Мужчина с пакетом гранат задержан на железнодорожной станции Харьковской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету и подствольную гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Граково" обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.

На место выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления.

Правонарушителем оказался житель города Изюм, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.

Изъятое будет направлено на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.

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