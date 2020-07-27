Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету и подствольную гранату.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.
26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Граково" обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.
На место выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления.
Правонарушителем оказался житель города Изюм, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.
Изъятое будет направлено на экспертизу.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.
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Щось накосячили ?
Хтось із оперів мусарських поставив собі галочку - розкритий тяжкий злочин і може до кінця місяця спокійно займатись основною своєю роботою - кришуванням. А цей збройний барон, отримає чергову умовну судимість і гарантії, що мусара будуть на його дрібні порушення закривати очі.
Закурить попросили у чмордяя, а он разволновался?
Могли бы и на телефон снять "захват террориста", которому сами дали пару гранат и 1(!) патрон.
Эх, протупили, теперь без орденов останутся.
Но в общую схему Авакова по общему росту угрозы это укладывается.
Вот, только режим ввели на западе Украины, а это Харьков...
Неувязочка.
А вони, прозорі.
Кєргуду?
Там нет супермаркета!
гранат - ачень вкюсній -4 шт.
ракета фейерверк для праздника паБЕДИ - 1 шт
патрон х/з навіщо, можливо вихвалятися перед пасажирами та школярами - 1 шт.