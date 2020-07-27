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Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету и подствольную гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Граково" обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.

На место выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления.

Правонарушителем оказался житель города Изюм, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.

Изъятое будет направлено на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.

Также читайте: Мотоциклист погиб в ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция 01
Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция 02
Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция 03
Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция 04
Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция 05
Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция 06

Автор: 

боеприпасы (2359) Нацполиция (16552) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+4
То що, реаліті - шоу «Захват Чугуєва тєррорістом», не буде ?
Щось накосячили ?
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27.07.2020 11:40 Ответить
+2
Вез лично сдать Авакову, не получилось. Местным не доверял, пропьют.
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27.07.2020 11:42 Ответить
+2
Мусора "танкиста" впіймали... Скажіть мені коли у нього погасилась попередня судимість і я розповім вам, як, у яких посадках такі люди "находять" набої та **********.
Хтось із оперів мусарських поставив собі галочку - розкритий тяжкий злочин і може до кінця місяця спокійно займатись основною своєю роботою - кришуванням. А цей збройний барон, отримає чергову умовну судимість і гарантії, що мусара будуть на його дрібні порушення закривати очі.
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27.07.2020 11:42 Ответить
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В тренде уже не "граната"... Теперь это уже "пакет гранат".. Да уж.. и где наше славное МВД во главе с несменяемым министром...
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27.07.2020 11:39 Ответить
Ты меня узнаешь палюбэ,- я буду с пакетом АТБ (с)
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27.07.2020 12:23 Ответить
То що, реаліті - шоу «Захват Чугуєва тєррорістом», не буде ?
Щось накосячили ?
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27.07.2020 11:40 Ответить
Укрзалізниця против . Слишком дорого для нее такой пиар Авакова будет стоить
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27.07.2020 11:50 Ответить
Відпустіть його та нагородіть. Впевнений він їхав до зеленого шмаркача подякувати за "пєрємір'є".
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27.07.2020 11:42 Ответить
Вез лично сдать Авакову, не получилось. Местным не доверял, пропьют.
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27.07.2020 11:42 Ответить
Мусора "танкиста" впіймали... Скажіть мені коли у нього погасилась попередня судимість і я розповім вам, як, у яких посадках такі люди "находять" набої та **********.
Хтось із оперів мусарських поставив собі галочку - розкритий тяжкий злочин і може до кінця місяця спокійно займатись основною своєю роботою - кришуванням. А цей збройний барон, отримає чергову умовну судимість і гарантії, що мусара будуть на його дрібні порушення закривати очі.
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27.07.2020 11:42 Ответить
У каждого рыбака свои снасти
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27.07.2020 11:46 Ответить
Пока не будет фото "террористов" и их Ф.И.О все эти "задержания" можно рисовать пачками. Все копируется с Рашки, в том же Крыму каждый месяц "украинские" ДРГ ловят. Раньше с визитками Яроша, теперь со служебными удостоверениями
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27.07.2020 11:47 Ответить
Эхо войны.....
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27.07.2020 11:49 Ответить
Интересно, и как аваковские орлы это все "обнаружили"?
Закурить попросили у чмордяя, а он разволновался?
Могли бы и на телефон снять "захват террориста", которому сами дали пару гранат и 1(!) патрон.
Эх, протупили, теперь без орденов останутся.
Но в общую схему Авакова по общему росту угрозы это укладывается.
Вот, только режим ввели на западе Украины, а это Харьков...
Неувязочка.
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27.07.2020 11:56 Ответить
Та він ніс ці гаджети, у безкоштовних пакетах супермаркету.
А вони, прозорі.
Кєргуду?
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27.07.2020 12:20 Ответить
ох, и богатая у вас фантазия, батенька!
Там нет супермаркета!
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27.07.2020 12:29 Ответить
Те гранатоносцы задолбали уже,такое чуство что у каждого второго с собой граната есть.
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27.07.2020 12:09 Ответить
Ото ж мабуть ніс на базар. Для на продаж, тим у кого вони вже скінчились.
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27.07.2020 12:21 Ответить
Лімонки. лімонки кому лімонки
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27.07.2020 12:22 Ответить
економ набір від найближчого відділка поліції:
гранат - ачень вкюсній -4 шт.
ракета фейерверк для праздника паБЕДИ - 1 шт

патрон х/з навіщо, можливо вихвалятися перед пасажирами та школярами - 1 шт.
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27.07.2020 14:08 Ответить
 
 