ! Или большинство передохло....
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25.07.2020 14:25 Ответить
Не а усі шарики закупили шарійчики
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25.07.2020 14:27 Ответить
Когнітивний дисонанс, заклякли бідолахи !!))
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25.07.2020 14:29 Ответить
рабинович с бойко их трудоустроили на плантации колхоза "7-ь лет без урожая",лямку тянут,но "домой" не просятся, их и там неплохо кормят ,кум ввп там воду варит.
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25.07.2020 15:52 Ответить
После выборов 25 октября,когда опять мудрый нарид выберет жозп и кацарылых шариковых,ты их опять увидишь,только в большем количестве.
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25.07.2020 17:37 Ответить
Королевская гречку не подвезла.
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25.07.2020 19:12 Ответить
Лёша Гончаренко, который раньше из организовывал против НАТО , теперь внезапно после бегства Яныка курс сменил- теперь он за НАТО. Сумасшедшие бабушки остались без локомотива
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25.07.2020 21:34 Ответить
Льоша, це ще той флюгер !!! На ходу перефарбовується !!))
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25.07.2020 21:42 Ответить
Можно сказать что таки да...если в 1991 им было 55-70...то в сейчас им должно стать 85-100
Угадайте сколько ходячих бабушек осталось?
Еще есть бабушки Труханова, но тот вряд ли их кинет в бой...
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10.08.2020 19:12 Ответить
И всё-таки диву даюсь, как же Румыния и Болгария нас опередили со вступлением НАТО. За Польшу уже и молчу, мы ж ведь вместе стартовали в далёком 1991. Домноговекторничались себе на голову
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25.07.2020 14:26 Ответить
А чого дивуватись, ми ж просто поміняли в 1991 вивіску, а комуняки при владі так і залишились.
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25.07.2020 14:43 Ответить
Комуняки того часу мріяли створити з України комунячий заповідник, розплідник червоної пошесті !!!)))
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25.07.2020 14:47 Ответить
Румыния, Болгария, Польша хоть и входили в т.н. Варшавский договор но небыли так подвержены советской пропагандой и экономика этих стран небыл так тесно повязана с ссср. В сэрсэрсэре все было повязано так, что бы республики не могли существовать друг без друга.
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25.07.2020 15:23 Ответить
В Польше не было колхозов...И в Польше не проводилась кацапизация...
В странах Балтии кацапизация была но не было массового геноцида в связи с малочисленностью балтов..и их особо не гандонили...
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10.08.2020 19:14 Ответить
Ответ на Ваш вопрос довольно прост. Эти страны не имеют границы с кацапстаном, а значит кол-во орков там значительно меньше.
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25.07.2020 16:06 Ответить
А страны Балтии? Там и русских не мало, но они с Совком не носятся, как дурень со ступой и о "народных республиках" не грезят. Может быть Европаспорт и цивилизованная-сытая жизнь ответ тому?
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25.07.2020 16:16 Ответить
Нет просто они для начала заставили их изучить свой язык и историю,а уже потом раздавали паспорта и пенсии ,кацарылым уродам и им подобным приезжим.И там никто не сомневается ,что есть разница на каком языке говорит нация!!
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25.07.2020 17:41 Ответить
Заставили русских изучить свой язык?.. Да это же геноцид!1111 Но ведь согласитесь, замученные местными националистами русские всегда могли поменять Таллин,Ригу и Вильнюс на Саратов, Мурманск, Воркуту и Хабаровск? Но нет, предпочли страдать и выживать под гнётом наследников "лесных братьев". Желающих дураков сменить Эстонию на соседнюю Псковскую область не нашлось и в этом голос европейской Цивилизации
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25.07.2020 18:45 Ответить
Много можно подумать их из Украины уехало.
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25.07.2020 21:45 Ответить
Там народ голосував за президентів з чіткою позицією на членство в НАТО і ЄС, а наше бидло голосувало за кравчука, кучму, януковича, зеленського - малоросійських холуїв.
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25.07.2020 17:50 Ответить
В НАТО беруть тих, хто має політичну волю для вступу, і на яких можна покластися. А Порошенко заявку не хотів писати, як і Зеленський.
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25.07.2020 23:42 Ответить
якщо не помиляюсь при Порошенку .вступ до ЄС іНАТО були закріплені у конституції. А хіба Ющенко не писав? якщо ні - то я впевнений що при пороху якраз і іступили би. я про це тут на сайті писав,але той пост видалили чомусь. щодо минулихвиборів.
людині. яка керується здоровим глуздом . для вірного вибору було б достатньо знати про скиглення *****- хто завгодно. тільки не порошенко. Але більшість наріду у свойому житті . здоровим глуздом не керуються.
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26.07.2020 14:28 Ответить
Рашисты их перетопят. С самолетов.
