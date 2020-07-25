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Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине. ФОТОрепортаж

В Краматорске Донецкой области прошел четвертый футбольный турнир "Больше, чем жизнь" памяти вратаря местной команды "Авангард" Степана Чубенко, погибшего шесть лет назад от рук наемников "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 81-й отдельной аэромобильной бригады, в соревнованиях принимали участие восемь команд из Константиновки, Покровска, Полтавы и Краматорска. Победила команда бойцов 81-й ОАМБр.

"Как утверждают участники соревнований, в будущем этот турнир должен стать всеукраинским", - отмечается в сообщении.

Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко

Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине 02
Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине 03
Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине 04
Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине 05
Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине 06
Фото: facebook.com/81oaembr

Также читайте: "Навеки первый": Краматорский ФК "Авангард" навсегда закрепил первый номер за убитым наемниками РФ вратарем Степаном Чубенко

Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

Читайте также: В конкурсе художественного репортажа на тему "Поколение свободных" победила история убитого террористами школьника Чубенко

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал замдиректора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и прочие объекты в оккупированном Крыму.

Автор: 

Краматорськ (2300) футбол (3587) Чубенко (26)


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Топ комментарии
+27
А чому футболісти вищої ліги не згадують про цього хлопця ?
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25.07.2020 20:51
+24
дитину катували і вбили лише за стрічку з українською символікою і за те, що грав у футбол та мав власну думку. Дитина у свої 16 мала тверде переконання щодо країни і не зрадила її, тому і вбили його з особливою цинічністю
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25.07.2020 20:56
+17
Наёмник и кацап это одно и тоже. Те кто пошёл с оружием против Украины,по умолчанию позорные кацапы
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25.07.2020 20:50
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Наёмник и кацап это одно и тоже. Те кто пошёл с оружием против Украины,по умолчанию позорные кацапы
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25.07.2020 20:50 Ответить
Результаты и последствия "защиты русскоязычных" безумными орками просто ужасают.
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25.07.2020 20:51 Ответить
А чому футболісти вищої ліги не згадують про цього хлопця ?
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25.07.2020 20:51 Ответить
Тому, що там ахметовська та суркісівська камарилья править бал, а їх "патріотичні" настрої, я думаю пояснювати не треба.
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25.07.2020 21:39 Ответить
тому що бубочка образиться... ранима натура
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26.07.2020 02:17 Ответить
турніру,звичайно,бути!обов'язково...цікавить інше,яким боком тут пфл та інші клоуни?
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25.07.2020 20:55 Ответить
дитину катували і вбили лише за стрічку з українською символікою і за те, що грав у футбол та мав власну думку. Дитина у свої 16 мала тверде переконання щодо країни і не зрадила її, тому і вбили його з особливою цинічністю
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25.07.2020 20:56 Ответить
Почему за 6 лет Украина не потребовала екстрадиции и не обвинила РФ на международном уровне в покрывании убийц и террористов?
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25.07.2020 20:58 Ответить
Почитайте не лише заголовок
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25.07.2020 21:53 Ответить
никто не скажет почему я люто ненавижу кацапов с февраля 2014 года, этих брехливых животных , мразей на четырёх костях?
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25.07.2020 20:59 Ответить
Бо ти Бандерівець та Українець.
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25.07.2020 21:06 Ответить
А я кацапов ненавидел ещё с 2004 со времен овоща 😈😈😈 Первый майдан тогда показал какие росеяни мудаки
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25.07.2020 21:30 Ответить
В нас таки схожі долі...
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25.07.2020 21:36 Ответить
Каким бы Ющ не был, травить человека диоксином это почерк кацапов. Овощ на такое не пошёл бы, тот максимум шапку мог украсть в подворотне😆
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25.07.2020 21:38 Ответить
В 2004 році я поїхав вантажівкою в Донецьк, в районі аеропорту мене зупинили міліціянти, а потім через деякий час побачили прапорець з агітацією Ющенка, і сказали щоб я його зняв бо живим з Донецька не виїду. На все життя чогось запомнилось.
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25.07.2020 21:42 Ответить
А я пам'ятаю у той час хлопців з однаковою виправкою у темно-синіх костюмах з такими же валізами. Вони їхали громадським транспортом і стояли на відстані метри три один від одного. Ймовірно маскувалися так. Було дуже страшно, але тоді минулося
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25.07.2020 22:18 Ответить
інші клоуни то ффу...турнір не під егідою ффу...сєпари недотрахані.
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25.07.2020 21:02 Ответить
Вічна пам'ять.
А цензор, поскупився на фото Степана.
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25.07.2020 21:18 Ответить
Прости Чубенко, мы так и не отомстили твоим палачам.
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25.07.2020 21:19 Ответить
Той хлопчина був Патріот і Українець. Вічна тобі пам"ять. Хай кожний малий у цих турнірах усвідомить, яку він приніс жертву, що б вони могли вільно рости і грати в футбол.
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25.07.2020 21:23 Ответить
А почему эта тварь еще жива,где наша агентура,где государство ипона мать....
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25.07.2020 21:53 Ответить
действительно , неужели у цензора нет нормального фото Степана Чубенко? почему когда про куйла- фото на полэкрана, жаль только, что без чёрной полосы ?
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25.07.2020 22:05 Ответить
Футбольний турнір, присвячений пам'яті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині - Цензор.НЕТ 675
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25.07.2020 22:12 Ответить
Мама убитого Степана Чубенко - "Я горжусь своим сыном, но мне очень-очень плохо без него"
https://censor.net/resonance/416073/ya_gorjus_svoim_synom_no_mne_ochenochen_ploho_bez_nego_mama_ubitogo_v_donetske_16letnego_patriota_ukrainy
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25.07.2020 22:18 Ответить
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25.07.2020 22:43 Ответить
хотелось бы знать дрожит ли рука молодого зебила, когда он вяжет майдановскую ленту на свой рюкзак... или уже не вяжет?
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25.07.2020 23:00 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А Павелко , вам что-то говорят эти имена:Трусевич, Кузьменко, Клименко ,Коротких и Степан Чубенко , или футбол вне политики и деньги не пахнут?
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25.07.2020 23:06 Ответить
Футбольний турнір, присвячений пам'яті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині - Цензор.НЕТ 1407
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26.07.2020 08:25 Ответить
Це той донецький хлопець якому ************* сволота відрізала голову? Це з такими тварюками, що дивляться ***** у дупу і вбили дитину, зелена наволоч домовляється і бачить мир у їхніх оченятах?
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26.07.2020 09:31 Ответить
 
 