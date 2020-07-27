Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов "Айдара" и один воин 1-й ОТБр. ФОТО
27 июля 2014 года в бою под с. Лутугино Луганской области погибли 12 воинов батальона "Айдар" и один воин 1-й ОТБр.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает 24-й ОШБ "Айдар", передает Цензор.НЕТ.
"Шестая годовщина... 27.07.2014 - в бою под с. Лутугино Луганской области погибли 12 бойцов батальона "АЙДАР". 13 гробов стояло 28.07.2014 на плацу на базе батальона в с. Половинкино 12 айдаровцев и Коли-танкиста из 1 OТБр, который воевал вместе с нашими бойцами. Страшное горе сдавило горло родных, близких и боевых побратимов. Погибшие были из лучших разведчиков и саперов Айдара. Они продолжают борьбу света против тьмы там, на небесах.
- Аварец / Алиев Йолчу Афи Оглы (Руслан)
- Тихий / Бойко Виталий Васильевич
- Дед / Василаш Илья Евгеньевич
- Леший / Вербовой Михаил Викторович
- Лялик / Коврига Сергей Владимирович
- Сирко / Римар Игорь Витальевич
- Ваня Белый / Кулиш Иван Владимирович
- Стас / Менюк Станислав Петрович
- Шест / Шостак Сергей Александрович
- / Давыдчук Александр Васильевич
- / Квач Орест Арсеньевич
- / Личак Николай Анатольевич
Коля-танкист - Николай Куценко, комвзвода 1 ОТБр", - говорится в сообщении.
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і вічна пам"ять
..
але 73 зебіла виблали айкоса, що здає все і по всіх напрямах. от вчора пуйлу знову вилизав....тому - проср@ли
Вічна пам'ять борцям за Україну.
В это же время, 5 рота 80 бригады попала в засаду.
Всё то было в одном районе.