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25.07.2020 14:27 Ответить
Правда?
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25.07.2020 14:29 Ответить
какой вариант ты думаешь будет:
а) через пару дней они свалят, оставив беременных шлюх на берегу, кучу мусора и потихоньку в средиземное мору пойдут
б) пойдут керчь бомбить
в) останутся навсегда в одессе.

давай. не стесняйся. или свой вариант?
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25.07.2020 17:11 Ответить
Ок, John Doe, позволю вернуться в тему и напомнить, что эти корабли вошли в Одессу после учения, смысл которого, кроме трнировки, имеет ещё символическое значение, и, неважно, уйдут они, оставив после себя обездоленных шлюх или всего лишь ироничные комменты на Цензоре, послание раше оставлено однозначное - Укаина имеет и будет иметь поддержку в том числе и на море, в том числе и в лучае конфликта, которого Украина очень обоснованно опасается в свете русских претензий на уураинскую пресную воду и южные территории.
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25.07.2020 17:24 Ответить
охх.
давай напомню, что самолеты нато садились в россии на дозаправку при перелетах в афган.
смысл этих кораблей в одессе, не больше чем натовских самолетов на дозаправке в сибири....
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25.07.2020 17:31 Ответить
Ага
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25.07.2020 17:34 Ответить
Хіба що в вологих мріях, параноїдальної маячні !!!)))
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25.07.2020 14:30 Ответить
Двое бездумно вышеотписавшихся - вспомните о Смоленске 2010! У вас память как у рыбок гуппи...
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25.07.2020 14:35 Ответить
Гастело в них закінчились, а так вони в корабель не попадуть.
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25.07.2020 14:41 Ответить
Не Гастело, а Гастыло...правильная фамилия...сбили его летающий гроб и ни в какую станцию он не упал, упал в лесополосе...и парашута у него тоже не было...ибо парашют это предпосылка сдачи в плен)))
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10.08.2020 19:19 Ответить
Українці ,завжди мают пам"ятати і розуміти , на яку підлість здатні "московські брати" !!!))
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25.07.2020 14:43 Ответить
Боятися вовків -- в ліс не ходити. Щоб перемогти, треба бути такому ж хитрому, підступному і жорстокому. З ворогами не цяцькаються.
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25.07.2020 23:55 Ответить
Зачем румынского "Кузю" запустили? Он же всё закоптит.
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25.07.2020 14:39 Ответить
Так мало того...Румыния считалась самым ненадежным союзником...
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10.08.2020 19:21 Ответить
А Що заважає?Поляки за свій кошт базу будуть споруджувати. До того ж вони собі ідіота президентом не обирали.
Так що вам нічого нє свєтіт на данному відрізку часу. Дивіться щоб завтра у тайожному саюзі не прокинулися. Майже все для цього ви самі вже зробили.
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25.07.2020 16:35 Ответить
Словом, винний безвіз, а не жлобські зрадники...
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25.07.2020 23:58 Ответить
Гитлер взал Белоруссию за неделю.А знаете сколько танков было у генерала армии Павлова,тогдашнего начальника Западного фронта?4 000 .У Гитлера всего было 3.500 из них почти все танки легкого типа Панцирь....У Павлова были и Т-34,и КВ...вояки блин...
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25.07.2020 14:46 Ответить
в феврале 2014 в крыму было 20 тыс зеленых человеков. а в украине было 150 тыс воинов...
вояки пля )))
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25.07.2020 17:13 Ответить
А ніхто тоді і не воював з німцями, танки і зброю кидали, ставали в колони полонених, або розбігалися по лісах. Навіть літаками перелітали на сторону німців.
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26.07.2020 00:01 Ответить
А гдє наше бубочко? Чи спостерігає воно за навчаннями з великого пульту, як ******** робити це його кумір - *уйло казковий?!)))
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25.07.2020 14:49 Ответить
Десь, на якомусь маєтку, з "соснами" відпочиває !!))
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25.07.2020 14:57 Ответить
Бідні ті сосни!( Вони може хочуть любові та сексу, а тутачкі їм бубачка полшестой!)
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25.07.2020 15:20 Ответить
а він ім на піаніні грає. палала сосна.
