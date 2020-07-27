В Черном море завершились юбилейные международные учения "Си-Бриз". За практическими действиями пристально следили корабли ЧФ РФ. ФОТОрепортаж

В этом году в связи с пандемией коронавируса учения проходили только в морской и воздушной компоненте. Всего к учениям "Си Бриз - 2020" привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и т.д.. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Руководители учений "Cи Бриз - 2020" от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач. По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной и США и региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе.

Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление "Си Бриз - 2020". Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй - в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США. Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация операций в Черноморском регионе.

Еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках "Си Бриза" проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.

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Следует подчеркнуть, что за практическими действиями в море многонациональных корабельно-катерных групп морской компоненты учений "Си Бриз - 2020" пристально следили корабли Черноморского флота РФ.













Фото: сайт Миноороны