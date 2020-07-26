Террористы "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля переходят к "полному бессрочному прекращению огня". ДОКУМЕНТ
Пророссийские террористы из группировок "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что их "силовые структуры" переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.
Как заявил начальник так называемой "народной милиции ДНР" Денис Синенков, силовики на оккупированной территории Донецкой области с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня.
Такое же заявление сделал начальник аналогичного "ведомства" в так называемой "ЛНР" Ян Лещенко. По его словам, "командование ведомства получило приказ".
"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - сообщил журналистам Синенков.
Заявление Лещенко было аналогичным по смыслу.
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хехе.
Так буває тільки тоді - коли їх пишуть у одному місці - одна і таж людина!
Хто вгадає - де написані оба документи ?