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26.07.2020 14:30 Ответить
"Спецназ отримав особистий наказ президента Володимира Зеленського не вирушати на пошуки розстріляних евакуаційних груп на Донбасі. Коли розповідають про те, що президент Зеленський тримав щось там під особистим контролем і відправив туди аж якого генерала Хомчака, в цей же момент дві групи спецназу сиділи в розпорядженні 137-го окремого батальйону морської піхоти і чекали дозволу вийти і забирати тіла, і шукати поранених. Вони чекали дозволу. Їм було дано прямий наказ не висуватися. Ось в цьому був "особистий контроль" Володимира Олександровича Зеленського. Це факти. Я не буду називати прізвища бійців спецназу, але я знаю по прізвищах, хто і де там знаходився. Так що, розповідати ось цю всю єресь дуже красиво, коли неможливо озвучувати факти, в тому числі прізвища"
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25.07.2020 16:59 Ответить
"працює" воно 27 годин на добу та 8 днів на тиждень, оцініть: https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19
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25.07.2020 18:03 Ответить
у кацапо-фашистов сраки рвет.это только начало..после гонения зеЛи.Украина будет в НАТО и базы будут тут}
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25.07.2020 14:58 Ответить
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в порт Одессы. У кацапсин рвет пуканы.
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25.07.2020 15:20 Ответить
В Средиземное море через Суэцкий канал заходит авианосец США со свитой.Будут манёвры с Грецией.
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25.07.2020 15:28 Ответить
не купили еще.
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25.07.2020 17:18 Ответить
Натовські тепер НАШІ, бо ми тепер союзники з НАТО.
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26.07.2020 00:07 Ответить
Вам буде ще грустнєє.
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26.07.2020 00:09 Ответить
румын дымит почти как Кузя
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25.07.2020 16:08 Ответить
Привыкают
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25.07.2020 16:08 Ответить
может помогут Delfi вытащить, вот тут прямой эфир https://namore.online/uk/Odessa/54
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25.07.2020 16:25 Ответить
Пока они в Одессе - надо пользоваться моментом: у них и тросы надёжные,
и мощности побольше - пусть включат свои газотурбинные движки на все 28000 л.с.
и стащат "Делфи" на глубокое место.
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25.07.2020 16:26 Ответить
--- Це єдина. і чи не остання наша надія-- отрезвити московську п*янь " доблесних " матюшників. які так " героїчно" бомбили наші беззахисні човники під керченським містком... Кремлівські ракли--агентяри досконало вивчили ментальність українців /мовляв: що з убогого на голову візьмеш ???/ Тому і впровадили нам ЗЕ--балбесню. за сприяння якої-- . щоднини . так підступно-- підло здаються інтереси багатостраждальної України !!!
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25.07.2020 16:47 Ответить
Что за херь на первом фото? Амеры свои лоханки покрышками топят? Стандарты НАТО? Теперь п.зда украинской экологии.
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25.07.2020 17:28 Ответить
Це румун, чи ти читати не вмієш !!))
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25.07.2020 17:45 Ответить
Ты суть вопроса не уловил) Объясню на пальцах: как такое дерьмо пустили в наш порт?
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26.07.2020 10:25 Ответить
Над кацапским Кузей тут все ржали, а за румына преисполняютя гордостью. "Это другое, тут понимать надо.".
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25.07.2020 18:54 Ответить
Знакова подія! Кацапи всралися і свалюють з Криму по мосту, який ось ось впаде в море від перевантаження. Над Симферополем затріпотіли жовтосині знамена. Ось вам і п'ять кораблів.
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25.07.2020 18:55 Ответить
Правильное название испанского корабля, если писать кириллицей, "Алваро де Басан" (Álvaro de Bazán). В испанском языке нет звука "з", а буква 'z', читается, как "с".
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25.07.2020 19:02 Ответить
А чей дизель насрал на фото? наверное англичанин или американец...не верю что такое мог сделать бывший член варшавского договора
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26.07.2020 00:13 Ответить
Оце пердаки палають у "ватаноф" )))
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26.07.2020 12:49 Ответить
Нехай залишаються назавжди.! А екіпажі можна було б міняти через кожен місяць-два.
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26.07.2020 14:52 Ответить

RIP. 1 июня 2020года нашей эры Российская федерация ОФИЦИАЛЬНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
После наглого изнасилования парашки чекистами. С голосованием 1 июня на пеньках и записывания с будуна цифр, какие там рабовладелец дураков записал РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ. От сегодня это кровавый чекисткий бандустан с имитацией конституции и имитациями законов.
Все что это организование вякает или там пыжится с якобы "госованиями" это не имеет НИКАКОЙ ЗАКОННОЙ СИЛЫ. Это хателки **********.
RIP. 1 июля 2020 года рождение чекисткого кровавого епанариума без конституции, законов, даже имитации госдумы и других правовых норм.
Отнине все страны мира должны отозвать признание РФ. Прекращение и отзыв существования.
От сегодня все контакты С Кровавым Бандустаном ЧК могут быть только как с рецедивистом.
Русский язык потерял права языка, права наследия сср и тп все остальное также приобретает приставку "так называемые"
Теперь украина правонаследница сср.Cо всеми заводами типа туполев, уралвагонзавод и тд - это все теперь принадлежит украине.
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26.07.2020 17:47 Ответить
А что на первой фото за параход дымит?
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10.08.2020 19:05 Ответить
 
 