Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов "Айдара" и один воин 1-й ОТБр. ФОТО

27 июля 2014 года в бою под с. Лутугино Луганской области погибли 12 воинов батальона "Айдар" и один воин 1-й ОТБр.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает 24-й ОШБ "Айдар", передает Цензор.НЕТ.

"Шестая годовщина... 27.07.2014 - в бою под с. Лутугино Луганской области погибли 12 бойцов батальона "АЙДАР". 13 гробов стояло 28.07.2014 на плацу на базе батальона в с. Половинкино 12 айдаровцев и Коли-танкиста из 1 OТБр, который воевал вместе с нашими бойцами. Страшное горе сдавило горло родных, близких и боевых побратимов. Погибшие были из лучших разведчиков и саперов Айдара. Они продолжают борьбу света против тьмы там, на небесах.



- Аварец / Алиев Йолчу Афи Оглы (Руслан)

- Тихий / Бойко Виталий Васильевич

- Дед / Василаш Илья Евгеньевич

- Леший / Вербовой Михаил Викторович

- Лялик / Коврига Сергей Владимирович

- Сирко / Римар Игорь Витальевич

- Ваня Белый / Кулиш Иван Владимирович

- Стас / Менюк Станислав Петрович

- Шест / Шостак Сергей Александрович

- / Давыдчук Александр Васильевич

- / Квач Орест Арсеньевич

- / Личак Николай Анатольевич

Коля-танкист - Николай Куценко, комвзвода 1 ОТБр", - говорится в сообщении.

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