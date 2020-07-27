Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: 52 заболевших, семеро из них в больнице, проводится дезинфекция. ФОТОрепортаж

В Институте спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института зафиксирована вспышка нового коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины в Facebook.

Так, во время проведения плановых ежедневных тестов курсантам и военнослужащим ИССЗИ "КПИ им. Игоря Сикорского" были подтверждены 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы. Состояние здоровья всех курсантов удовлетворительное.

Руководство Госспецсвязи и ИССЗИ, совместно с соответствующими подразделениями КГГА организовали комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения и минимизации возможных рисков распространения заболевания Covid-19 среди работников и курсантов, а также за пределами института.

В частности, личный состав Института обеспечен всеми необходимыми медицинскими средствами для проверки состояния заболеваемости Covid-19. Кроме того, организовано проведение дезинфекции и влажной уборки помещений с дезинфицирующими средствами, осуществляется постоянный скрининг температуры всех работников института, развернута санитарная палатка.

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Ситуация в институте находится под постоянным контролем руководства Госспецсвязи.

Как сообщил директор "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" Сергей Чумак, первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За субботу в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР.

Чумак отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

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"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул он.







Фото: Госспецсвязи/Facebook