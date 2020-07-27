Четверо коммунальных работников погибли во время проведения ремонтных работ в Харькове, - Нацполиция. ФОТО(обновлено)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четырех работников коммунального предприятия в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, трое мужчин и женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина.

В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты.

Информация внесена в Единый реестр учета. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избитый боец "Азова" Черевко умер в больнице Запорожья