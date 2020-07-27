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Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов "Айдара" и один воин 1-й ОТБр. ФОТО

27 июля 2014 года в бою под с. Лутугино Луганской области погибли 12 воинов батальона "Айдар" и один воин 1-й ОТБр.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает 24-й ОШБ "Айдар", передает Цензор.НЕТ.

"Шестая годовщина... 27.07.2014 - в бою под с. Лутугино Луганской области погибли 12 бойцов батальона "АЙДАР". 13 гробов стояло 28.07.2014 на плацу на базе батальона в с. Половинкино 12 айдаровцев и Коли-танкиста из 1 OТБр, который воевал вместе с нашими бойцами. Страшное горе сдавило горло родных, близких и боевых побратимов. Погибшие были из лучших разведчиков и саперов Айдара. Они продолжают борьбу света против тьмы там, на небесах.

- Аварец / Алиев Йолчу Афи Оглы (Руслан)
- Тихий / Бойко Виталий Васильевич
- Дед / Василаш Илья Евгеньевич
- Леший / Вербовой Михаил Викторович
- Лялик / Коврига Сергей Владимирович
- Сирко / Римар Игорь Витальевич
- Ваня Белый / Кулиш Иван Владимирович
- Стас / Менюк Станислав Петрович
- Шест / Шостак Сергей Александрович
- / Давыдчук Александр Васильевич
- / Квач Орест Арсеньевич
- / Личак Николай Анатольевич
Коля-танкист - Николай Куценко, комвзвода 1 ОТБр", - говорится в сообщении.

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Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов Айдара и один воин 1-й ОТБр 01
Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов Айдара и один воин 1-й ОТБр 02

Автор: 

память (1498) Донбасс (26957) потери (4427) Айдар (167) 1 отдельная танковая бригада (14) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+39
Героям Слава!
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27.07.2020 13:38 Ответить
+39
Вечная память парням
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27.07.2020 13:40 Ответить
+32
ГЕРОЯМ СЛАВА !
і вічна пам"ять
Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов "Айдара" и один воин 1-й ОТБр - Цензор.НЕТ 8129

..
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27.07.2020 13:42 Ответить
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Героям Слава!
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27.07.2020 13:38 Ответить
Вечная память парням
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27.07.2020 13:40 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !
і вічна пам"ять
Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов "Айдара" и один воин 1-й ОТБр - Цензор.НЕТ 8129

..
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27.07.2020 13:42 Ответить
Украина помнит своих героев. Царствие небесное парням. Героям слава!
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27.07.2020 13:46 Ответить
очень хочется верить что их смерть была не напрасной.
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27.07.2020 13:49 Ответить
подивіться навкруги - ми все проср@ли....
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27.07.2020 13:50 Ответить
Да, вы все просрали, паРаша уже не может нести этот чемодан без ручки. У вашего ху йла уже в спине невыносимые боли. Скоро подохнет и его будут помнить как ху йло. А наших парней будут помнить как героев.
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27.07.2020 14:14 Ответить
https://censor.net/user/90623, ви не гарячкуйте - мені хлопців жалко не менше ніж вам.

але 73 зебіла виблали айкоса, що здає все і по всіх напрямах. от вчора пуйлу знову вилизав....тому - проср@ли
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27.07.2020 16:11 Ответить
погибнуть в бою это одно, а умирать 4 дня, думая что тебя бросили, совсем другое. как Журавлю сообщить, что его побратимы готовы были отдать жизнь, что бы его вытянуть, но помешала МРАЗЬ.
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27.07.2020 14:12 Ответить
наче того року . швидко йде час . жаль хлопців
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27.07.2020 13:54 Ответить
Страшні часи були...
Вічна пам'ять борцям за Україну.
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27.07.2020 13:54 Ответить
Спочивайте з миром, Герої
Шість років тому під Лутугиним загинули 12 воїнів "Айдару" і один воїн 1-ї OТБр - Цензор.НЕТ 8380
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27.07.2020 13:56 Ответить
Героїне вмирають
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27.07.2020 14:39 Ответить
Третина афганської роти з Майдану... І мій друг Сергій Коврига...
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27.07.2020 15:23 Ответить
Показуйте такі фото втваринам - Зелі і Хомчаку.
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27.07.2020 15:28 Ответить
Это те что на автобусе без проводника заехали прямо на сепарский блок-пост???//Война ошибок не прощает Это доказали недавние смерти под Зайцево Логистика и предельная собранность А то у нас полковники сбу на легковых машинах по трассе кишащей сепарами на задание ехали и конечно их изрешетили А бывает медку от местных захотят попробовать и опять смерть А на гражданке парня из Азова убивают потому что стоит скрестивши руки на груди когда на него ублюдок бросается Ребята не будьте терпилами и жертвами Мочите федерастов при первой возможности
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27.07.2020 16:07 Ответить
На автобусе заехали 05.09.2014.
В это же время, 5 рота 80 бригады попала в засаду.
Всё то было в одном районе.
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27.07.2020 17:13 Ответить
 
 