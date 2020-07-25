Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж
Сегодня рано утром пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в одесский порт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Первыми, около 7 часов, ошвартовались в военно-морской базе "Юг", что в Практической гавани, корветы — румынский "Контрадмирал Себастиан" (борт 264) и болгарский "Бодрый" (борт 14).
К 9 часам в порт начали прибывать основные ударные силы "Си Бриза". На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария".
Все корабли уже не раз гостили в Одессе кроме испанца, который впервые в Черном море и в Одессе.
Фрегат назван в честь испанского адмирала XVI века и включен в состав испанских ВМС в декабре 2003 года. Длина корабля 147 метров, ширина 19, осадка — восемь метров. Водоизмещение около 6000 тонн. Две газовые турбины General Electric LM 2500, (такие же, как на американских эсминцах типа "Арли Берк") и две дизельные установки Bazan-Caterpillar разгоняют его до 28 узлов.
Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системой "Иджис". Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты "Гарпун". Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Мк.41 для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. "Базан" несет один противолодочный вертолет SH-60 "СиХоук".
Корабли пробудут в Одессе до 28 июля.
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Чтобы в любой момент завести и поплыть захватывать НАТО.
Угадайте сколько ходячих бабушек осталось?
Еще есть бабушки Труханова, но тот вряд ли их кинет в бой...
В странах Балтии кацапизация была но не было массового геноцида в связи с малочисленностью балтов..и их особо не гандонили...
людині. яка керується здоровим глуздом . для вірного вибору було б достатньо знати про скиглення *****- хто завгодно. тільки не порошенко. Але більшість наріду у свойому житті . здоровим глуздом не керуються.
а) через пару дней они свалят, оставив беременных шлюх на берегу, кучу мусора и потихоньку в средиземное мору пойдут
б) пойдут керчь бомбить
в) останутся навсегда в одессе.
давай. не стесняйся. или свой вариант?
давай напомню, что самолеты нато садились в россии на дозаправку при перелетах в афган.
смысл этих кораблей в одессе, не больше чем натовских самолетов на дозаправке в сибири....
Так що вам нічого нє свєтіт на данному відрізку часу. Дивіться щоб завтра у тайожному саюзі не прокинулися. Майже все для цього ви самі вже зробили.
вояки пля )))
и мощности побольше - пусть включат свои газотурбинные движки на все 28000 л.с.
и стащат "Делфи" на глубокое место.
RIP. 1 июня 2020года нашей эры Российская федерация ОФИЦИАЛЬНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
После наглого изнасилования парашки чекистами. С голосованием 1 июня на пеньках и записывания с будуна цифр, какие там рабовладелец дураков записал РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ. От сегодня это кровавый чекисткий бандустан с имитацией конституции и имитациями законов.
Все что это организование вякает или там пыжится с якобы "госованиями" это не имеет НИКАКОЙ ЗАКОННОЙ СИЛЫ. Это хателки **********.
RIP. 1 июля 2020 года рождение чекисткого кровавого епанариума без конституции, законов, даже имитации госдумы и других правовых норм.
Отнине все страны мира должны отозвать признание РФ. Прекращение и отзыв существования.
От сегодня все контакты С Кровавым Бандустаном ЧК могут быть только как с рецедивистом.
Русский язык потерял права языка, права наследия сср и тп все остальное также приобретает приставку "так называемые"
Теперь украина правонаследница сср.Cо всеми заводами типа туполев, уралвагонзавод и тд - это все теперь принадлежит украине.