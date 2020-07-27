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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму проходят похороны погибшего 3-летнего Мусы Сулейманова – сына политзаключлюченного Руслана Сулейманова, содержащегося в симферопольском СИЗО.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Отец Мусы Сулейманова не может принять участие в похоронах своего сына, так как он находится в симферопольском СИЗО-1", - отмечает "Крымская солидарность".

По информации организации, люди продолжают прибывать в село Строгановка под Симферополем, где проходят похороны ребенка. Они ожидают возле дома Сулеймановых, куда утром в понедельник привезли тело ребенка.

В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 01
В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 02

Люди выражают соболезнования семье и ждут, чтобы попрощаться с ребенком. Муса Сулейманов по решению семьи будет похоронен на кладбище в поселке (Васиет) Строгановка, там же, где живет семья Сулеймановых.

В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 03
В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 04В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 05
В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 06
В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 07
В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 08
В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 09
В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова 10

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Напомним, 3-летний Муса Сулейманов пропал 24 июля​. К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт".

Тело мальчика нашли 26 июля в одной из выгребных ям рядом с домом

Автор: 

Крым (26421) оккупация (10190) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+18
Це капец. Страшне горе. Такий класний хлопчик на фотці, що аж важко до ЦН заходити...
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27.07.2020 13:07 Ответить
+15
Жалко ребенка.
Жалко всех крымских татар, которые уже вторую депортацию и невыносимую жизнь испытывают со стороны рашефашистов
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27.07.2020 13:29 Ответить
+12
Маленький ангелочек, косвенно или прямо убитый оккупантами...
Теперь ты будешь в раю, а не на этой страшной земле...
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27.07.2020 13:18 Ответить
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Це капец. Страшне горе. Такий класний хлопчик на фотці, що аж важко до ЦН заходити...
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27.07.2020 13:07 Ответить
Вам смішно ?
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27.07.2020 13:21 Ответить
И ты овца с этого ржошь ? надеюсь твои дети падохнут в дерьме как этот мальчик.
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27.07.2020 13:22 Ответить
Ах ты ж падаль!!!! Твои слова тебе в пазуху, падла тупая!!!! Где ты смех увидело, животное???!!! Поц дурноголовый!!!!
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27.07.2020 15:49 Ответить
Маленький ангелочек, косвенно или прямо убитый оккупантами...
Теперь ты будешь в раю, а не на этой страшной земле...
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27.07.2020 13:18 Ответить
Муждабаев о гибели Мусы Сулейманова: "Ребенок физически не мог попасть в канализацию незаметно"
По словам журналиста, ребенок умер не своей смертью: его убили, чтобы надавить на отца, задержанного крымско-татарского активиста Руслана Сулейманова.
Сын задержанного крымско-татарского активиста Руслана Сулейманова трехлетний Муса умер не своей смертью: это могло быть преднамеренное убийство. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист и телеведущий крымско-татарского происхождения Айдер Муждабаев
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27.07.2020 13:22 Ответить
И почему он не мог попасть в выгребную яму ?
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27.07.2020 13:23 Ответить
Ну хочется им так. Чтобы снять вину за недосмотр с себя.
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27.07.2020 15:50 Ответить
Света, а иди-ка ты на х#й.
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27.07.2020 17:15 Ответить
Зося, кусай за х#й
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27.07.2020 17:39 Ответить
Да простит Аллах вашего умершего!
Да ниспошлет Аллах вам терпение и взамен этого горя благо вам!
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27.07.2020 13:22 Ответить
Погиб ребенок по вине взрослых, открытые выгребные ямы, типичный пейзаж для Украины, когда взрослые не реагируют, хотя у самих есть дети.
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27.07.2020 13:24 Ответить
т.е окуппанты не виноваты ? эти ****** заперли отца в сизо и ***** няшки ? Может копнуть чуть глубже ?
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27.07.2020 13:26 Ответить
А при чем тут это??? Мало ли детей вообще без отцов растут? Смотреть за детьми надо!
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27.07.2020 15:52 Ответить
хто всрався , так и у вас,россияне в Крыму , а виновата Украина.
Зря путин затронул татар, не будите спящую "собаку".
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27.07.2020 14:05 Ответить
Крышка была закрыта кем то после того,как ребёнок туда попал
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27.07.2020 14:19 Ответить
Ой, ну шел кто-то, увидел что открыто и закрыл, вовсе не думая и не зная что там может быть утопленник. А открыть мог сам мальчик, из детского любопытства. Смотреть за детьми надо!!!!!!!!!
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27.07.2020 15:59 Ответить
ого как будто турция ...хотя я был только на берегу..
почему не кричат путлир ***** карлик шняга ботоксная сын бомжа с канавы..
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27.07.2020 13:25 Ответить
Жалко ребенка.
Жалко всех крымских татар, которые уже вторую депортацию и невыносимую жизнь испытывают со стороны рашефашистов
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27.07.2020 13:29 Ответить
горе, конечно никого не радует, но объединяет крымских татар...главное, что видно- в случае чего... мужиков в Крыму хватит, хотя бы на три полка... кацапы -свиньи понаехавшие, даже отца не отпустили- сына схоронить, этот они - зря!
Да упокоится душа Мусы с миром.
Крым будет свободным!
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27.07.2020 13:40 Ответить
Эти "три полка" с 2014 года так ничего и не сделали.
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27.07.2020 13:44 Ответить
важно пока то, что они- есть...
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27.07.2020 13:54 Ответить
В Украине началось с Врадиевки, в Крыму своя Врадиевка..
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27.07.2020 14:06 Ответить
Смерть странная. Все,кто вякает, мол, надо было смотреть за ребенком: ребенок пропал, и логично предположить, что в первую очередь осмотрели все места в доме и вокруг, в т.ч. и выгребную яму. Только, почему-то не нашли сразу.
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27.07.2020 17:18 Ответить
..мабудь наймолодша неофіційна, але явна, жерва кацапської окупації української землі.. горіть у пеклі, москалі
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27.07.2020 19:36 Ответить
 
 