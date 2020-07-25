В рамках учений "Си Бриз-2020" морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

В Черном море в рамках учений "Си Бриз-2020" корабельно-катерные многонациональные группы выполнили комплекс совместных практических операций по страндартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В частности отработаны задачи по патрулированию участков моря, контроля за ююгражданским судоходством и наблюдению за морской обстановкой, проведено тактическое маневрирование в кильватерном строю и ордерах.





Экипажи кораблей и катеров отработали вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, перехвата и досмотра судна-нарушителя, роль которого выполнял поисково-спасательное судно "Александр Охрименко". Выполнили задачи по отражению атак быстроходных катеров противника, провели бой с надводным кораблем противника.

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Динамичным эпизодом учений стало проведение поисково-спасательной операции и оказания помощи пострадавшему, который находился на воде. Своевременно были развернуты средства эвакуации и медпункт на борту санитарного катера "Сокаль". Совместными действиями пострадавшего подняли на борт, оперативно оказали первую медпомощь, после чего его эвакуировали в ближайшее медучреждение.

Кульминацией учений для объединенной катерной группы стало выполнение артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

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Также во время выполнения задач в море экипажи кораблей провели учения по борьбе за живучесть и ликвидации пожара в отсеке корабля.