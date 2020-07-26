Мотоциклист погиб в ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Около полудня 25 июля на автодороге Мерефа-Павлоград в селе Екатериновка на Харьковщине столкнулись грузовик MAN и мотоцикл Honda.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что грузовой автомобиль MAN под управлением 48-летнего водителя столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист погиб.

Следователь решает вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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