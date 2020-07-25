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В рамках учений "Си Бриз-2020" морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

В Черном море в рамках учений "Си Бриз-2020" корабельно-катерные многонациональные группы выполнили комплекс совместных практических операций по страндартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 01

В частности отработаны задачи по патрулированию участков моря, контроля за ююгражданским судоходством и наблюдению за морской обстановкой, проведено тактическое маневрирование в кильватерном строю и ордерах.

В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 02
В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 03

Экипажи кораблей и катеров отработали вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, перехвата и досмотра судна-нарушителя, роль которого выполнял поисково-спасательное судно "Александр Охрименко". Выполнили задачи по отражению атак быстроходных катеров противника, провели бой с надводным кораблем противника.

В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 04

Также смотрите: Учения "Си Бриз-2020": Прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели. ВИДЕО

В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 05
В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 06

Динамичным эпизодом учений стало проведение поисково-спасательной операции и оказания помощи пострадавшему, который находился на воде. Своевременно были развернуты средства эвакуации и медпункт на борту санитарного катера "Сокаль". Совместными действиями пострадавшего подняли на борт, оперативно оказали первую медпомощь, после чего его эвакуировали в ближайшее медучреждение.

В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 07

Кульминацией учений для объединенной катерной группы стало выполнение артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

В рамках учений Си Бриз-2020 морские силы отработали ряд операций по стандартам НАТО 09

Также во время выполнения задач в море экипажи кораблей провели учения по борьбе за живучесть и ликвидации пожара в отсеке корабля.

Автор: 

ВМС (1479) НАТО (10054) оборона (5229) Си-Бриз (145) военные учения (3462)


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скромняги...орден вололазу якый продырявил мокшебронетранспортёр!
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25.07.2020 20:15 Ответить
Всі ці навчання для мирного часу, а для війни потрібні реальні стрільби торпедами та мінами по реальним цілям!
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26.07.2020 01:16 Ответить
А что там РФ пищала ?
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25.07.2020 21:49 Ответить
У межах навчань "Сі Бриз-2020" морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 9714
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25.07.2020 22:24 Ответить
Без ********* ракетного озброєння діла не буде.
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26.07.2020 14:34 Ответить
 
 