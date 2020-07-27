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Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция. ФОТОрепортаж

В Институте спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института зафиксирована вспышка нового коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины в Facebook.

Так, во время проведения плановых ежедневных тестов курсантам и военнослужащим ИССЗИ "КПИ им. Игоря Сикорского" были подтверждены 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы. Состояние здоровья всех курсантов удовлетворительное.

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция 01

Руководство Госспецсвязи и ИССЗИ, совместно с соответствующими подразделениями КГГА организовали комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения и минимизации возможных рисков распространения заболевания Covid-19 среди работников и курсантов, а также за пределами института.

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция 02

В частности, личный состав Института обеспечен всеми необходимыми медицинскими средствами для проверки состояния заболеваемости Covid-19. Кроме того, организовано проведение дезинфекции и влажной уборки помещений с дезинфицирующими средствами, осуществляется постоянный скрининг температуры всех работников института, развернута санитарная палатка.

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Ситуация в институте находится под постоянным контролем руководства Госспецсвязи.

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция 03

Как сообщил директор "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" Сергей Чумак, первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За субботу в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР.

Чумак отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

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"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул он.


Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция 04
Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция 05
Фото: Госспецсвязи/Facebook

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция 06

карантин (16729) КГГА (2989) КПИ (47) общежитие (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Знайомі місця. Коли я там жив ніхто про ковід навіть не здогадувався, найпоширенішою хворобою в общазі була хвороба - будун.))))
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27.07.2020 14:39 Ответить
+2
Сивенький дідусь в білій сорочечці і чорному галстуку на задньому плані навіть не приховує посмішку і своє ставлення до "пандемії" .) Він відверто рже з всього бидла .яке вірить у цю срану фейкову "пандемію"
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27.07.2020 14:48 Ответить
+2
7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы... ..

да уж... тяжелое заболевание с высокой температурой в 36,8
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27.07.2020 15:21 Ответить
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Не хотят учится? Понравилось карантинить? )))
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27.07.2020 14:16 Ответить
Вы в тех общежитиях были? 25 лет назад там были крохотные комнатки на 3-х человек и общая кухня - хочеться надеятся что все изменилось на лучшее, но что то мне подсказывает что нет. Ну и кроме того летом учебы все равно нет в июле-августе.
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27.07.2020 14:43 Ответить
Знайомі місця. Коли я там жив ніхто про ковід навіть не здогадувався, найпоширенішою хворобою в общазі була хвороба - будун.))))
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27.07.2020 14:39 Ответить
.а які темпи поширення в неї були))).любий навіть найстрашніший "вірус" нервово курив в сторонці)
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27.07.2020 14:45 Ответить
на 7-ю общагу похоже А кроме бодуна были и пруссаки. Мы вечно с ними боролись, но помогало ненадолго. Студиузам моей alma mater - выздоравливайте!
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27.07.2020 14:58 Ответить
12я же
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27.07.2020 15:21 Ответить
спасибо, кеп. я видела фото
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27.07.2020 15:23 Ответить
Сивенький дідусь в білій сорочечці і чорному галстуку на задньому плані навіть не приховує посмішку і своє ставлення до "пандемії" .) Він відверто рже з всього бидла .яке вірить у цю срану фейкову "пандемію"
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27.07.2020 14:48 Ответить
Цирк триває.
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27.07.2020 14:49 Ответить
невже?..тараканів травять?
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27.07.2020 15:01 Ответить
на фото.чудак з пилососом прийшов..вірус ловити
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27.07.2020 15:03 Ответить
7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы... ..

да уж... тяжелое заболевание с высокой температурой в 36,8
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27.07.2020 15:21 Ответить
"это же рядом?!"(с)..
вперше взнав, що ми були курсантами.. чи то з нових, мабуть, з космічно-цифрових факультетів?
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27.07.2020 19:47 Ответить
 
 