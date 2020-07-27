Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Херсоне полиция пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая занималась сбытом осужденным в исправительную колонию особо опасных психотропных веществ и наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Правоохранители перекрыли канал поставки и сбыта наркотических веществ в госучреждения участниками организованной преступной группы. Организатора и его сообщника полицейские задержали непосредственно во время передачи ими наркотиков в места лишения свободы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили организатора и семерых его сообщников. Все они жители Херсона в возрасте от 31 до 60 лет, ранее судимые за имущественные и наркопреступления. Существовало два пути передачи наркотиков и психотропных веществ осужденным: пакеты с товаром перебрасывали через забор колонии или передавали в посылках с продуктами питания. Один из участников группы в настоящее время отбывает наказание в колонии и отвечал за непосредственную передачу другим осужденным их замаскированных наркозаказов.

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Расчет за "товар" проводился с помощью денежных переводов: клиенты переводили средства на банковский счет одного из участников группы или пополняли мобильный счет на определенную сумму, которая потом выводилась в наличность.

Правоохранители провели обыски в помещениях исправительной колонии, непосредственных фигурантов и по месту жительства участников группы. Изъяли расфасованные пакеты с психотропным веществом "соли" и метадоном, ацетилированный опий, марихуану, мобильные телефоны, деньги, ножи и блокнот с "черновыми" записями наркоопераций. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Полиция проводит следственные действия для установления всего круга причастных лиц и поставщиков наркотиков участникам группы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, в частности - организатору и его сообщнику.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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