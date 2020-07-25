Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине. ФОТОрепортаж

В Краматорске Донецкой области прошел четвертый футбольный турнир "Больше, чем жизнь" памяти вратаря местной команды "Авангард" Степана Чубенко, погибшего шесть лет назад от рук наемников "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 81-й отдельной аэромобильной бригады, в соревнованиях принимали участие восемь команд из Константиновки, Покровска, Полтавы и Краматорска. Победила команда бойцов 81-й ОАМБр.

"Как утверждают участники соревнований, в будущем этот турнир должен стать всеукраинским", - отмечается в сообщении.

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Фото: facebook.com/81oaembr

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Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

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30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал замдиректора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и прочие объекты в оккупированном Крыму.