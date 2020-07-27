В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму проходят похороны погибшего 3-летнего Мусы Сулейманова – сына политзаключлюченного Руслана Сулейманова, содержащегося в симферопольском СИЗО.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Отец Мусы Сулейманова не может принять участие в похоронах своего сына, так как он находится в симферопольском СИЗО-1", - отмечает "Крымская солидарность".

По информации организации, люди продолжают прибывать в село Строгановка под Симферополем, где проходят похороны ребенка. Они ожидают возле дома Сулеймановых, куда утром в понедельник привезли тело ребенка.





Люди выражают соболезнования семье и ждут, чтобы попрощаться с ребенком. Муса Сулейманов по решению семьи будет похоронен на кладбище в поселке (Васиет) Строгановка, там же, где живет семья Сулеймановых.















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Напомним, 3-летний Муса Сулейманов пропал 24 июля​. К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт".

Тело мальчика нашли 26 июля в одной из выгребных ям рядом с домом